Оле́нин, Алексей Николаевич

Оле́нин, Алексей Николаевич (28.11[09.12].1763, Москва — 17[29].04.1843, Санкт-­Петербург) — государственный деятель, библиограф, историк, археолог, тайный советник (1810).

Из дворян. Окончил Пажеский корпус (1783). Образование получил в Страсбургском университете и Дрезденском артиллерийском училище (1780–1785). В 1785–1795 с перерывом находился на военной службе. В 1795 вышел в отставку и перешел на гражданскую службу. Обер-прокурор 3‑го департамента Сената (1799–1801). Статс-секретарь императора (с 1801). Товарищ министра уделов (1803–1808). Статс-секретарь Государственной канцелярии (1810–1826), государственный секретарь (1812–1827). Член Государственного совета (1827–1841).

Член Академии наук (1786), президент Академии художеств (1817–1843). Директор Императорской публичной библиотеки (ИПБ) в Санкт-­Петербурге (1811–1843). Внес огромный вклад в развитие ИПБ: число книг в ней увеличилось с 262 тыс. до 410 тыс.; было подготовлено «Положение об управлении» библиотекой; разработан первый устав и штатное расписание библиотеки; составлены систематические каталоги библиотечных фондов.

Научную известность О. принесло открытие надписи на тмутараканском камне, ее разбор и критический анализ положили начало русской палеографии и эпиграфике. Примыкал к партии А. С. Шишкова , был оппонентом галломанов.

Соч. : Письмо к графу А. И. Мусину-­Пушкину о камне Тмутараканском, найденном на о. Тамани в 1792 г. СПб., 1806; Краткое историческое сведение о состоянии императорской Академии художеств с 1764 по 1829 год. СПб., 1829.

Лит. : Голубева О. Д. А. Н. Оленин. СПб., 1997; Файбисович В. М. А. Н. Оленин: Опыт научной биографии. СПб., 2006. Н. А. Могилевский.