БЕРЕДНИКОВ Яков Иванович

Историк, археограф и поэт.

Из купеческой семьи. В 1813—1815 слушал лекции по русской истории в Казан­ском , а в 1815—1819 — в Москов­ском университете . Ученик М. Т. Каченовского .

В 1820—1827 — на государственной службе. В 1827 вышел в отставку и поселился в Тихвине, где составил «Историко-статистическое описание первоклассного Тихвинского Богородицкого Большого мужского монастыря, состоящего Новгородской епархии в г. Тихвине» (СПб., 1856).

В 1830 определен в Комитет правления АН и прикомандирован к археографической экспедиции П. М. Строева, в составе которой изучал архивы и библиотеки 14 северных и центральных губерний России. С 1834 член (с 1838 — главный редактор) Археографической комиссии . Одновременно с 1835 — библиотекарь одного из департаментов министерства народного просвещения.

Разработал «Правила для руководства при издании актов археографической экспедиции», издал «Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археографической экспедицией Императорской АН». (Ч. 1—5. СПб., 1836—1842); «Полное собрание русских летописей» (Т. I—VII. СПб., 1841—1854) и др.

Отмечен золотой Демидовской медалью АН. В 1847 получил звание ординарного академика. Почетный член Казанского университета и член Копенгагенского общества антиквариев.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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