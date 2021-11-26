КОВАЛЕВСКИЙ ЕГОР ПЕТРОВИЧ
КОВАЛЕВСКИЙ ЕГОР ПЕТРОВИЧ - российский государтсвенный деятель, путешественник, историк, писатель, член-корреспондент (1856 год) и почетный член (1857 год) Петербургской АН, генерал-лейтенант (1861 год).
Из дворянской семьи. Брат Е.П. Ковалевского (1790-1867 годы). В 1828 году окончил Харьковский университет. В 1829-1830 годах служил в Департаменте горных и соляных дел, с 1830 года в канцелярии главного начальника Колывано-Воскресенских заводов на Алтае, участвовал в золотоискательской экспедиции (1831 год). С 1835 года смотритель, с 1836 года бергмейстер Берёзовских золотых промыслов; в 1837 году чиновник особых поручений при главном начальнике Уральских заводов.
В 1838 году командирован в Черногорию Министерством иностранных дел для геологических изысканий. В 1839 году участвовал в хивинском походе графа В.А. Перовского (смотри Хивинские походы). В 1843-1844 годах вёл научные исследования на Балканах, установил значение Балканского хребта как климатической границы между Южной и Северной Болгарией. В 1847-1848 годах работал в Северо-Восточной Африке, поднялся вверх по Нилу и его левому притоку реки Тумат (в бассейне которой открыл месторождения золота). Одним из первых указал правильное географическое положение истоков Белого Нила. В 1848-1850 годах сопровождал духовную миссию в Пекин, участвовал в заключении Кульджинского договора 1851 года с Китаем. В 1853 году российский комиссар в Черногории. В ходе Крымской войны 1853-1856 годах состоял при Дунайской армии, участник обороны Севастополя (1855 год). В 1856-1861 годах директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Подготовил текст Айгунского договора 1858 год. С 1861 года сенатор и член совета министра иностранных дел. Член Совета и Учёного комитета Корпуса горных инженеров (с 1851 года). В 1857-1864 годах помощник председателя РГО.
Последние годы жизни посвятил работе над историческими сочинениями «Граф Блудов и его время» (1866 год), «Война с Турцией и разрыв с западными державами в 1853 и 1854 годах» (1868 год) и др.; ввёл в научный оборот обширный фактический материал. По своим общественным взглядам был близок славянофилам, выступал сторонником активизации политики России на Балканах. Автор ряда литературных произведений (печатался под псевдонимами Нил Безымянный и Е. Горев).
Сочинения:
Собр. соч. СПб., 1871–1872. Т. 1–5.
Иллюстрации:
Е.П. Ковалевский. Фото 1860. Архив БРЭ.