МЕДЕМ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

МЕДЕМ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - барон, российский военный теоретик, генерал от артиллерии.

Окон­чил Ми­хай­лов­ское артиллерийское училище (1822 год, по др. дан­ным, 1823 год) в Санкт-Пе­тер­бур­ге. На­чал во­енную служ­бу в 1813 году юн­ке­ром в кон­ной ар­тил­ле­рии, уча­ст­во­вал в за­гра­нич­ных по­хо­дах рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов . С 1823 года - пре­по­да­ва­тель, с 1826 года ин­спек­тор (по­мощ­ник по учеб­ной час­ти) в Ми­хай­лов­ском артиллерийском училище. С 1832 года профессор ка­фед­ры так­ти­ки и ис­то­рии во­енного искусства, с 1833 года - во­енной ис­то­рии и стра­те­гии Императорской во­енной ака­де­мии (с 1855 года Ни­ко­ла­ев­ская ака­де­мия Генерального штаба). В 1848-1858 годах од­но­вре­мен­но председатель Во­енно-цен­зур­но­го кимитета. В 1860-1862 годах член Главного управ­ле­ния цен­зу­ры и председатель Пе­тербургского цен­зур­но­го комитета. С 1864 годп председатель Главного во­енно-учё­но­го комитета.

Медем соз­дал два специальных тру­да по во­енной стра­те­гии и так­ти­ке, за пуб­ли­ка­цию ко­то­рых стал лау­реа­том пол­ной Де­ми­дов­ской премии (1839 год). В сво­их тру­дах дал кри­тический ана­лиз стра­те­гических сис­тем Г. Ллой­да, А. Г. Д. фон Бю­ло­ва, А. Жо­ми­ни, К. фон Клау­зе­ви­ца, На­по­ле­о­на I и др., рас­крыл не­дос­тат­ки их тео­рий, из­ло­жил ма­те­ри­аль­ные ос­но­вы раз­ви­тия во­енной нау­ки и во­ен. искусства. На­зна­че­ние стра­те­гии Медем сво­дил к оп­ре­де­ле­нию це­лей вой­ны, сил и средств, а так­же пу­тей (спо­со­бов) дос­ти­же­ния по­бе­ды, к изы­ска­нию мер по подъ­ё­му нрав­ст­вен­но­го ду­ха войск и их ма­те­ри­аль­но­му обес­пе­че­нию; роль так­ти­ки - к при­ве­де­нию в ис­пол­не­ние ре­ше­ний стра­те­гии. Он раз­ви­вал идеи о тес­ной взаи­мо­свя­зи и взаи­мо­за­ви­си­мо­сти вой­ны и по­ли­ти­ки, стра­те­гии и так­ти­ки.

Во­енная тео­рия, по Медему, при­зва­на на ос­но­ве во­енно-ис­то­рического опы­та изу­чать эле­мен­ты и об­стоя­тель­ст­ва бое­вых дей­ст­вий и соз­да­вать пра­ви­ла, ко­то­рые пол­ко­во­дец дол­жен уме­ло при­ме­нять на прак­ти­ке в со­от­вет­ст­вии с об­стоя­тель­ст­ва­ми. Медем от­ри­цал «веч­ные» и не­из­мен­ные пра­ви­ла и прин­ци­пы во­енного искусства, ре­шаю­щую роль от­во­дил раз­ви­тию воо­ру­же­ния. Он ото­жде­ст­в­лял во­енную нау­ку с во­енным искусством, пре­уве­ли­чи­вал роль пол­ко­вод­цев, тео­ре­тические вы­во­ды стро­ил с ис­поль­зо­ва­ни­ем пре­имущественно за­пад­но-ев­ропейского опы­та. В так­ти­ке опи­рал­ся так­же на опыт Отечественной вой­ны 1812 года и опыт российских пол­ко­вод­цев П. А. Ру­мян­це­ва-За­ду­най­ско­го, А. В. Су­во­ро­ва, М. И. Ку­ту­зо­ва и др. Медему при­над­ле­жат так­же тру­ды по во­енному об­ра­зо­ва­нию, ко­то­рые сыг­ра­ли по­ло­жи­тель­ную роль в про­ве­де­нии в середине XIX века ре­форм в во­енно-учеб­ных за­ве­де­ни­ях Рос­сии.

Сын Медема - Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич (1837 год, по др. дан­ным, 1834-1899 годы), генерал-лейтенант (1881 год), по­лоц­кий гражданский гу­бер­на­тор (1865-1866 годы), вар­шав­ский гу­бер­на­тор (1866-1892 годы), с 1892 года се­на­тор.

Сочинения:

Обо­зре­ние из­вест­ней­ших пра­вил и сис­тем стра­те­гии. СПб., 1836;

Так­ти­ка. СПб., 1837–1838. Ч. 1–2;

Опи­са­ние во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний Прус­сии. СПб., 1851;

Очерк во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний во Фран­ции. СПб., 1869.