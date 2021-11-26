ЕЛАГИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЕЛАГИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - духовный писатель, издатель, историк, цензор.

Происходил из старинного дворянского рода; один из 14 детей гвардии поручика Василия Дмитриевича Елагина (1789-1868 годы), участника войны 1812 года Окончил в Санкт-Петербурге 1-й кадетский корпус, в 1836-1840 годы служил в одном из конных полков. В 1840 году был командирован в канцелярию Министерства народного просвещения , занимался самообразованием. В 1841-1850 годы трудился в императорской Археографической комиссии, которой со временем передал в дар собранную им коллекцию древних грамот. С 1843 года - письмоводитель в экспедиции государственных кредитных билетов.

С 22 апреля 1848 года сторонний цензор Санкт-Петербургского цензурного комитета, до 1858 года служил под началом председателя цензурного комитета и попечителя Санкт-Петербургского учебного округа М.Н. Мусина-Пушкина. 12 марта 1857 года был прикомандирован к Главному управлению цензуры, 29 апреля назначен при нем чиновником особых поручений. Деятельность Н.В. Елагина в качестве цензора вызывала отрицательную реакцию в либеральных кругах. Н.В. Елагин, отличавшийся строго религиозным мировоззрением, стремился ограничить в цензурируемых им произведениях информацию о дуэлях и самоубийствах как греховных и уголовно наказуемых деяниях; он придерживался мнения, что любовные сцены всегда должны приводить к законному браку, а отрицательные персонажи - раскаиваться или получать должное возмездие.

В деятельности редактора «Отечественных записок» и «Санкт-Петербургских ведомостей» А.А. Краевского Н.В. Елагин видел «злонамеренные цели», прежде всего пропаганду республиканских начал, а также «чувственной жизни». Мемуаристы В.Р. Зотов, А.В. Никитенко, А.А. Чумиков обвиняли Н.В. Елагина в ограниченности, бесцеремонности и чрезмерной придирчивости (напр., он требовал убрать упоминания об участниках мятежа 14 декабря 1825 года, о разгроме прусской армии во время Семилетней войны, поскольку прусская династия находилась в родстве с Домом Романовых). Вместе с тем, по словам Н.Н. Фирсова, Н.В. Елагин не был чужд либеральных тенденций и «редко давал повод к препирательству», сохраняя благожелательные отношения даже с редакцией радикального «Русского слова» во главе с Г.Е. Благосветловым.

1 февраля 1860 года он был назначен чиновником особых поручений при Министерстве народного просвещения по делам Варшавского учебного округа и вскоре вышел в отставку в чине действительного статского советника.

Н.В. Елагин также состоял на службе в императорском Человеколюбивом обществе в должности члена-ревизора, являлся членом попечительного комитета о бедных, совета Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной Церкви, был приближен к известной благотворительнице Т.Б. Потёмкиной. В разное время совершал паломничества, в частности на православный Восток, посещал Новый Иерусалим.

К концу 50-х годов у Н.В. Елагина появилось желание покинуть мир и принять постриг, о чем свидетельствует его переписка со свт. Феофаном Затворником (к нему Н.В. Елагин «постоянно обращался за советом и руководством в деле спасения» (Письма еп. Феофана. 1897 году. № 42. С. 827)) и валаамским игумен Дамаскином (Кононовым), однако он проявил себя в другом качестве: Н.В. Елагин стал основателем Короцкого женского монастыря во имя свт. Тихона Задонского близ Валдая.

Испытывая особое почтение к памяти преосвященника Тихона, Н.В. Елагин стал одним из инициаторов его прославления в лике святых. Вскоре после канонизации, с 1862 года, по благословению митрополита Исидора (Никольского) Н.В. Елагин занялся привлечением средств на устройство обители в Валдайском уезде Новгородской губернии, поблизости от родины святителя и места погребения его родителей. Собрав поначалу 16 тыс. р., Н.В. Елагин и с ним валдайские жители обратились к императору Александру II Николаевичу с прошением об открытии монастыряря. В 1864 году было получено Высочайшее повеление об основании общины с училищем для девиц и лечебницей. Комитет по устройству общины возглавил наставник и сподвижник Н.В. Елагин, настоятель Валдайского Святоозерского в честь Иверской иконы Божией Матери мужского монастыря архимандрит Лаврентий (Макаров).

Привлекая жертвователей лично и через печатные объявления, Н.В. Елагин собрал крупную сумму - около 150 тыс. р. и сам пожертвовал дачу и 9963 р. При участии Н.В. Елагина община получила в дар в Санкт-Петербурге на М. Охте деревянный дом, где впоследствии возникло монастырское подворье. Н.В. Елагин пожертвовал в монастырь икону Христа Спасителя с волосками Христовыми, полученную им в 1864 году от патриарха К-польского Софрония III и отмеченную знамениями в Костромской и Санкт-Петербургской губерниях. Вместе с архимандритом Лаврентием он передал монастырю листок с собственноручной надписью свт. Тихона. Н.В. Елагин подолгу жил в основанной им обители, наблюдая за строительными работами. После достройки и освящения келейного корпуса с храмом (1871 год) строительная комиссия прекратила существование, однако до конца своих дней Н.В. Елагин продолжал нести попечение о Короцком монастыре.

Наиболее известна деятельность Н.В. Елагина как издателя, редактора и писателя - историка и публициста. Еще в период службы в Министерстве народного просвещения он публиковал, преимущественно в ведомственном журнале, собственные сочинения: церковно-исторические труды, посвященные русскому средневековью, в т. ч. юго-западная землям, и фундаментальные биографии современников.

К его историческим сочинениям относятся: «Память о князе Дмитрии Михайловиче Пожарском» (Маяк. 1842. Т. 3. Кн. 5. Материалы. С. 20-29; отд. отт.: СПб., 1842 год) - рецензия-рассказ на основе публикации «Русского вестника» (1841 год), содержащая воспоминания о с. Пурех (Пурих) Нижегородской губернии; «Первые христианские мученики в Литве» (ЖМНП. 1843 год. Ч. 38. № 6. Отд. 2. С. 113-129; отд. отт.: СПб., 1843 год); рецензия на «Собрание древних грамот и актов городов Вильны, Ковно, Трок, православных монастырей, церквей и по разным предместьям. Вильно, 1843 год» (ЖМНП. 1843. Ч. 39. № 7. Отд. 6. С. 1-19); научно-биографические очерки «Елена Иоанновна, великая княгиня литовская и королева польская» (ЖМНП. 1846. Ч. 50. № 4. Отд. 2. С. 39-84; отд. отт.: СПб., 1846 год) и «Патриарх Иоаким и заслуги его Отечеству в гражданском, политическом и религиозном отношениях» (СПб., 1847 год; отд. отт. из газ.: Северная пчела. 1847 год. № 133-136); рецензия на «Описание второй войны императора Александра I с Наполеоном в 1806 и 1807 годах, по Высочайшему повелению сочиненное генерал-лейтенантом и членом Военного совета Михайловским-Данилевским. СПб., 1846» (ЖМНП. 1847. Ч. 55. № 9. Отд. 6. С. 244-267).

Особое место занимают публикации Н.В. Елагин, посвященные Киеву: единственное художественное произведение -назидательное сочинение о потомках святой равноапостольной кн. Владимира «Рассказ о Киевской старине» (СПб., 1842 год), статья об уникальном открытии Ф.Г. Солнцевым древнейших русских росписей «Фрески XI века, открытые в Киево-Софийском соборе» (ЖМНП. 1844 год. Ч. 41. № 1. Отд. 7. С. 1-4; отд. отт.: СПб., 1844 год) и опубликованная значительно позже рукопись И.П. Боричевского «Киевские пещеры» (СПб., 1872 год), которую Н.В. Елагин сопроводил собственным предисловием. Н.В. Елагин видел значение открытия софийских фресок в том, что они объясняют «стиль и вкус» византийского искусства, служат образцом для исторических живописцев и восстановления «древней греческой живописи», доказывают благочестие «русских князей и народа» и преемственность церковной традиции.

Составленная Н.В. Елагина «Жизнь графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской» (СПб., 1853 год) является единственным до настоящего времени жизнеописанием известной церковной благотворительницы. Основными источниками, по определению Н.В. Елагин, «простого и правдивого рассказа для благочестивого размышления» послужили труды М.Н. Муравьёва и составленное свящ. Димитриевской новгородской церкви протоиерея Василием Орнатским рукописное жизнеописание архим. Фотия (Спасского).

В книге Н.В. Елагина большое внимание уделено архимандриту Фотию и Юрьеву новгородскому мужскому монастырю. «Очерки жизни и трудов кн. Платона Александровича Ширинского-Шихматова» (ЖМНП. 1855. Ч. 85. № 1. Отд. 5. С. 1-18; Ч. 87. № 8. Отд. 5. С. 37-78; отд. отт.: СПб., 1855 год) посвящены министру народного просвещения, под началом которого Н.В. Елагин трудился 14 лет; Н.В. Елагин особо отмечал стремление покойного князя на посту министра народного просвещения (1850-1853 годы) добиться «солидарности» религиозного и научного образования в университетах и средних учебных заведениях. «Очерки...» получили в целом положительный отзыв Н.А. Некрасова в «Заметках о журналах» (1855-1856 годы) (Некрасов Н.А. Полнное собрание сочинений и писем: В 15 т. Л., 1990. Т. 11. Кн. 2. С. 199-202, 376).

Незадолго до своей отставки Н.В. Елагин занялся изданием церковной литературы. Атрибуция опубликованных Н.В. Елагиным произведений затрудняется тем, что большинство из них были изданы анонимно и их авторство приписывали Н.В. Елагина, в действительности выполнявшему функции редактора, составителя и издателя. Первоначально основное внимание он уделял подготовке жизнеописаний и трудов русских подвижников благочестия нового времени, религиозных книг для народа, акафистов, описаний монастырей; к концу жизни его больше интересовала церковно-общественная проблематика. На издательские нужды он нередко употреблял собственные средства. Н.В. Елагин также явился одним из инициаторов издания «Церковных ведомостей».

Публикаторская деятельность Н.В. Елагина началась с первого (анонимного) издания «Писем о христианской жизни» (СПб., 1858-1860 годы. Вып. 1-4) свт. Феофана Затворника, вскоре (1860-1862 годы) вышедших 2-м изданием. Н.В. Елагин состоял в активной переписке со свт. Феофаном: было известно 235 их писем начиная с 50-х годов XIX века. Предваряя прославление преосв. Тихона Задонского, Н.В. Елагин 8 февраля 1860 года заказал подробное жизнеописание святителя проф. МДА П.С. Казанскому, с которым сотрудничал особенно тесно. Казанский - основной автор этой книги, но в большинстве источников она целиком приписывается Н.В. Елагину. Однако Н.В. Елагин принимал непосредственное участие в сборе житийных материалов, в частности в архиве Воронежской духовной консистории, беседовал со старыми прихожанами, записывал свидетельства о чудесах, а также выступил в роли редактора и издателя.

Книга «Жизнь святителя Христова Тихона I, епископа Воронежского и Елецкого, с присовокуплением избранных мест из его творений» (М., 1861 год) помимо жизнеописания угодника Божия содержит историю его прославления и краткое обозрение сочинений. В 1861 году в связи с канонизацией епископа Тихона Н.В. Елагин подготовил книгу «Жизнь новоявленного угодника Божия Тихона» (вышла в 1862 году дважды), поместив также церковную службу и акафист, составленные Казанским, и добавив заключение, не одобренное Казанским. Только до 1893 года книга выдержала 10 изданий.

С середины 50-х годов Н.В. Елагин занимался историей Саровской в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской пустыни. В 1861 году Саровский монастырь обратился к нему с просьбой подготовить на основе имеющихся публикаций и архивных данных житие прп. Серафима. Н.А. Мотовилов в августе 1861 года в Задонске передал Н.В. Елагину дополнительные материалы. Н.В. Елагин составил, отредактировал и издал в 1863 году в Санкт-Петербурге жизнеописание преподобного, созданное впервые по заказу Саровской обители,- «Житие старца Серафима, Саровской пустыни иеромонаха, пустынножителя и затворника. С приложением его наставлений и келейного молитвенного правила». Имя автора указано впервые в 5-м, испр., изд. (М., 1901 год).

Сотрудничество с Н.В. Елагин высоко ценил игумена Дамаскин (Кононов). По его приглашению писатель посетил Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь. В короткие сроки, что отразилось на цельности текста, Н.В. Елагин осуществил составление и редакцию исторического описания обители на основе рукописей валаамских насельников - иеромонаха Пимена (Гаврилова) и иеродиакона Евфимия (Головко). Описание вышло в 1864 года в Санкт-Петербурге под названием «Валаамский монастырь» и стало основой дальнейших публикаций о Валааме.

Результатом сотрудничества Н.В. Елагина как издателя и редактора и Казанского как анонимного автора явился выход в свет, в основном в начала 70-х годов, ряда духовно-просветительских книг для народа: «О чудотворно явленной Тихвинской иконе Божией Матери и о замечательных с нее списках, с коротким изложением некоторых чудотворений» (СПб., 1864 год); «Богородице Дево, радуйся!: Изъяснение Богородичной молитвы» (СПб., 1870 год); «Земная жизнь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» (СПб., 1871 год); «Земная жизнь Пресвятой Богородицы» (СПб., 1870 год); «Житие святого благоверного великого князя Александра Невского в иночестве Алексия» (СПб., 1871 год); «О благодати Божией» (СПб., 1872 год); «Учение православной Церкви об Ангеле Хранителе» (СПб., 1872 год). Не исключено участие Казанского в подготовке изданной Н.В. Елагиным брошюры «Учение Православной Церкви о Пресвятой Троице» (СПб., 1872-1873 годы). К назидательным изданиям примыкает и поздняя брошюра Н.В. Елагин «Нищие в Церкви» (СПб., 1886 год) о необходимости милосердия на основе Священного Писания и творений святых отцов.

Н.В. Елагин проявил себя также в жанре гимнографии. В 1863 году он направил в Санкт-Петербургский духовный цензурный комитет «Акафист Пресвятой Богородице «Всех скорбящих Радость»», которому, по отзыву рецензента, «недоставало правильного смысла» (Попов. 1903 год. С. 233). По внесении исправлений акафист был одобрен (1-е издание: СПб., 1863) и издавался только до 1915 года не менее 23 раз: сначала церковным, а с 1890 года (как и акафист Казанской иконе) - гражданским шрифтом. «Акафист Пресвятой Богородице, явления ради чудотворной ее иконы Казанской» Н.В. Елагин подготовил, «желая послужить прославлению Богоматери и возбуждению веры и усердия к Ее покрову» и учитывая, что она является особо чтимой святыней Санкт-Петербурга, Москвы и всей России (1-е издание: СПб., 1868 год), в 1914 году вышло 18-е издание.

Н.В. Елагин составил также «Акафист ко Пресвятой Госпоже Владычице Деве Богородице преславного ради явления чудотворной иконы Ее, именуемой Тихвинской», одобренный в феврале 1883 года после значительных исправлений (1-е издание: СПб., 1883 год) и выдержавший 5 изданий к 1897 году. Не исключено участие Казанского в составлении акафистов иконам Божией Матери Тихвинской и особенно «Всех скорбящих Радость».

Будучи «усердным собирателем церковных вестей», Н.В. Елагин отстаивал сохранение «чистоты веры среди соблазнов и увлечений времени» (ЦВед. 1891 год. № 47. С. 1686 год) через издательскую, а не общественную деятельность. Самая ранняя из церковно-общественных публикаций Н.В. Елагина - сборник «Искандер Герцен» (Берлин, 1859 гд) - явилась плодом сотрудничества Е. с помещиком Пермской губ., известным благотворителем П. Д. Дягилевым, финансировавшим и поддержавшим издание. На публикацию этого сборника, вероятно, было дано благословение свт. Филарета Московского и митр. Новгородского и Санкт-Петербургского Григория (Постникова). Поскольку по воле императора упоминать в российской печати имя А.И. Герцена было запрещено, книга вышла анонимно. Печатание за границей содействовало ее распространению среди рус. эмигрантов: часть тиража сразу же была отправлена для продажи во Францию.

Памфлет Н.В. Елагина стал первым антигерценовским сочинением. По словам Н.В. Елагина, книга была подготовлена им «в опровержение клеветы и разрушительных замыслов Герцена, направленных к ослаблению веры, к низвержению всякой власти и ко введению в России анархии». Печатное слово следовало, по мнению Н.В. Елагина, опровергнуть, с помощью Божией, посредством печатных же изданий.

В сборнике 4 главы: 1. Философия революции и социализм Искандеровой школы; 2. Затмение «Полярной Звезды»; 3. Голос на клик «С того берега» (автор - П.С. Казанский); 4. Г[осподин]. Герцен и его значение. В деятельности Герцена Н.В. Елагин видел измену христианству и родине, подмену христианской религии религией революции.

В апреле 1862 года по просьбе министра народного просвещения А.В. Головнина император Александр II разрешил продавать книгу в России. Она заслужила положительные отклики в консервативных журналах «Странник» и «Домашняя беседа для народного чтения». В либеральных кругах публикация вызвала др. реакцию. Н.С. Лесков с иронией писал в «Мелочах архиерейской жизни» о двух «святошах» - Елагине и Дягилеве.

Н.В. Елагину принадлежала видная роль в полемике 60-70 годов XIX века по вопросам перспектив церковной жизни и ее реформ. Едва ли не наибольшее внимание Н.В. Елагин уделил вопросу положения белого духовенства в России и роли в связи с этим монашества и церковной иерархии. Общественную дискуссию по данному вопросу возбудила изданная М.П. Погодиным за границей в 1858 году книга калязинского свящ. Иоанна Беллюстина «Описание сельского духовенства в России», в которой приводились многочисленные сведения о приниженном и трудном материальном положении белого духовенства.

Немедленным ответом Н.В. Елагина стал опубликованный в Берлине в 1859 году под его редакцией сборника «Русское духовенство». Книга включает статьи: «Разоблачение клеветы на русское духовенство» (название дал Елагин) и «О монашестве» Казанского, «Мысли светского человека о книге «Описание сельского духовенства»» А.Н. Муравьёва, «Духовное звание России (из русског журнала)» свящ. Харьковской губернии Григория Грекова, а также «Суждение о книге, изданной в 1858 году в Лейпциге на русском языке, под заглавием «Описание сельского духовенства»», «О благотворном влиянии Православной Церкви и пастырей ее в судьбах России», «Взгляд православного на сан епископа».

В 1871 году Н.В. Елагин опубликовал брошюру «Правда о выборном начале в духовенстве» без указания автора - секретаря Костромской духовной консистории С.И. Ширского. В ней публикация священник Михаила Морошкина «Выборное начало в духовенстве» (СПб., 1870 год) представлена как попытка ограничения архиерейской и государственной власти. С собственным предисловием Н.В. Елагин дважды в 1874 годй издал в Санкт-Петербурге книгу «Дух и заслуги монашества для церкви и общества».

Наибольшей публицистичностью отличались сборник Н.В. Елагина «Белое духовенство и его «интересы»» (СПб., 1881 год) и его продолжение «Чего надо желать для нашей церкви: По поводу отзывов на книгу «Белое духовенство и его интересы»» (СПб., 1882-1885 годв. 2 вып.), основной вклад в подготовку которых анонимно внес Ширский. Наконец, последним изданием Елагина стала опубликованная без указания автора книга брата Казанского, «ученого старца-богослова» прот. Михаила Боголюбского, «Несколько слов о монашестве прежнем и нынешнем» (СПб., 1891 год).

Часть белого духовенства, по мнению Н.В. Елагина и его единомышленников, отличается недолжным исполнением пастырских обязанностей и стремлением к власти, что приводит к возникновению церковных и общественных нестроений. Улучшение его внешнего положения - служебного, общественного и материального - Елагин не считал средством исправления церковных дел. Он выступил против принципа выборности духовенства, перехода под начало белых священников духовно-учебных заведений. Преимущественное внимание к положению белого духовенства Елагин приписывал проискам «старых крепостников и нигилистов», объединившихся в стремлении расколоть духовное сословие изнутри, разделить мон-ри и приходы, скомпрометировать архиереев и правительство и с падением помещичьей власти избежать усиления влияния священнослужителей в народе. Елагин подверг жесткой критике «отцов духовного либерализма» Д.И. Ростиславова, свящ. И. Беллюстина, свящ. М. Морошкина, а также писателя Н.Г. Помяловского, в числе «враждебных» изданий были названы «Православное обозрение», «Чтения Общества для любителей духовного просвещения», «Церковно-общественный вестник».

В то же время Н.В. Елагин постоянно подчеркивал значение монашества и особенно архиереев - преемников апостольских, поскольку падение роли епископата приводит к протестантизму. Монашество - высшая ступень нравственного совершенства - оказывает благотворное влияние на общество. Однако в опубликованной Н.В. Елагиным книге протоиерея М. Боголюбского отмечалась слабость духовной жизни в его представителях, рационализм и «богослужебный декорум» ученого монашества, пришедшие с 40-х годов XIX века на смену аскетически-созерцательному мировоззрению. Елагин в свою очередь говорил о необходимости монастырского характера воспитания семинаристов. Власть епископов Елагина и его сторонники противопоставляли отстаиваемому некоторыми белыми священниками выборному началу, «теории верховенства народа» и либерализму в устройстве церковных учреждений в целом.

Н.В. Елагин рассматривал Церковь, государство и народ в неразрывном единстве. Распространение науки, печати, образования в обществе, по его мнению, ослабляют церковный дух и готовят почву для либерализма, а затем и нигилизма. Н.В. Елагин подвергал критике гражданскую власть, начиная с Петра I Алексеевича, за «мирское направление». Основной задачей он считал устранение всего, что может стеснять, подавлять проявления духовности Церкви, лишать ее возможности без ограничений исполнять свое предназначение - вести верующих к спасению.

В 1870 году был учрежден специальный Комитет по реформам церковного суда под председательством митрополита Макария (Булгакова). Первоначально одобренный им проект профессора МДА А. Ф. Лаврова-Платонова (впоследствии архиепископа Алексия) в 1872 году подвергся критике. В качестве недостатков отмечались соединение административной и судебной власти в одном лице правящего архиерея, формальность делопроизводства.

Реформа по Лаврову-Платонову подразумевала сохранение судебной власти за архиереем с созданием при нем в качестве коллегиального судебного органа выборной коллегии пресвитеров. Он выступил за полное сохранение епископами судебной и исполнительной власти, против децентрализации церковной власти и передачи брачных дел светскому суду. Комитет одобрил другой, либеральный, проект киевского прот. Петра Лебединцева, к-рый предусматривал помимо прочего изъятие у церковных судов ведения бракоразводных дел.

Н.В. Елагин за собственный счет опубликовал (в качестве «редактора-издателя», без подписи автора) и разослал архиереям книгу Лаврова-Платонова «Предполагаемая реформа церковного суда» (СПб., 1873 год. 2 вып.). Н.В. Елагин и архиепископ Алексий, ссылаясь на каноны, отстаивали исторически сложившиеся формы церковного суда и епископского управления в целом. Дискуссия завершилась публикацией Н.В. Елагина брошюры с собственным предисловием «О передаче брачных дел из духовного суда в светский» (СПб., 1879 год). Автор, напоминая о том, что брак является божественным и церковным установлением, высказывался в пользу сохранения всех дел о нем в ведомстве правосл. исповедания. Мысль о проведении церковно-судебной реформы была тогда отложена на неопределенный срок.

Последняя работа Елагина статья «Алексий, архиепископ Литовский и Виленский» (ЦВед. 1891 год. № 8. С. 238-239) была посвящена памяти скончавшегося архиепископа Алексия (Лаврова-Платонова). Елагин был похоронен на кладбище санкт-петербургского Новодевичьего в честь Воскресения Господня женского монастыря, могила утрачена.