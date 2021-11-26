ОБЩЕСТВО ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ

ОБЩЕСТВО ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ (ОИДР; в 1837-1917 годах Им­пе­ра­тор­ское) - на­уч­ное об­ще­ст­во в Рос­сии и СССР, пер­вое в стра­не ис­то­рическое об­ще­ст­во.

Ос­но­ва­но в 1804 году при Московском университете по ини­циа­ти­ве А.Л. Шлё­це­ра. Дей­ст­во­ва­ло до 1929 года с пе­ре­ры­ва­ми зи­мой 1810/1811, в 1812-1815, 1923-1925 годах. Дея­тель­ность осу­ще­ст­в­ля­ло на доб­ро­воль­ные по­жерт­во­ва­ния, с 1837 года и на государственные сред­ства. Ус­тав ут­вер­ждён в 1811 году (со­став­лен в 1810 году по­пе­чи­те­лем Московского университета П.И. Го­ле­ни­ще­вым-Ку­ту­зо­вым (смотри Голенищевы-Кутузовы ) по рас­по­ря­же­нию министра народного про­све­ще­ния графа А.К. Ра­зу­мов­ско­го), из­ме­нён в 1816 и 1893 годах, до­пол­нен в 1922 году. На­ме­ре­ва­лось «при­вес­ти в яс­ность» ис­то­рию Рос­сии. Пер­во­на­чаль­но главной за­да­чей ОИДР бы­ла пуб­ли­ка­ция пол­но­го сво­да русских ле­то­пи­сей (до 1830-х годов, ко­гда бы­ла об­ра­зо­ва­на пер­вая Ар­хео­гра­фическая ко­мис­сия), за­тем сбор ма­те­риа­лов и под­го­тов­ка на их ос­но­ве ис­сле­до­ва­ний по отечественной ис­то­рии. Объ­е­ди­ня­ло ис­то­ри­ков, ар­хи­вис­тов и лю­би­те­лей древ­но­сти. Вклю­ча­ло дей­ст­вительных чле­нов, чле­нов-со­рев­но­ва­те­лей, бла­го­тво­ри­те­лей (с 1811 года) и почетных чле­нов (с 1816 года). По ус­та­ву 1811 года чис­лен­ность дей­ст­вительных чле­нов ог­ра­ни­чи­ва­лась 30 людьми, по ус­та­ву 1893 - 100. В 1928 году в ОИДР со­стоя­ло 65 дей­ст­вительных чле­нов. Сре­ди дей­ст­вительных чле­нов ОИДР в раз­ные го­ды - Н.Н. Бан­тыш-Ка­мен­ский, С.В. Бах­ру­шин , С.К. Бо­го­яв­лен­ский, С.Б. Ве­се­лов­ский, Ю.В. Го­тье, Н.М. Дру­жи­нин, К.Ф. Ка­лай­до­вич, Н.М. Ка­рам­зин, П.Н. Ми­лю­ков, А.И. Му­син-Пуш­кин, книга М.А. Обо­лен­ский, В.И. Пи­че­та, С.Ф. Пла­то­нов, А.Е. Пре­сня­ков, П.М. Стро­ев, М.Н. Ти­хо­ми­ров, В.М. Ун­доль­ский, А.А. Шах­ма­тов. За­се­да­ния ОИДР про­во­ди­лись с различной сте­пе­нью ре­гу­ляр­но­сти (56 в 1857-1877 годах, свыше 100 в 1893-1903 годах).

ОИДР из­да­ва­ло «За­пис­ки и тру­ды Об­ще­ст­ва…» (ч. 1-8, 1815-1837), «Рус­ские дос­то­па­мят­но­сти» (ч. 1-3, 1815-1844), «Рус­ский ис­то­ри­че­ский сбор­ник» (т. 1-7, 1837-1844), «Вре­мен­ник Об­ще­ст­ва…» (книги 1-25, 1849-1857), «Чте­ния в Об­ще­ст­ве…» (1846-1848, 1858-1918, все­го 264 кни­ги). В них пуб­ли­ко­ва­лись главным образом до­ку­мен­ты (в том числе ино­стран­ные), а так­же отдельные ис­сле­до­ва­ния, кри­тические за­мет­ки. Те­ма­ти­ку из­да­ний ОИДР в зна­чительной сте­пе­ни оп­ре­де­лял сек­ре­тарь общества, с 1837 года яв­ляв­ший­ся ре­дак­то­ром его пе­рио­дических из­да­ний: М.П. По­го­дин (1836-1845), О.М. Бо­дян­ский (1845-1848, 1857-1877), И.Д. Бе­ля­ев (1848-1857), Ан­дрей Н. По­пов (1877-1881), Е.В. Бар­сов (1881-1907), М.К. Лю­бав­ский (1907-1917), С.А. Бе­ло­ку­ров (1917-1918), М.М. Бо­го­слов­ский (с 1919 года). Сре­ди ис­то­рических ис­точ­ни­ков, опуб­ли­ко­ван­ных ОИДР, - пись­ма князю В.В. Го­ли­цы­ну (1643-1714) («Вре­мен­ник…», 1850-1852, книги 6-8, 10, 12-13), «Ар­хив во­ен­но-по­ход­ной Кан­це­ля­рии графа П.А. Ру­мян­це­ва-За­ду­най­ско­го» («Чте­ния...», 1865, книги 1-2, 1866, книга 1, 1875, книга 4, 1876, книги 1-2), «Сот­ни­цы, гра­мо­ты и за­пи­си» (1902, книга 2, 1903, книга 3, 1904, книга 4, 1908, книга 4, 1909, книга 4, 1911, книга 3, 1913, книга 4), «Раз­ряд­ные за­пи­си за Смут­ное вре­мя (7113-7121 годы)» (1907, книги 2-3), «Ак­ты пис­цо­во­го де­ла» (1913, книги 2-4), се­рия до­ку­мен­тов под об­щим названием «Смут­ное вре­мя Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­ва» (1910, книга 3, 1911, книга 4, 1912, книги 1-2, 1915, книги 2, 4, 1916, книга 1, 1918, книга 1), до­ку­мен­ты и вос­по­ми­на­ния о В.О. Клю­чев­ском (1914, книга 1). Сре­ди на­учных со­чи­не­ний - «О до­хо­дах Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­ва» (1884, книга 4, 1885, книга 1-2) И.Д. Бе­ляе­ва, «Ис­то­рия Рус­ской церк­ви» (1900, книга 1, 1904, книги 2-3, 1906, книга 2, 1916, книга 4) и «Ис­то­рия ка­но­ни­за­ции свя­тых в Рус­ской церк­ви» (1903, книга 1) Е.Е. Го­лу­бин­ско­го, «Об­ла­ст­ная ре­фор­ма Пет­ра Ве­ли­ко­го. Про­вин­ция 1719-1727 годов» М.М. Бо­го­слов­ско­го (1902, книги 3-4). К началу XX века биб­лио­те­ка ОИДР со­дер­жа­ла около 1,5 тысяч ру­ко­пи­сей, свыше 4,5 тысяч отдельных исторических ак­тов, свыше 14 тысяч то­мов книг и пе­рио­дических из­да­ний (ны­не - в РГБ).

В 1929-1930 годах мно­гие чле­ны ОИДР ре­прес­си­ро­ва­ны по «Ака­де­ми­че­ско­му де­лу» и так называемому де­лу сла­ви­стов. Пред­се­да­те­ли ОИДР: Х.А. Че­бо­та­рёв (1804-1810), П.П. Бе­ке­тов (1810/1811-1821), А.Ф. Ма­ли­нов­ский (1821-1823, 1830-1836), А.А. Пи­са­рев (1823-1830), граф С.Г. Стро­га­нов (1836-1848, 1857-1874), А.Д. Черт­ков (1849-1857; из­бран в 1848 году), М.П. По­го­дин (1875), граф Д.Н. Тол­стой (Тол­стой-Зна­мен­ский) (1876-1879), С.М. Со­ловь­ёв (1879), И.Е. За­бе­лин (1879-1888), Ю.Д. Фи­ли­мо­нов (1888-1893; временный председатель), В.О. Клю­чев­ский (1893-1905), В.Г. Гла­зов (1906-1918, с 1917 года фор­маль­но), М.К. Лю­бав­ский (1917-1929, до 1919 года - временный председатель).

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