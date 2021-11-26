ЭВЕРС Иоганн Филипп Густав

Историк-юрист.

Окончил Гёттингенский университет. С 1810 преподавал в Дерптском университете, где занимал должности профессора, проректора, ректора. Член Общества истории и древностей Российских (1809).

В основе научных взглядов лежал эволюционизм и историзм, сторонник исторической школы права. Подчеркивал определяющее значение внутреннего развития общественных институтов в генезисе древнерусского государства.

Отрицал то, что русскую историю необходимо отсчитывать с призвания Рюрика. Предложил схему русской истории, основанную на переходе к более высоким формам организации: семья-род-племя-государство. Сформулировал теорию черноморского (хазарского) происхождения руссов. Разработал родовую теорию, заключающуюся в плавном переходе родовых отношений в государственные.

Сочинения:

Предварительные критические исследования для Российской истории. М., 1825;

Древнейшее русское право в историческом раскрытии. СПб., 1835.