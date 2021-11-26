ГОРСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ГОРСКИЙ Александр Васильевич - цер­ков­ный историк, археограф, богослов, член-корреспондент Петербургской Академии Наук (с 1857 года).

Сын протоиерея. В 1828 году из Костромской духовной семинарии переведён в Московскую духовную академию (МДА). По окончании МДА назначен профессором церковной и гражданской истории Московской духовной семинарии (1832 год). В августе 1833 года в МДА (профессор с сентября 1839 года). В 1842-1862 годы заведовал библиотекой МДА, с октября 1862 года ректор академии и заведующий кафедрой догматического богословия. В марте 1860 года рукоположен митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым) во диакона, затем возведён в про­тои­е­реи Архангельского собора в Крем­ле .

Член-корреспондент императорского Археологического общества (1850 год), член Общества любителей российской словесности (1858 год) и Общества истории и древностей российских (1864 год) и др.

В начале 1840-х годов Горский публиковал статьи (нередко анонимно) по истории Церкви (журналы «Прибавления к Творениям святых отцов в русском переводе», «Христианское чтение», «Москвитянин» и др.). Особенно значимы его святоотечественные жизнеописания: святителя Афанасия Александрийского, святителя Василия Великого, блаженнейшего Феодорита Кирского, святителя Епифания. Наибольшую научную ценность представляют труды Горского в области всеобщей истории Церкви, созданные на основе сравнительно-исторического метода. В историко-филологических статьях Горский впервые исследует Паннонские жития Кирилла и Мефодия, «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона и другие памятники; создаёт образцовые биографии киевских и московских святителей. Мировую славу учёного Горскому принёс труд (совместно с К. И. Невоструевым) «Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки» (части 1-6, 1855-1917 годы), получивший первую Ломоносовскую премию (1867 год).

Сочинения:

Ис­то­ри­че­ское опи­са­ние Свя­то-Тро­иц­кой Сер­гие­вой Лав­ры. М., 1842. М., 1996;

Па­мят­ни­ки ду­хов­ной ли­те­ра­ту­ры вре­мен Ве­ли­ко­го Кня­зя Яро­сла­ва I // При­бав­ле­ния к Тво­ре­ни­ям свя­тых от­цов в рус­ском пе­ре­во­де. 1844. Ч. 2;

Свя­той Алек­сий, ми­тро­по­лит Ки­ев­ский и всея Рос­сии. М., 1848;

О ми­тро­по­лии Рус­ской в кон­це IX в. // При­бав­ле­ния к Тво­ре­ни­ям свя­тых от­цов в русском перево­де. 1850. Ч. 9.