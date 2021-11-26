МЕДЕМ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕДЕМ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - барон, российский военный теоретик, генерал от артиллерии.
Окончил Михайловское артиллерийское училище (1822 год, по др. данным, 1823 год) в Санкт-Петербурге. Начал военную службу в 1813 году юнкером в конной артиллерии, участвовал в заграничных походах российской армии 1813-1814 годов. С 1823 года - преподаватель, с 1826 года инспектор (помощник по учебной части) в Михайловском артиллерийском училище. С 1832 года профессор кафедры тактики и истории военного искусства, с 1833 года - военной истории и стратегии Императорской военной академии (с 1855 года Николаевская академия Генерального штаба). В 1848-1858 годах одновременно председатель Военно-цензурного кимитета. В 1860-1862 годах член Главного управления цензуры и председатель Петербургского цензурного комитета. С 1864 годп председатель Главного военно-учёного комитета.
Медем создал два специальных труда по военной стратегии и тактике, за публикацию которых стал лауреатом полной Демидовской премии (1839 год). В своих трудах дал критический анализ стратегических систем Г. Ллойда, А. Г. Д. фон Бюлова, А. Жомини, К. фон Клаузевица, Наполеона I и др., раскрыл недостатки их теорий, изложил материальные основы развития военной науки и воен. искусства. Назначение стратегии Медем сводил к определению целей войны, сил и средств, а также путей (способов) достижения победы, к изысканию мер по подъёму нравственного духа войск и их материальному обеспечению; роль тактики - к приведению в исполнение решений стратегии. Он развивал идеи о тесной взаимосвязи и взаимозависимости войны и политики, стратегии и тактики.
Военная теория, по Медему, призвана на основе военно-исторического опыта изучать элементы и обстоятельства боевых действий и создавать правила, которые полководец должен умело применять на практике в соответствии с обстоятельствами. Медем отрицал «вечные» и неизменные правила и принципы военного искусства, решающую роль отводил развитию вооружения. Он отождествлял военную науку с военным искусством, преувеличивал роль полководцев, теоретические выводы строил с использованием преимущественно западно-европейского опыта. В тактике опирался также на опыт Отечественной войны 1812 года и опыт российских полководцев П. А. Румянцева-Задунайского, А. В. Суворова, М. И. Кутузова и др. Медему принадлежат также труды по военному образованию, которые сыграли положительную роль в проведении в середине XIX века реформ в военно-учебных заведениях России.
Сын Медема - Николай Николаевич (1837 год, по др. данным, 1834-1899 годы), генерал-лейтенант (1881 год), полоцкий гражданский губернатор (1865-1866 годы), варшавский губернатор (1866-1892 годы), с 1892 года сенатор.
Сочинения:
Обозрение известнейших правил и систем стратегии. СПб., 1836;
Тактика. СПб., 1837–1838. Ч. 1–2;
Описание военно-учебных заведений Пруссии. СПб., 1851;
Очерк военно-учебных заведений во Франции. СПб., 1869.