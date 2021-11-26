БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Василий Тимофеевич

Педагог .

Окончил Московский университет . С 1843 — смотритель Екатерининского училища в Риге. С 1850 работал инспектором гимназии в Риге, цензором в Ревеле (ныне Таллин, Эстония).

Получил известность после выхода книги «Эстонец и его господин» с описанием тяжелого положения крестьян в Эстонии.

Сочинения:

Эстонец и его господин // Чтения Московского Общества Истории и Древностей. Кн. 4. М., 1871.

Автор статьи: Д. К. Стукал.

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