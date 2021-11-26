ГАГЕМЕЙСТЕР ЛЕОНТИЙ АНДРИАНОВИЧ

ГАГЕМЕЙСТЕР ЛЕОНТИЙ АНДРИАНОВИЧ - российский военный деятель, пу­те­ше­ст­вен­ник, ка­пи­тан 1-го ран­га (1830 год).

Дво­ря­нин . С 1795 года пла­вал на су­дах Балтийского фло­та. В начале 1798 года пе­ре­ве­дён в Ар­хан­гельск и вес­ной от­плыл с эс­кад­рой на ко­раб­ле «Азия» к бе­ре­гам Ве­ли­ко­бри­та­нии. Уча­ст­во­вал в Гол­ланд­ской экс­пе­ди­ции 1799 года. В 1802 году ко­ман­ди­ро­ван в Ве­ли­ко­бри­та­нию для служ­бы во­лон­тё­ром на су­дах британского фло­та, пла­вал на ко­раб­ле «Argus» к бе­ре­гам Вест-Ин­дии, Аф­ри­ки, от­ли­чил­ся при штур­ме кре­по­сти на острове Сент-Лю­сия. В 1804 году пла­вал по Сре­ди­зем­но­му морю (Маль­та, Еги­пет, Ка­дис). В 1805 году со­сто­ял под ко­мандованием адмирала Г. Нель­со­на , отли­чил­ся в сра­же­нии при испанской кре­по­сти Сан-Пед­ро; при воз­вра­ще­нии в Рос­сию ре­ко­мен­до­ван Нель­со­ном Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии. В 1806-1810 годы, ко­ман­дуя шлю­пом «Не­ва», со­вер­шил пла­ва­ние из Кронш­тад­та в Но­во­архан­гельск (ны­не город Сит­ка): сле­до­вал во­круг Аф­ри­ки, че­рез Ин­дий­ский океан, юж­нее Ав­ст­ра­лии, че­рез Ти­хий океан на Аля­ску (этот мар­шрут позд­нее по­лу­чил название «путь Га­ге­мей­сте­ра»). По за­да­нию главного пра­ви­те­ля Русской Аме­ри­ки А.А. Ба­ра­но­ва Га­ге­мей­сте­р про­вёл океа­но­гра­фические, кар­то­гра­фические и ме­тео­ро­ло­гические на­блю­де­ния в северной час­ти Ти­хо­го океана. В 1812-1815 годы начальник Ир­кут­ско­го ад­ми­рал­тей­ст­ва; за­бо­тил­ся о по­сыл­ке стро­ительных ма­те­риа­лов в Охотск, пер­вым на­чал стро­ить су­да для пла­ва­ния по озеру Бай­кал. В 1815 году коман­ди­ро­ван в Шве­цию, Нор­ве­гию, Ве­ли­ко­бри­та­нию и Фран­цию. По воз­вра­ще­нии по­лу­чил в ко­ман­до­ва­ние су­да Рос­сий­ско-Аме­ри­кан­ской ком­па­нии «Су­во­ров» и «Ку­ту­зов». На по­след­нем в 1816-1819 годы со­вер­шил кру­го­свет­ное пла­ва­ние; обо­гнул мыс Горн, по­се­тил Бра­зи­лию, Пе­ру, Ка­ли­фор­нию. В хо­де пла­ва­ния вёл гид­ро­гра­фические и гид­ро­ме­тео­ро­ло­гические на­блю­де­ния.

С января 1818 года главный пра­ви­тель Русской Аме­ри­ки ; два­ж­ды по­се­тил рай­он Сан-Фран­ци­ско, со­ста­вил шта­ты кон­тор для ост­ро­вов Кадь­як и Уна­лаш­ка, фор­та Росс и Но­во­ар­хан­гель­ска, ор­га­ни­зо­вал и сам уча­ст­во­вал в гид­ро­гра­фическом ис­сле­до­ва­нии по­бе­ре­жья Аля­ски, про­из­вёл его ми­не­ра­ло­гическое ис­сле­до­ва­ние. 24.10.1818 года сдал де­ла С.И. Янов­ско­му. По собственному ра­пор­ту уво­лен со служ­бы в чи­не ка­пи­та­на 2-го ран­га (1821 год).

В 1828 году вновь по­сту­пил на служ­бу в чи­не ка­пи­тан-лей­те­нан­та. В 1828-1830 годы, ко­ман­дуя шлю­пом «Крот­кий», вновь со­вер­шил кру­го­свет­ное пла­ва­ние. От­крыл и опи­сал са­мый круп­ный атолл Мар­шал­ло­вых островов, на­зван­ный им име­нем свет­лей­ше­го князя А.С. Мен­ши­ко­ва (ны­не Квад­жа­лейн). С 1830 года ди­рек­тор Училища тор­го­во­го мо­ре­пла­ва­ния, в 1833 году пе­ре­ведён в 9-й флот­ский эки­паж. На­граж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1830 год).

Име­нем Га­ге­мей­сте­ра на­зва­ны остров в Бри­столь­ской гу­бе и про­лив в Бе­рин­го­вом море (ка­нал Га­ге­мей­сте­ра), от­де­ляю­щий этот остров от ма­те­ри­ка, го­ра в ар­хи­пе­ла­ге Алек­санд­ра в заливе Аляс­ка, а так­же атолл в ар­хи­пе­ла­ге Рос­си­ян (Апа­та­ки) в южной час­ти По­ли­не­зии.

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