МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ (МДА)

МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ (МДА)- ста­рей­шее выс­шее ду­хов­ное учеб­ное за­ве­де­ние Русской пра­во­слав­ной церк­ви.

Соз­да­на в ре­зуль­та­те пре­об­ра­зо­ва­ния в 1814 году Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­демии, яв­ля­ет­ся её пре­ем­ни­цей. Со вре­ме­ни соз­да­ния и до­ны­не (с пе­ре­ры­вом в 1919-1948 годы) МДА рас­по­ла­га­ет­ся в Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре в г. Сер­ги­ев По­сад.

Пре­об­ра­зо­ва­ние Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии про­изош­ло на ос­но­ве ус­та­ва для ду­хов­ных учеб­ных за­ве­де­ний, со­став­лен­но­го М.М. Спе­ран­ским и пе­ре­ра­бо­тан­но­го ар­химандритом (впо­след­ст­вии митрополитом) Фи­ла­ре­том (Дроз­до­вым). Пер­во­на­чаль­но обу­че­ние в МДА про­дол­жа­лось 4 го­да и со­стоя­ло из 2 сту­пе­ней. В те­че­ние пер­вых 2 лет изу­ча­лись фи­ло­со­фия, Свя­щен­ное Пи­са­ние, сло­вес­ность, все­об­щая ис­то­рия, древ­ние и но­вые язы­ки; в по­сле­дую­щие 2 го­да, кро­ме то­го - бо­го­сло­вие (дог­ма­тич., нрав­ст­вен­ное, об­ли­чи­тель­ное, пас­тыр­ское), цер­ков­ная ис­то­рия и цер­ков­ная сло­вес­ность.

Пре­по­да­ва­тель­ский со­став на­счи­ты­вал 14 человек. На­бор сту­ден­тов про­из­во­дил­ся один раз в 2 го­да, их ко­ли­че­ст­во на ка­ж­дом кур­се со­став­ля­ло около 60 человек. С 1840-х годов в МДА обу­ча­лись ино­стран­цы (сер­бы, чер­но­гор­цы, гре­ки, си­рий­цы и др.). МДА яв­ля­лась цен­тром Московского ду­хов­но-учеб­но­го ок­ру­га и ку­ри­ро­ва­ла дея­тель­ность 9 се­ми­на­рий: Мо­с­ков­ской, Ви­фан­ской, Вла­ди­мир­ской, Во­ло­год­ской, Ка­луж­ской, Ко­ст­ром­ской, Ря­зан­ской, Туль­ской, Яро­слав­ской (в 1818–42 так­же 9 се­ми­на­рий Ка­зан­ско­го окр.). Со­глас­но ус­та­ву 1814 года, МДА ис­пол­ня­ла функ­ции ду­хов­ной цен­зу­ры. Выс­шим учё­ным уч­ре­ж­де­ни­ем МДА бы­ла ака­де­мическая кон­фе­рен­ция (моск. ар­хие­рей, пре­по­да­ва­те­ли и почетныечле­ны ака­де­мии).

В пер­вые го­ды пре­по­да­ва­ние шло на латинском язы­ке, в 1819 году Ко­мис­сия ду­хов­ных учи­лищ раз­ре­ши­ла пре­по­да­ва­ние в ака­де­ми­ях на русском язы­ке. Рек­тор МДА (1835-1841 годы) ар­химандрит (впо­след­ст­вии ар­хи­епископ) Фи­ла­рет (Гу­ми­лев­ский) ини­ции­ро­вал из­да­ние тво­ре­ний от­цов Церк­ви в русском пе­ре­во­де; осо­бое вни­ма­ние уде­ля­лось греческой пат­ро­ло­гии. С начала 1840-х годов пе­ре­во­ды пуб­ли­ко­ва­лись в спе­ци­аль­но уч­ре­ж­дён­ном пе­чат­ном ор­га­не МДА - «При­бав­ле­ни­ях к тво­ре­ни­ям свя­тых от­цов». В 1870-х годах МДА, на­ря­ду с другими ду­хов­ны­ми ака­де­мия­ми, уча­ст­во­ва­ла в под­го­тов­ке так называемого Си­но­даль­но­го пе­ре­вода Биб­лии.

Боль­шое влия­ние на внутреннее уст­рой­ст­во, сис­те­му пре­по­да­ва­ния и на­учную жизнь МДА в ка­че­ст­ве пра­вя­ще­го московсского ар­хие­рея (1821-1867 годы) ока­зы­вал митрополит Фи­ла­рет (Дроз­дов). Эпо­ху 1860-1870-х годов в ис­то­рии МДА оп­ре­де­ли­ла лич­ность её рек­то­ра протоиерея А.В. Гор­ско­го (1862-1875 годы), сто­яв­ше­го у ис­то­ков цер­ков­но-ис­то­рической шко­лы МДА, к ко­то­рой при­над­ле­жа­ли Е.Е. Го­лу­бин­ский , Н.Ф. Кап­те­рев. При рек­то­ре (1891-1895 годы) ар­химандрит (впо­след­ствии митрополит) Ан­то­нии (Хра­по­виц­ком) на­чал из­да­вать­ся журнал «Бо­го­слов­ский вест­ник» (1892 год), став­ший од­ним из луч­ших бо­го­слов­ских из­да­ний до­ре­во­лю­ци­он­ной Рос­сии.

В 1869 году в хо­де ре­фор­мы ду­хов­но-учеб­ных за­ве­де­ний был при­нят но­вый ус­тав ака­де­мий, от­ра­жав­ший дух ли­бе­раль­ных ре­форм императора Алек­сан­д­ра II . Выс­шим ор­га­ном прав­ле­ния стал Со­вет ака­де­мии во гла­ве с рек­то­ром. Важ­ней­шие во­про­сы ре­ша­лись на об­щих со­б­ра­ни­ях, но­вых пре­по­да­ва­те­лей из­би­ра­ла вся ака­де­мическая кор­по­ра­ция. Бы­ли раз­ре­ше­ны от­кры­тые дис­пу­ты при за­щи­те ма­ги­стер­ских дис­сер­та­ций. Вве­де­на спе­циа­ли­за­ция и ор­га­ни­зо­ва­ны 3 от­де­ле­ния: бо­го­слов­ское, цер­ков­но-ис­то­рич. и цер­ков­но-прак­ти­че­ское. На­бор сту­ден­тов стал про­во­дить­ся еже­год­но. В ака­де­мию ста­ли при­ни­мать не толь­ко се­ми­на­рис­тов, но и вы­пу­ск­ни­ков гим­на­зий. Вво­дил­ся ин­сти­тут воль­но­слу­ша­те­лей. Раз­ре­ша­лось пуб­ли­ко­вать лек­ции, уч­ре­ж­дать на­уч. об­ще­ст­ва. Ака­де­мии при­об­ре­ли пра­во собственной цен­зу­ры.

Од­на­ко ус­тав 1884 года ли­к­ви­ди­ро­вал ака­де­мическое са­мо­управ­ле­ние, уси­лил за­ви­си­мость МДА от московского ми­тро­по­ли­та. От­де­ле­ния бы­ли уп­разд­не­ны. Рек­то­ра­ми МДА ста­ли на­зна­чать епи­ско­пов; ака­де­мия вновь при­об­ре­ла ха­рак­тер со­слов­но­го учеб­но­го за­ве­де­ния, в ре­зуль­та­те чис­лен­ность сту­ден­тов со­кра­ти­лась: в 1888 году - около 300 человек, в 1899 году - 215 челове.

В XIX - начале XX веков пре­по­да­ва­те­ли МДА В.Д. Куд­ряв­цев-Пла­то­нов, Н.И. Суб­бо­тин, В.О. Клю­чев­ский, А.Д. Бе­ля­ев, И.А. Кор­сун­ский, М.Д. Му­ре­тов, А.П. Го­луб­цов, А.И. Вве­ден­ский, С.И. Со­бо­лев­ский, С.С. Гла­го­лев, И.В. По­пов, М.М. Та­ре­ев, А.П. Ле­бе­дев, свящ. П.А. Фло­рен­ский, ар­химандрит (впо­след­ствии ар­хи­епископ) Ила­ри­он (Тро­иц­кий), А.А. Спас­ский и другие вне­сли боль­шой вклад в раз­ви­тие бо­го­слов­ских, цер­ков­но-ис­то­рических и фи­лосовских на­ук.

Указ Свя­тей­ше­го Си­но­да от 21 ноября (4 декабря) 1905 года санк­цио­ни­ро­вал вве­де­ние в ду­хов­ных ака­де­ми­ях ав­то­но­мии. Ака­де­мии вве­ря­лись «по­пе­че­нию и на­блю­де­нию» ме­ст­но­го ар­хие­рея, рек­тор и ин­спек­тор из­би­ра­лись кор­по­ра­ци­ей и ут­вер­жда­лись Си­но­дом, со­став Со­ве­та МДА был зна­чи­тель­но рас­ши­рен. Но­вый ус­тав ака­де­мий (1910 год), по­сле­до­вав­ший как ре­ак­ция на со­бы­тия Ре­во­лю­ции 1905-1907 годы, от­ме­нил вы­бор­ность рек­то­ра и ин­спек­то­ра. Долж­но­сти про­фес­со­ров и до­цен­тов ста­ли ут­вер­ждать­ся Си­но­дом. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года рек­тор епископ Фео­дор (По­зде­ев­ский) и ре­дак­тор журнала «Бо­го­слов­ский вест­ник» священник Па­вел Фло­рен­ский бы­ли сме­ще­ны со сво­их по­стов (ме­сто Фло­рен­ско­го за­нял ли­бе­раль­ный бо­го­слов проф. М.М. Та­ре­ев).

С ус­та­нов­ле­ни­ем советской вла­сти фи­нан­си­ро­ва­ние МДА в 1918 году бы­ло свёр­ну­то, в 1919 году пре­кра­ти­лись за­ня­тия в по­ме­щени­ях ака­де­мии в лав­ре. В 1920-х - первой половины 1930-х годов в Мо­ск­ве груп­па­ми про­фес­со­ров-эн­ту­зиа­стов при под­держ­ке пред­ста­ви­те­лей ие­рар­хии по­лу­ле­галь­но и не­ле­галь­но пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки про­дол­же­ния дея­тель­но­сти МДА.

В 1946 году МДА бы­ла во­зоб­нов­ле­на, в 1949 году воз­вра­ще­на в Трои­це-Сер­гие­ву лав­ру. Пре­ем­ст­вен­ность тра­ди­ций до­ре­во­лю­ци­он­ной выс­шей бо­го­слов­ской шко­лы обес­пе­чи­ва­ли вы­пу­ск­ни­ки до­ре­во­лю­ци­он­ных ду­хов­ных ака­де­мий, став­шие пре­по­да­ва­те­ля­ми воз­ро­ж­дён­ной МДА. В пе­ри­од хру­щёв­ских го­не­ний на РПЦ (1958-1964 годы) МДА на­хо­ди­лась под по­сто­ян­ным дав­ле­ни­ем вла­стей, пре­пят­ст­во­вав­ших по­сту­п­ле­нию в неё лиц с выс­шим и сред­ним специальным об­ра­зо­ва­ни­ем, за­пре­щав­ших ти­ра­жи­ро­вать учеб­ные по­со­бия и пре­по­да­вать об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ные дис­ци­п­ли­ны. По­ло­же­ние по­сте­пен­но улуч­ши­лось к середине 1970-х годов. При МДА был соз­дан ре­гент­ский класс (1969 год), позд­нее - ре­гент­ская шко­ла (1985 год), яв­ляв­шая­ся то­гда един­ст­вен­ной фор­мой жен­ско­го ре­лигиозного об­ра­зо­ва­ния в СССР.

В хо­де ре­фор­мы ду­хов­но­го об­ра­зо­вания РПЦ, на­ча­той в 1994 году, МДА по­лучи­ла ста­тус цер­ков­но­го уч­реж­де­ния, при­зван­но­го го­то­вить пре­по­да­ва­те­лей для выс­ших ду­хов­ных учеб­ных за­ве­де­ний и со­труд­ни­ков си­но­даль­ных от­де­лов. Она вклю­ча­ет 4 от­де­ле­ния: биб­лей­ское, бо­го­слов­ское, цер­ков­но-ис­то­рич. и цер­ков­но-прак­ти­че­ское. Срок обу­че­ния со­став­ля­ет 3 го­да; вы­пу­ск­ни­ки по­лу­ча­ют пра­во за­щи­щать дис­сер­та­ци­он­ную ра­бо­ту на со­ис­ка­ние учё­ной сте­пе­ни кан­ди­да­та бо­го­сло­вия. При МДА су­ще­ст­ву­ют ас­пи­ран­ту­ра, Цер­ков­но-ар­хео­ло­гический ка­би­нет, Гре­ко-ла­тин­ский ка­би­нет, Мис­сио­нер­ский от­дел, из­да­ёт­ся воз­ро­ж­дён­ный журнал «Бо­го­слов­ский вест­ник» (с 2003 года).

Исторические источники:

Смир­нов С.К. Ис­то­рия Мо­с­ков­ской ду­хов­ной ака­де­мии до ее пре­об­ра­зо­ва­ния (1814–1870). М., 1897;

Тит­ли­нов Б.В. Ду­хов­ная шко­ла в Рос­сии в XIX в. Виль­на, 1908–1909. Вып. 1–2;

Бо­го­слов­ский М.М. Ре­фор­ма выс­шей ду­хов­ной шко­лы при Алек­сан­д­ре I и ос­но­ва­ние Мо­с­ков­ской ду­хов­ной ака­де­мии // Бо­го­слов­ский вест­ник. 1917. № 10–12.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)