ИННОКЕНТИЙ ( ИВАН ЕВСЕЕВИЧ ПОПОВ-ВЕНИАМИНОВ)
ИННОКЕ́НТИЙ (ИВА́Н ЕВСЕ́ЕВИЧ ПОПО́В-ВЕНИАМИ́НОВ) - русский церковный деятель, духовный писатель, миссионер, проповедник, этнограф, лингвист.
Святой Русской православной церкви. Из семьи церковнослужителя. Окончил Иркутскую духовную семинарию (1818 год). Во время обучения сменил фамилию и стал Вениаминовым (1814 год), рукоположен в диаконы (1817 год). С 1821 года священник Благовещенской церкви Иркутска. В 1824 году участвовал в православной миссии в Русскую Америку для духовного просвещения алеутов и кадьякских эскимосов. Стал священником на острове Уналашка, организовал постройку церкви во имя Вознесения Господня (1826 год). В 1834 году переведён на остров Ситха в столицу Русской Америки город Новоархангельский порт для обращения в православие тлинкитов (колошей) и кадьяков (кадьякские алеуты). С 1838 года в Санкт-Петербурге, возведён в сан протоиерея, вскоре совершил кругосветное морское путешествие.
В 1840 году принял монашеский постриг, возведён в сан архимандрита. После встречи с императором Николаем I рукоположен в епископа Камчатского, Курильского и Алеутского на новоучреждённую кафедру с пребыванием в Новоархангельске (1841 год), архиепископ (1850 год). В 1845 году открыл Ситхинскую семинарию, руководил строительством кафедрального собора (освящён в 1848 году). С 1852 года в Якутске, где возглавил Спасский монастырь. Совершил путешествие в Китай и Японию на фрегате «Аврора» (1859 год). В 1862 год переехал на постоянное жительство в Благовещенск. С 1867 года член Синода, с января 1868 года митрополит Московский и Коломенский (назначению способствовал А.Н. Муравьёв).
Иннокентий создал первый в России Миссионерский институт в Покровском монастыре Москвы (1870 год), где организовал переводческий, издательский отдел, архив миссионерских дел и библиотеку, занимался организацией финансирования православных миссий. Основал в епархии фонд для пособия нуждающемуся духовенству, занимался устройством жилья для сельских причтов. Почётный член Московского университа (1868 год), РГО (1869 год); председатель реорганизованного Православного миссионерского общества в Москве (1869 год).
В период миссионерской деятельности в Северной Америке основал ряд школ, изучал местные языки, составил первый алеутский алфавит, грамматику алеутского языка, букварь для алеутов и тлинкитов, перевёл ряд духовных книг (в том числе Катехизис и Евангелие от Матфея), руководил строительством храмов. Активно способствовал присоединению к России Приамурья и Уссурийского края. Автор проповедей, учебных пособий, лингвистических и этнографических работ о языках, культуре, обычаях жителей Сибири, Дальнего Востока, Алеутских о-вов и Северо-Западной Америки. Сочинения содержат ценные этнографические, географические, климатические сведения, данные о рельефе, растительности и животном мире, размышления о развитии промышленности, торговли и сельского хозяйства на слабо освоенных российских землях. По инициативе Иннокентия выходил журнал «Миссионер» (1874-1879 годы). Труд Иннокентия «Опыт грамматики Алеутско-лисьевского языка» (1841 год) получил поощрительную премию АН.
Награждён орденом Святого Александра Невского, орденами Святого Владимира 1-й степени (1867 год) и Святого Андрея Первозванного (1872 год), другими наградами.
Канонизирован РПЦ в 1977 году. Дни памяти - 31 марта (13 апреля), 21 сентября (6 октября).
Дополнительная литература:
Корсунский И. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский. Хар., 1898;
Барсуков И. П. Иннокентий, Митрополит Московский и Коломенский. М., 1883. М., 1997.