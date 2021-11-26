ЦИВОЛЬКА АВГУСТ КАРЛОВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Август Карлович родился в 1810 г. (более точная дата неизвестна) в Варшаве. Родители – небогатые аристократы.

Уже в детские годы Ц. увлекался морем и путешествиями. С 1830 г. обучался в первом штурманском полуэкипаже Морского корпуса в столице Российской империи. Окончив учебу, поступил на службу.

Как кондуктор корпуса флотских штурманов служил в Балтийском флоте, плавал на «Касторе». В 1832 г. совершил переход из Кронштадта в Голландию.

Новая Земля

В дальнейшем Ц. получил перевод в Архангельск. Здесь он вошел в состав экспедиции П.К. Пахтусова, заняв должность капитана «Казакова». Ц. должен был заниматься картографированием и гидрографическими работами на севере Новой Земли.

В июле 1834 г. экспедиция в составе двух судов покинула Архангельск. Зимовка прошла на западном берегу Новой Земли. Ц. на «Казакове» отправился в пролив Маточкин Шар, где удалось провести астрономические и магнитные наблюдения, а затем «Казаков» встал на зимовку у устья р. Чиракина на о-ве Южном. Летом Ц. отправился на север, следуя вдоль восточного побережья о-ва Северный, и добрался до нового полуострова, названного им де Флотта.

По пути к мысу Желания, у о-ва Верха «Казаков» оказался задавлен льдами и затонул. На судне промышленника Еремина экипаж сумел вернуться к Маточкину Шару. П.К. Пахтусов и Ц. вновь решили пройти вдоль восточного побережья. Были описаны берега до о-ва Пахтусова у пол-ва Жерди, после чего экспедиция завершила свою деятельность.

Новая экспедиция

Вернувшись домой, Ц. описывал прибрежные шхеры Финляндии. С февраля 1836 г. – прапорщик корпуса флотских штурманов.

В 1837 г. Петербургская академия наук предложила Ц. стать капитаном «Кротова» и принять участие в экспедиции к Новой Земле, которую возглавлял К.Э. фон Бэр. Исследователи собрали коллекцию из 90 видов растений и 70 видов беспозвоночных архипелага; провели геологические и магнитные наблюдения, измерена высота ряда гор в районе Маточкиного Шара.

Третья экспедиция

В 1838 г. состоялась новая экспедиция Ц. к берегам Новой Земли. На этот раз Ц. возглавил путешествие. На «Новой Земле» и «Шпицбергене» отряды отбыли в путь. Прибыв в бухту Мелкая, экспедиция начала наблюдения. «Шпицберген» отбыл на север Новой Земли, но из-за болезни Ц. возвратился назад. 16 марта 1839 г. Ц. умер от цинги.