ЕФИМОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ

ЕФИМОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ - а рхитектор , исследователь древнерусского зодчества, рисовальщик.

Воспитывался в семье помещика Е.Г. Заплатина, возможно, был его внебрачным сыном от крепостной Анисьи Леонтьевой. В 1806-1821 годы учился в императорской АХ в Санкт-Петербурге, где определилось его дарование рисовальщика. Тогда же он выполнил гравюры для изданий «Краткие сведения о вновь построенных при Академии художеств зданиях» (СПб., 1820 год) и «Путешествие в Китай через Монголию в 1820 и 1821 годы» (СПб., 1824. 3 ч.) Е.Ф. Тимковского, а также виды ряда столичных храмов (Казанского собора, церковь вмц. Екатерины). В течение последних 6 лет в АХ он изучал только архитектуру, при выпуске получил аттестат 1-й степени и большую золотую медаль за проект Музеума - «Храма собрания трех знатнейших художеств» в стиле классицизма, преподавал в АХ.

В 1826 году был направлен президентом АХ А.Н. Олениным в Киев для обмера фундаментов Десятинной церкви, где Н.Е. Ефимов предпринял 1-ю в России попытку воссоздания (т. н. реставрации) храма на основании исторических и археологических материалов в формах византийской, или «древней киевской», архитектуры: в виде однокупольной церкви с обширными хорами. Император Николай I проект не утвердил, и церковь впоследствии была построена В.П. Стасовым.

В 1826-1827 годы побывал в Москве и Новгороде для изучения древнерусcкого церковного зодчества. В 1827 году по постановлению Совета АХ Н.Е. Ефимов отправился в Италию на 3 года, но прожил там до 1840 года, занимаясь изучением, зарисовкой и реставрацией древних памятников (в т. ч. римского храма Юпитера Громовержца и «дома трагического поэта» в Помпеях). Участвовал в проектировании ряда домов и усадеб, в 1830 году создал проект соборной православной церкви свт. Николая Чудотворца.

С мая по октябрь 1835 года вместе с меценатом В.П. Давыдовым и художником К.П. Брюлловым был в Греции и Малой Азии, «снимая виды с мест и строений», в частности выполнил фасад, разрез и предварительные обмеры храма Св. Софии в Константинополе поле и карту Афона с изображениями монастырей. Рисунки Е.Н. Ефимова заслужили похвалы Ж.О.Д. Энгра и Б. Торвальдсена, а также великой княгини Елены Павловны и великого князя Михаила Павловича.

В 1840 году вернулся в Россию и 29 сентября был удостоен звания академика, в 1842 году избран почетным вольным общником АХ, в 1844 году стал профессором АХ 2-й степени. Будучи знатоком древнерусской архитектуры, в самостоятельном творчестве Н.Е. Ефимов проявил себя как представитель историзма, прежде всего неоренессанса и тоновского (русско-византийского, как называли его современники) стиля.

Основные работы Н.Е. Ефимова связаны с его деятельностью в Комиссии проектов и смет при Главном управлении путей сообщения и публичных зданий. Ему принадлежат планировочные решения центральных площадей Санкт-Петербурга. В связи со строительством 1-го стационарного моста через р. Неву Н.Е. Ефимов перепланировал Благовещенскую пл. (1842-1843 годы). При реконструкции Знаменской пл. (1845 год) определил место Николаевского вокзала (построен К.А. Тоном). Завершил композиции Исаакиевской и Мариинской площадей, начатые О. Монферраном и А.И. Штакеншнейдером; здесь по его проектам были возведены здания Министерства государственных имуществ (1844-1850 годы) и дома министра (1847-1853 годы) в формах неоренессанса, была выполнена ограда памятника Николаю I.

Н.Е. Ефиомв - автор перестройки в духе флорентийского ренессанса ратуши и гильдейского дома для Городской думы на Невском проспекте (1847-1853 годы), других государственных и частных заказов в столице и пригородах, из которых наиболее известен дворец С.Л. Нарышкиной-Шуваловой (1843-1846 годы). Н.Е. Ефимов проектировал общественные здания в средней полосе России; в 1841-1852 годы в составе группы архитекторов разработал 60 образцовых проектов фасадов обывательских домов «в тосканском и венецианском вкусе».

С 1840 году Н.Е. Ефимов - главный помощник архитектора Стасова по реконструкции Зимнего дворца. Участвовал в разработке проектов Георгиевского, Аполлонова и других залов, трудился над реконструкцией Большого (Старого) Эрмитажа (автор Театральной лестницы, 1843-1847 годы), встроил в здание Малого Эрмитажа конюшни, манеж и сараи (1840-1843 годы), совместно со Стасовым (с 1848 года единолично) руководил возведением Нового Эрмитажа по проекту немецкого архитектора Л. фон Кленце.

По проектам Н.Е. Ефимова в Санкт-Петербурге были построены Никольская «Миловская» (от фамилии купца - руководителя общины) единоверческая церковь (1845-1852 годы) и Воскресенская церковь в М. Коломне (проект 1845-1846 годов, окончена в 1861 году при участии А.И. Шевцова, В.Ф. Небольсина, К.Я. Маевского). Оба храма разрушены в 1932 году. 5-главые храмы были выстроены в русско-византийском стиле с некоторыми отступлениями от образцовых тоновских проектов в пропорциях и декоре. 3-частную в плане Никольскую церковь отличали массивная центральная луковичная глава и утонченная высокая шатровая колокольня над притвором.

Первоначальный проект Воскресенской церкви, составленный Шевцовым в барочно-классицистических формах, не был одобрен, и Н.Е.Ефимов разработал новый, в духе тоновской архитектуры. Крестообразный в плане, насыщенный декором с преобладанием аркатурно-колончатых поясов храм венчали 5 близких по размерам глав. Возможно, Н.Е. ЕФимов работал и над проектом единоверческого храма св. вмч. Димитрия Солунского на Большеохтинском кладбище (1846-1853 гды, разрушен в 30-х годах XX века), который по архитектурным формам был похож на «Миловскую» церковь.

Самой значительной работой Н.Е. Ефимова следует считать комплекс Воскресенского Новодевичьего монастыря на Царскосельском (ныне Московском) проспекте (проект утвержден 12 марта 1848 года). В том же году за месяц соорудили деревянную церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в простых «клетских» формах (снесена в 1929 году). 3 ноября 1849 года в присутствии императора, который был постоянным попечителем строительства, состоялась закладка собора. Он возвышается в центре комплекса, к югу - настоятельские покои с церковной иконы Божией Матери «Отрада», или «Утешение», к северу - больничный корпус с церкви Трех святителей.

В архитектуре монастыря Н.Е. Ефимов в наибольшей степени проявил себя продолжателем Тона. Строгая, восходящая к классицизму симметрия построек - кубического объема 5-главого собора и фланкирующих небольших 5-главых церквей с шатровыми звонницами - сочетается с отделкой в духе «итальянизирующего» направления русского зодчества XV-XVI веков. Декор типичен для русско-византийского стиля: килевидные, 3-частные и полуциркульные кокошники (некоторые с раковинами), наличники с разорванными фронтонами, аркатурно-колончатые пояса, полуколонки с «дыньками», перспективные порталы. Расположенный при въезде в город со стороны древней столицы, величественный комплекс Новодевичьего монастыря и своим названием перекликался со знаменитой московской обителью, став примером совмещения «древнемосковских» традиций с санкт-петербургскими. Строительство церквей в русско-византийском стиле, возведенных по проектам Н.Е. Ефимова, сыграло значительную роль в придании столице «национального» облика, что согласовывалось с «русскостью» санкт-петербургского периода отечественной истории.

Н.Е. Ефимов спроектировал также ряд православных храмов для Херсонской губернии (1842-1843 годы), Новочеркасска (1844-1845 годы), Лифляндии (1845-1846 годы) и 2 лютеранских храма. В 1848 году он переработал в русско-византийском стиле составленный в 1841 году архитектором И.И. Шарлеманем 2-м проект Сампсониевской церкви на месте Полтавской битвы (строительство: 1851-1854 годы, перестройка: 1894-1895 годы, архитектор Н.Н. Никонов).

Н.Е. Ефимов скоропостижно скончался в расцвете сил, не успев завершить ряд крупных работ. Несколько его построек закончил Л.Л. Бонштедт (дом министра государственных имуществ, здание Думы), совместно с Н.А. Сычёвым - Новодевичий монастырь, где Н.Е. Ефимов и похоронен близ алтаря Казанской церкви. Надгробие в виде мраморного саркофага установлено императорским Санкт-Петербургским обществом архитекторов к столетию Н.Е. Ефимова в 1897 году по инициативе архитектора И.С. Китнера (архитекторы С.П. Галензовский и И.В. Жолтовский).

Старший брат Н.Е. Ефимова, Иван (1795-1841 годы), также выпускник АХ (1815 год), академик, с 1820 года служил губернаторским архитектором в Нижнем Новгороде.