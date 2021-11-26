АВАЛИШВИЛИ ГЕОРГИЙ ИОАННОВИЧ

Ранние годы и дипломатическая карьера

Георгий Иоаннович родился в 1769 г. Его предки – княжеский род Авалишвили.

Получил блестящее образование. Обучался в России. Изучал искусство каллиграфии.

Начал трудовую деятельность в качестве дипломата. Как официальное лицо в 1791 г. совершил визиты в Персию и Азербайджан. С 1784 г. назначен на должность секретаря грузинского посольства в столице Российской империи. С 1800 г. входил в дипломатическую миссию, которую сформировала Грузия в России. Занимался вопросами присоединения Картли-Кахетии к России. Исполнял обязанности первого уполномоченного царя Картли-Кахетии Георгия XII, который подписал в столице Российской империи договор о присоединении Грузии к России.

Жизнь в России и путешествия

Когда Грузия вошла в состав России грузинское посольство было упразднено. Как грузинский дворянин, вместе с другими представителями знатных грузинских фамилий высланный из Грузии, перебрался в Санкт-Петербург. Здесь ему был присвоен чин статского советника. Началась российская служба. А. был назначен переводчиком в Коллегию иностранных дел.

В 1819 – 1820 гг. А. совершил визиты в Малую Азию, Египет, Палестину. По итогам поездок он подготовил «Записки», в которых описал политические, социально-экономические условия жизни местных жителей, их быт, составил иллюстрации и подготовил географическую карту. Возвращаясь из Каира, А. привез в Санкт-Петербург саркофаг с мумией возрастом более 4 тыс. лет, который он выкупил за 1200 золотых. Побывал в грузинских монастырях в Палестине. Посетив Крестный монастырь неподалеку от Иерусалима, А. приобрел там 12 уникальных рукописей на грузинском, сирийском, эфиопском и армянском языках. Впоследствии семь книг выкупила Императорская академия наук.

По возвращению в Россию А. предоставил К.В. Нессельроде отчет. Эта информация позволяет судить о наличии у А. поручений дипломатического характера.

Жил в столице, в 1822 г. перебрался в Москву.

Увлечения

А. увлекся литературной работой, переводил произведения. Писал произведения комедийного плана.

Исследователи называют А. инициатором организации грузинского театра. В 1791 г. он помогал создавать первый национальный грузинский театр при дворе Ираклия II в Тифлисе. Пьесы, подготовленные А., получили реализацию на этой сцене. Всего стараниями А. на грузинский язык были переведены более 30 произведений.