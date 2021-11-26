ЛИСЯНСКИЙ ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ

ЛИСЯНСКИЙ ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ - российский мо­ре­пла­ва­тель.

Ка­пи­тан 1 ран­га (1809). Дво­ря­нин. В 1786 году окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус . Уча­ст­во­вал в русской- шведской вой­не 1788-1790 голов (смотреть Рус­ско- швед­ские вой­ны ). В 1790-1793 годы слу­жил на ко­раб­лях Балтийского фло­та. В 1793-1800 ста­жи­ро­вал­ся на ко­раб­лях британского фло­та и уча­ст­во­вал в его бое­вых дей­ст­ви­ях (в Северной Аме­ри­ке , Вест-Ин­дии, Ин­дии , Южной Аф­ри­ке).

По воз­вра­ще­нии в 1800 году в Рос­сию ко­ман­дир фре­га­та на Балтийском фло­те, уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке и осу­ще­ст­в­ле­нии 1-й российской кру­го­свет­ной экс­пе­ди­ции (1803-1806) под руководстовм ка­пи­тан- лей­те­нан­та И. Ф. Кру­зен­штер­на . Основными за­да­ча­ми экс­пе­ди­ции бы­ли дос­тав­ка пер­во­го российского по­соль­ст­ва в Япо­нию , транс­пор­ти­ров­ка про­ви­ан­та в город Пе­тро­пав­ловск и в Рус­скую Аме­ри­ку (Но­во­ар­хан­гельск), а так­же гео­гра­фические на­блю­де­ния по пу­ти сле­до­ва­ния, опи­са­ние острова Са­ха­лин и устья реки Амур. 26.7(7.8).1803 года шлю­пы «На­де­ж­да» (под ко­мандованием Кру­зен­штер­на) и «Не­ва» (под ко­мандованием Лисянского) вы­шли из Крон­штад­та, ле­том 1804 обош­ли мыс Горн, вой­дя в Ти­хий оке­ан. По­сле по­се­ще­ния Га­вай­ских островов экс­пе­ди­ция раз­де­ли­лась: «Не­ва» на­пра­ви­лась в Но­во­ар­хан­гельск, где Лисянский про­был бо­лее го­да, ис­сле­до­вав остров Кадь­як и ар­хи­пе­лаг Алек­сан­д­ра, а «На­де­ж­да» - на Кам­чат­ку.

На об­рат­ном пу­ти шлю­пы встре­ти­лись в городе Кан­тон (Гу­ан­чжоу, Ки­тай ) и вме­сте дос­тиг­ли бе­ре­гов Южной Аф­ри­ки, за­тем вновь ра­зо­шлись. Пе­ре­ход от Кан­то­на до города Порт­смут ( Ве­ли­ко­бри­та­ния ) впер­вые в ис­то­рии мо­ре­пла­ва­ния Лисянский про­де­лал без­ос­та­но­воч­но. В августе 1806 года «Не­ва» пер­вой вер­ну­лась в Крон­штадт ; че­рез две не­де­ли при­шла «На­де­ж­да». Экс­пе­ди­ция об­сле­до­ва­ла ма­ло­из­ве­ст­ные рай­оны Ти­хо­го океана, про­из­ве­ла раз­но­об­раз­ные океа­но­гра­фические и ме­тео­ро­ло­гические на­блю­де­ния, со­ста­ви­ла гид­ро­гра­фические опи­са­ния бе­ре­гов, со­бра­ла об­шир­ный эт­но­гра­фический ма­те­ри­ал. В 1807-1808 годах Лисянский слу­жил на Балтийском фло­те, уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях про­тив Ве­лико­бри­та­нии и Шве­ции . В 1809 году вы­шел в от­став­ку.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1802) и другими.

В честь Лисянского на­зва­ны: ост­ров, от­кры­тый им в северо-западной час­ти Га­вай­ских островов, по­лу­ост­ров на северном по­бе­ре­жье Охот­ско­го моря и го­ра на острове Са­ха­лин.

Сочинения:

Пу­те­ше­ст­вие во­круг све­та на ко­раб­ле «Не­ва» в 1803-1806 годы. М., 1947.