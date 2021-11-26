БЕКЕТОВ Федор Андреевич

Российский экономист.

Из семьи обер-офицера. Окончил Московский университет со степенью кандидата (1810). Магистр этико-политических наук (1815). В 1809—1813 преподавал в гимназии при Московском университете. В 1817—1837 — профессор Демидовского училища высших наук (с 1833 — Демидовского лицея , Ярославль) по кафедре политиче­ской экономии и финансов.

Экономические взгляды Б. излагал в речах-«рассуждениях» на торжественных собраниях училища: «Об основаниях, постепенном ходе и пользе экономии политической» (М., 1818), «О существенных свойствах и принадлежностях экономии политической» (M., 1826) и др.

Предметом политической экономии считал богатство и нравственную способность человека. В экономической теории наиболее авторитетными учеными считал Г. Шторха и Т. Мальтуса , критиковал теорию трудовой стоимости А. Смита. В земледельческом характере экономики России видел выражение вековых традиций русского общества, особенностей его хозяйственного уклада. Экономическое будущее страны связывал с с.-х. производством, признавая при этом пользу покровительственных мер в отношении промышленности.

Автор статьи: М. М. Савченко.

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