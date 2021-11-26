«МОСКВИТЯНИН»

«МОСКВИТЯНИН» - русский ли­те­ра­тур­но-на­уч­ный жур­нал, из­да­вав­ший­ся М.П. По­го­ди­ным в Мо­ск­ве в 1841-1856 годы.

Ве­ду­щий кри­тик и идео­лог «Московитянина» в 1840-е годы - С.П. Ше­вы­рёв.

«Московитянин» вёл по­ле­ми­ку с «Оте­че­ст­вен­ны­ми за­пис­ка­ми» и другими жур­нала­ми, про­па­ган­ди­ро­вав­ши­ми шед­шие с За­па­да ли­бе­раль­ные и со­циа­ли­стические идеи.

За­пад­но­му ми­ру как раз­ла­гаю­ще­му­ся и близ­ко­му к ги­бе­ли про­ти­во­по­став­ля­лась Рос­сия, ду­хов­ное здо­ро­вье и бу­ду­щее ко­то­рой свя­зы­ва­лось с вер­но­стью прин­ци­пам «пра­во­сла­вия, са­мо­дер­жа­вия и на­род­но­сти» (см. «Офи­ци­аль­ной на­род­но­сти» тео­рия ).

В жур­на­ле ак­тив­но со­труд­ни­ча­ли Ф.Н. Глин­ка, И.И. Да­вы­дов, М.А. Дмит­ри­ев и другие пи­са­те­ли стар­ше­го по­ко­ле­ния, от­ри­ца­тель­но от­зы­вав­шие­ся о но­вых вея­ни­ях в ли­те­рату­ре (о на­ту­раль­ной шко­ле, стать­ях В.Г. Бе­лин­ско­го); пе­ча­та­лись со­чи­не­ния А.Ф. Вельт­ма­на, П.А. Вя­зем­ско­го, В.А. Жу­ков­ско­го, М.Н. За­гос­ки­на, Е.П. Рос­топ­чи­ной, Н.М. Язы­ко­ва; ста­тьи учё­ных-сла­ви­стов Ф.И. Бус­лае­ва, И.И. Срез­нев­ско­го и других.

По­зи­ция «Московитянина» бы­ла близ­ка сла­вя­но­фи­лам (в 1845 году три но­ме­ра вы­шли под не­глас­ной ре­дак­ци­ей И.В. Ки­ре­ев­ско­го).

Впер­вые в отечественной жур­на­ли­сти­ке в «Московитянине» был вы­де­лен специальный раз­дел для пуб­ли­ка­ции ма­те­риа­лов по русской ис­то­рии.

В 1850-1853 годы от­дел литературыры и кри­ти­ки в «Московитянине» воз­глав­ля­ла «мо­ло­дая ре­дак­ция»: А.А. Гри­горь­ев (ве­ду­щий кри­тик), А.Н. Ост­ров­ский, Т.И. Фи­лип­пов, Л.А. Мей, И.Ф. Гор­бу­нов, Б.Н. Ал­ма­зов, Е.Н. Эдель­сон, П.М. Са­дов­ский; боль­ше вни­ма­ния уде­ля­лось литературе и те­ат­раль­ным но­во­стям, по­все­днев­ной жиз­ни го­ро­да, народному твор­че­ст­ву.

В 1850-е годы в «Московитянине» бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны пер­вые пье­сы Ост­ров­ско­го, со­чи­не­ния А.Ф. Пи­сем­ско­го и П.И. Мель­ни­ко­ва-Пе­чер­ско­го, Я.П. По­лон­ско­го, А.А. Фе­та и др.

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