АРЦЫБАШЕВ (Арцибашев) Николай Сергеевич

Русский историк и писатель.

Окончил немецкий пансион в Петербурге, служил в лейб-гвардии Семеновском полку (1793–1797). В 1810 — почетный смотритель училищ в Ядрине, с 1821 — в Чебоксарах. Был близок к масонам (см. Масонство ), связан с кружком казанских литераторов и учеными круга Н. П. Румянцева. Член Общества любителей отечественной словесности с 1811, Петербургского общества любителей наук, словесности и художеств с 1802 и Московского общества истории и древностей российских с 1810. Принадлежал к скептической школе русской историографии , выступая с критикой Н. М. Карамзина за излишнюю доверчивость к историческим источникам. Ему принадлежит ряд исследований по русской истории: «О первобытной России и ее жителях» (1809), «О степени доверия к истории, сочиненной князем Курбским» (1811), «О свойствах царя Ивана Васильевича» (1811), «Замечания на Историю государства Российского Карамзина» (1828–1829) и др. Главный труд — «Повествование о России» в 3 томах (1838–1843) — доводит историю России до 1698. Стихи и прозу публиковал в журналах, иногда анонимно.

Автор статьи: Цыганова Л.А.