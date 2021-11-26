КОВАЛЕВСКИЙ ЕГОР ПЕТРОВИЧ

КОВАЛЕВСКИЙ ЕГОР ПЕТРОВИЧ - российский государтсвенный дея­тель, пу­те­ше­ст­вен­ник, ис­то­рик, пи­са­тель, член-корреспондент (1856 год) и почетный член (1857 год) Пе­тербургской АН , генерал-лейтенант (1861 год).

Из дво­рян­ской се­мьи. Брат Е.П. Ко­ва­лев­ско­го (1790-1867 годы). В 1828 году окон­чил Харь­ков­ский университет. В 1829-1830 годах слу­жил в Департаменте гор­ных и со­ля­ных дел, с 1830 года в кан­це­ля­рии главного начальника Ко­лы­ва­но-Вос­кре­сен­ских за­во­дов на Ал­тае, уча­ст­во­вал в зо­ло­то­ис­ка­тель­ской экс­пе­ди­ции (1831 год). С 1835 года смот­ри­тель, с 1836 года берг­мей­стер Бе­рё­зов­ских зо­ло­тых про­мы­слов; в 1837 году чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при главном начальнике Ураль­ских за­во­дов.

В 1838 году ко­ман­ди­ро­ван в Чер­но­го­рию Министерством иностранных дел для гео­ло­гических изы­ска­ний. В 1839 году уча­ст­во­вал в хи­вин­ском по­хо­де графа В.А. Пе­ров­ско­го (смотри Хи­вин­ские по­хо­ды). В 1843-1844 годах вёл на­учные ис­сле­до­ва­ния на Бал­ка­нах, ус­та­но­вил зна­че­ние Бал­кан­ско­го хреб­та как кли­ма­тической гра­ни­цы ме­ж­ду Южной и Северной Бол­га­ри­ей. В 1847-1848 годах ра­бо­тал в Северо-Восточной Аф­ри­ке, под­нял­ся вверх по Ни­лу и его ле­во­му при­то­ку реки Ту­мат (в бас­сей­не ко­то­рой от­крыл ме­сто­ро­ж­де­ния зо­ло­та). Од­ним из пер­вых ука­зал пра­виль­ное гео­гра­фическое по­ло­же­ние ис­то­ков Бе­ло­го Ни­ла. В 1848-1850 годах со­про­во­ж­дал ду­хов­ную мис­сию в Пе­кин , уча­ст­во­вал в за­клю­че­нии Куль­джин­ско­го до­го­во­ра 1851 года с Ки­та­ем. В 1853 году российский ко­мис­сар в Чер­но­го­рии. В хо­де Крым­ской вой­ны 1853-1856 годах со­сто­ял при Ду­най­ской ар­мии, уча­ст­ник обо­ро­ны Се­ва­сто­по­ля (1855 год). В 1856-1861 годах ди­рек­тор Ази­ат­ско­го де­пар­та­мен­та Министерства иностранных дел. Под­го­то­вил текст Ай­гун­ско­го до­го­во­ра 1858 год. С 1861 года се­на­тор и член со­ве­та ми­ни­ст­ра иностранных дел. Член Со­ве­та и Учё­но­го комитета Кор­пу­са гор­ных ин­же­не­ров (с 1851 года). В 1857-1864 годах по­мощ­ник председателя РГО.

По­след­ние го­ды жиз­ни по­свя­тил ра­бо­те над ис­то­рическими со­чи­не­ния­ми «Граф Блу­дов и его вре­мя» (1866 год), «Вой­на с Тур­ци­ей и раз­рыв с за­пад­ны­ми дер­жа­ва­ми в 1853 и 1854 годах» (1868 год) и др.; ввёл в на­учный обо­рот об­шир­ный фак­тический ма­те­ри­ал. По сво­им об­щественным взгля­дам был бли­зок сла­вя­но­фи­лам, вы­сту­пал сто­рон­ни­ком ак­ти­ви­за­ции по­ли­ти­ки Рос­сии на Бал­ка­нах. Ав­тор ря­да литературных про­из­ве­де­ний (пе­ча­тал­ся под псев­до­ни­ма­ми Нил Бе­зы­мян­ный и Е. Го­рев).

Сочинения:

Собр. соч. СПб., 1871–1872. Т. 1–5.

Иллюстрации:

Е.П. Ко­ва­лев­ский. Фо­то 1860. Архив БРЭ.