КЕЙЗЕРЛИНГ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Образование и путешествия Александр Кейзерлинг родился 15 августа 1815 г. в мызе Кабиллен Кабилской волости Тальсенского уезда Курляндской губернии. В 1833 г. начал обучение в Берлинском университете, сначала на отделении юриспруденции, но затем перешел в сферу естествознания. В 1835 г. состоялась его первая научная экспедиция в Карпаты, по результатам которой была опубликована научная работа по зоологии. В 1840 г. К. пригласили поучаствовать в отряд А. Мейендорфа по изучению промышленности и природных богатств Российской империи. В 1840 г. он побывал на южном берегу Белого моря, на реках Пинеге, Северной Двине и Сухоне, в западной части Северных Увалов, спустился к Волге и изучил территорию Валдая. В 1841 г. К. описал земли Урала, Донецкого кряжа и Среднерусской возвышенности. Участник похода Р.И. Мурчисона и Э. Вернейля, занимался обработкой палеонтологических коллекций. В 1843 г. К. и П.И. Крузенштерн путешествовали по Печоре и ее притокам. К. была подготовлена первая геологическая карта Печорского и Тиманского краев, а Крузенштерном – первая географическая. За нее К. удостоился Демидовской премии и избрания в почетные члены и члены-корреспонденты многих русских и иностранных ученых обществ. В 1843 г. стал камер-юнкером. На службе государству С 1845 г. – действительный член Русского географического общества. В 1857 г. стал эстляндским губернским предводителем дворянства. С 1862 г. – попечитель Дерптского учебного округа. Ушел в отставку 23 октября 1869 г. с оставлением гофмейстером. Жил в имении супруги Райкюль. В 1872 г. выехал за границу для завершения обучения младшей из дочерей. Возвратившись, жил в Райкюль. В 1890 г. побывал за границей для встречи со своим другом О. фон Бисмарком. К. умер в 8 мая 1891 г. от рака крови. Семья Супруга – графиня Зинаида Егоровна Канкрина. Дети: Елена, Лев, Мария.