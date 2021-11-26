ГОРЮШКИН ЗАХАРИЙ АНИКЕЕВИЧ

ГОРЮШКИН ЗАХАРИЙ АНИКЕЕВИЧ - российский юрист .

Из дворян. Систематического образования не получил. Служил, занимаясь с 1761 года ведением гражданских и уголовных дел в Сыскном и Судном приказах, Вотчинной коллегии и Коллегии юс­ти­ции , приобрёл обширные познания в области законодательства, став известнейшим «законоискусником». В 1786-1811 годах преподавал практическое законоведение в Московском университете, не только прививая студентам «деятельный навык праведно судить дела человеческие по законам», но и приучая их к необходимости теоретического изучения отечественного права. Автор первых исследований права. Основной труд - «Руководство к познанию российского законоискусства» (т. 1-4,1811-1816 годы), несмотря на запутанность и невыдержанность системы, содержал лучшее для своего времени изложение древних русских узаконений и действующих законов, предвосхитив многие идеи исторической школы права. Первым указал на обычаи и пословицы русского народа как источник права.