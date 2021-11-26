ИННОКЕНТИЙ (БОРИСОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ)

ИННОКЕНТИЙ (БОРИСОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ) - русский цер­ков­ный ис­то­рик, пра­во­слав­ный про­по­вед­ник, пи­са­тель и эк­зе­гет, ар­хи­епископ Хер­сон­ский и Тав­ри­че­ский, академик Пе­тербургской АН (1841 год).

Свя­той Русской пра­во­слав­ной церк­ви. Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Окон­чил Во­ро­неж­ское ду­хов­ное училище (1812 год), Ор­лов­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1819 год), Ки­ев­скую ду­хов­ную ака­де­мию (КДА; 1823 год). С августа 1823 года ин­спек­тор Санкт-Пе­тербургской ду­хов­ной се­ми­на­рии, профессор цер­ков­ной ис­то­рии и греческого языка, с но­яб­ря рек­тор Санкт-Пе­тербургского Алек­сан­д­ро-Нев­ско­го училища с со­хра­не­ни­ем преж­них долж­но­стей. В декабре 1823 года при­нял мо­на­ше­ский по­стриг. Ба­ка­лавр бо­го­слов­ских на­ук Санкт-Пе­тербургской ду­хов­ной ака­де­мии (с 1824 года), ин­спек­тор (с 1825 года), экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор (с 1826 год). Воз­ве­дён в сан ар­хи­ман­д­ри­та (1826 год), доктор бо­го­сло­вия (1829 год); рек­тор (1830-1839 годы) и профессор бо­го­слов­ских на­ук (1830-1837 годы) КДА. В но­ябре 1836 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге митрополитом Мос­ков­ским Фи­ла­ре­том (Дроз­до­вым) хи­ро­то­ни­сан в епископы Чи­ги­рин­ско­го, ви­ка­рия Ки­ев­ской епар­хии с управ­ле­ни­ем Ми­хай­лов­ским Зла­то­вер­хим монастыря. В мар­те 1841 году на­зна­чен на Во­ло­год­скую ка­фед­ру, в январе 1842 года - на Харь­ков­скую, в апреле 1845 года воз­ве­дён в сан ар­хи­епи­ско­па, в мар­те 1848 года на­зна­чен в Одес­су ар­хи­епископом Хер­сон­ским и Тав­ри­че­ским, с августа 1855 года член Си­но­да.

Иннокентий ре­фор­ми­ро­вал по­ста­нов­ку и ме­тод пре­по­да­ва­ния, со­об­щив но­вое - ис­то­ри­че­ское - на­прав­ле­ние изу­че­нию дог­ма­тов и от­ме­нив пре­по­да­ва­ние на латинском языке. Вос­ста­нав­ли­вал в Кры­му па­мят­ни­ки хри­сти­ан­ской древ­но­сти, от­крыл мо­на­ше­ские ски­ты, на­ме­ре­ва­ясь соз­дать здесь «рус­ский Афон». Во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов в пе­ри­од обо­ро­ны Се­ва­сто­по­ля и Одес­сы со­вер­шал бо­го­слу­же­ния в по­ход­ных хра­мах, во­оду­шев­лял сол­дат про­по­ве­дя­ми (апрель 1854 года), за что был на­гра­ж­дён ал­маз­ным кре­стом для но­ше­ния на кло­бу­ке. Об­раз­цы его ду­хов­ной пат­рио­тической пуб­ли­ци­сти­ки со­ста­ви­ли «Со­б­ра­ние слов и ре­чей по слу­чаю на­ше­ст­вия не­при­ятель­ско­го» (тома 1-2, 1855-1856 годы). Про­по­ве­ди Иннокентия, дав­шие ему имя «рус­ско­го Зла­то­ус­та», пе­ре­пе­ча­ты­ва­лись не толь­ко в ду­хов­ных, но и в свет­ских га­зе­тах и жур­на­лах. В од­ной из пер­вых и наи­бо­лее из­вест­ных сво­их ра­бот «По­след­ние дни зем­ной жиз­ни Гос­по­да на­ше­го Ии­су­са Хри­ста» Иннокентий ил­лю­ст­ри­ро­вал под­роб­но­сти еван­гель­ской ис­то­рии дан­ны­ми из об­лас­ти все­об­щей ис­то­рии, ар­хео­ло­гии и других на­ук.

Многие со­чи­не­ния Иннокентия бы­ли пе­ре­ве­де­ны на французский, немецкий, польский, сербский, но­во­греческий и армянский язы­ки. Не­из­дан­ны­ми ос­та­лись: два то­ма ог­ром­но­го тру­да, над со­став­ле­ни­ем ко­то­ро­го Иннокентий тру­дил­ся всю жизнь, - «Па­мят­ник ве­ры», или «Дог­ма­ти­че­ский сбор­ник», - пе­ре­во­ды всех важ­ней­ших ис­по­ве­да­ний пра­во­слав­ной ве­ры, при­ня­тых все­лен­ской Цер­ко­вью; «Вер­то­град ду­хов­но­го крас­но­ре­чия» - хро­но­ло­гический сборник луч­ших об­раз­цов хри­сти­ан­ской про­по­ве­ди всех вре­мён, «Цер­ков­ный ар­хив» – биб­лио­те­ка древ­них и но­вых ис­то­рических со­чи­не­ний о пра­во­слав­ной церк­ви; «Ис­то­рия со­бо­ров в ак­тах или дея­ни­ях их»; «Ис­то­рия церк­ви Рос­сий­ской в свя­зи с ис­то­ри­ей церк­ви дру­гих еди­но­вер­ных нам пле­мён сла­вян­ских»; «Бо­го­слов­ский сло­варь», пе­ре­вод на русский язык Корм­чей кни­ги ; «Ис­то­рия хри­сти­ан­ской церк­ви в Поль­ше». Иннокентий имел об­шир­ную пе­ре­пис­ку с ду­хов­ны­ми и свет­ски­ми ли­ца­ми, учё­ны­ми и ли­те­ра­то­ра­ми (свыше ты­ся­чи пи­сем). Почётный член всех русских ду­хов­ных ака­де­мий и уни­вер­си­те­тов, Ар­хео­ло­гического, Гео­гра­фического, Воль­но­го эко­но­ми­че­ско­го и других об­ществ. Ос­но­вал в Кие­ве журнал «Вос­крес­ное чте­ние» (1837 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1853 год).

Ка­но­ни­зи­ро­ван РПЦ в 1997 году. 7 июня 2007 года в Одес­се со­стоя­лось пе­ре­не­се­ние мо­щей свя­то­го Иннокентия из Свя­то-Ус­пен­ско­го ка­фед­раль­но­го со­бо­ра в Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский ка­фед­раль­ный со­бор. День па­мя­ти – 25 мая (7 ию­ня).

Сочинения:

Со­чи­не­ния. М., 1843. Т. 1–3. 2-е изд. СПб.; М., 1901. Т. 1–12;

О пу­тях про­мыс­ла Бо­жия в жиз­ни че­ло­ве­че­ской. М., 1996;

Ни­кто да не те­ря­ет на­де­ж­ды: Про­по­ве­ди. М., 1996;

О гре­хе и смер­ти. М., 1996.

По­след­ние дни зем­ной жиз­ни Гос­по­да на­ше­го Ии­су­са Хри­ста. Од., 1857. Ч. 1–5. М., 2003.