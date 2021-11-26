ИВАНОВ, ПЁТР ИВАНОВИЧ

Иванов, Пётр Иванович (1794 — 30.11[12.12].1860, по другим сведениям, 1864) — российский историк, архивист.

С 1818 преподавал в московском Алексеевском училище, одновременно (1818—1821) слушал лекции на юридическом и словесном отделениях Московского университета. Помощник управляющего Московской удельной конторой (с 1824). Член Московского общества истории и древностей Российских (1831). Состоя с 1833 членом Вотчинного департамента, хранившего документы поместно-вотчинных учреждений XVII—XVIII вв., И. стал архивистом-практиком. Член комитета для разбора документов московских сенатских архивов (1835—1842). Председатель московской комиссии составления свода запрещений и разрешений на имения (1839). Инспектор для надзора за сенатскими архивами (1843). Первый директор Московского архива министерства юстиции (1852—1860), организовал внедрение разнообразных методик работы с историческими документами, их использования, руководил работой сотрудников по подготовке «Алфавитного указателя фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах…» (М., 1853). Однако при нем имела место практика уничтожения «малоценных» дел. Занимался активной публикаторской деятельностью. Действительный статский советник.

Соч.: Руководство для удельных контор. М., 1825; Обозрение писцовых книг по Московской губернии. М., 1840; Описание государственного разрядного архива. М., 1842; Сборник палеографических снимков. М., 1844; Путеводитель по государственным архивам, состоящим в правительствующем сенате в Москве. М., 1845; Опыт исторического исследования о межевании земель в России. М., 1846; Описание государственного архива старых дел. М., 1851; Обозрение геодезических работ в России со времени Петра Великого до сочинения генеральной ландкарты Российской империи в 1746 г. СПб., 1853; Сборник снимков с древних печатей. М., 1858; О знаках, заменявших подписи в древней России. СПб., 1859; Опыт биографий генерал-прокуроров и министров юстиции. СПб., 1863.

Лит.: Хорхордина Т. И., Волкова Т. С. Российские архивы. История и современность. М., 2012; Шаханов А. Н. Руководители Московских Цензурного комитета, архивов, музеев (до 1917 года) // Московский журнал. 2007. № 1; Шохин Л. И. Московский архив Министерства юстиции и русская историческая наука. М., 1999.