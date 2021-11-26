КЕППЕН ПЁТР ИВАНОВИЧ

КЕППЕН ПЁТР ИВАНОВИЧ - российкий ста­ти­стик, эт­но­граф, биб­лио­граф, академик Российской ака­де­мии (1837 год) и Пе­тербургской Академии Наук (1843 год).

Сын немецкого вра­ча И. Ф. Кеп­пе­на, прие­хав­ше­го в Рос­сию в 1786 году по при­гла­ше­нию императрицы Ека­тери­ны II , отец В. П. Кеп­пе­на. Окон­чил Харь­ков­ский университет (1814 год). Слу­жил в Кан­це­ля­рии Поч­то­во­го департамента в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Уча­ст­во­вал в ос­но­ва­нии Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти (1816 год). В 1818 году по рекомендации Н. П. Румянцева назначен чиновником для особых поручений при министре внутренних дел О. П. Козодавлеве.

После выхода в отставку в 1822 году путешествовал по Европе, посещал немецкий и австрийский научные центры (библиотеки, архивы), сблизился с представителями Славянского возрождения – учёными-славистами В. Ганкой, В. Караджичем, В. Копитаром, П. Й. Шафариком и др. Изучал памятники славянской письменности, составил «Список русским памятникам, служащий к составлению истории художеств и отечественной палеографии» (1822 год), «Собрание словенских памятников, находящихся вне России» (1827 год).

В 1825-1826 годах издавал один из первых библиографических журналов в России - «Библиографические листы» (содержал обозрение памятников русской и славянской письменности). С 1827 года помощник главного инспектора по шелководству, садоводству и виноделию при МВД. В 1829-1834 годах жил в Крыму, изучал местную природу и состав населения.

Опубликовал работы «О виноделии и винной торговле в России» (1832 год), а также «О древностях южного берега Крыма и гор Таврических» (1837 год), в которую включил подробную карту Южного Крыма. После возвращения в Санкт-Петербург в 1834 году Кеппен - редактор немецких выпусков «Санкт-Петербургских ведомостей». Составил «Адрес-календарь» («Staats-Handbuch Russlands... vom Jahre 1835»). С 1837 года адъюнкт Петербургской Академии Наук по статистике и политической экономии, прикомандирован к 5-му Отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии для ревизии государственных имуществ Таврической губернии, проводил ревизию всех колоний иностранных поселенцев в губернии.

С 1838 года возглавлял Отделение 3-го Департамента Министерства государственных имуществ. Член Учёного комитета Министерства государственных имуществ (1841 год) и Центральной комиссии по уравнению денежных сборов у государственных крестьян (1844 год). Один из создателей Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва (1845 год) , в котором возглавлял отделение статистики. Организовал систематический сбор статистических данных об этническом составе населения России и в 1851 году издал первую «Этнографическую карту Европейской России».

Содействовал началу издания «Списков населённых мест Российской империи» (т. 1-65, 1861-1885 годы). Составил «Хронологический указатель материалов для истории инородцев Европейской России» (1861 год) и участвовал в издании первых томов «Географическо-статистического словаря Российской империи» (т. 1-5, 1863-1885 годы). С 1860 года жил в Крыму в своём имении Карабаг.

Име­нем Кеппена на­зва­ны ко­ло­ния мен­но­ни­тов Кеппенталь в Самарской губернии (ныне село Кирово Энгельсского района Саратовской области), животное Artemia Коерреniana, сорта винограда Muskat Koeppen и Vitis Vinifera Koeppeniana.

Сочинения:

Statistische Reise in’s Land der Do­nis­chen Kosaken durch die Gou­vernements Tula, Orel und Woronesh im Jahre 1850. Sankt Pe­tersburg, 1852

Де­вя­тая ре­ви­зия. Ис­сле­до­ва­ние о чис­ле жи­те­лей в Рос­сии в 1851 г. СПб., 1857.

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