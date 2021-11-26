НАЗАРЯН Степанос Исаевич
Армянский публицист, филолог, педагог-просветитель, общественный деятель.
Из семьи священника. Учился в школе (семинарии) Нерсисян в Тифлисе (1824–29); окончил Дерптский ун-т (1840). В 1842–49 зав. кафедрой арм. языка Казанского ун-та. Проф. Лазаревского института восточных языков в Москве (1850–69, 1871–79); инспектор школы Нерсисян (1869–71). В 1850-е гг. возглавил арм. просветительское движение. В 1858–64 издавал в Москве ж. «Юсисапайл» («Северное сияние»). Выступал против крепостничества и клерикализма, прививал европ. взгляды на образование и гос. устройство, отстаивал идею замены др.-арм. языка (грабара) новым лит. языком (ашхарабаром). Автор очерков «Беглый взгляд на историю гайканской литературы до конца XIII столетия» (1844), «Обозрение истории гайканской письменности в новейшие времена» (1846); одного из первых в России исследований по перс. лит-ре «Абул-Касем Фердауси Тусский, творец книги царей, известной под названием Шах-Намэ» (кн. 1–2, 1849–51); педагогич. сочинений «Первая духовная пища для армянских детей» (1853), «Альманах новой армянской речи» (ч. 1–2, 1857), «Теоретико-практический курс русского языка для армянских детей» (1871) и др.