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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Василий Тимофеевич
Окончил Московский университет. С 1843 — смотритель Екатерининского училища в Риге. С 1850 работал инспектором гимназии в Риге, цензором в Ревеле (ныне Таллин, Эстония).
Получил известность после выхода книги «Эстонец и его господин» с описанием тяжелого положения крестьян в Эстонии.
Сочинения:
Эстонец и его господин // Чтения Московского Общества Истории и Древностей. Кн. 4. М., 1871.
Автор статьи: Д. К. Стукал.
© Российская Историческая Энциклопедия
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