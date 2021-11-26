АНДРОСОВ (Андроссов), Василий Петрович

Экономист-статистик, литератор и общественный деятель.

Преподавал статистику в Московской земледельческой школе, в 1827 — помощник директора школы. В 1828 один из редакторов «Антея», с 1831 — редактор «Московского наблюдателя». С 1831 член и секретарь общества овцеводов, издавал «Журнал для овцеводов». В конце 1830-х начал собирать материалы для изучения России. Автор многих статей по сельскому хозяйству в журналах : «Земледельческий журнал» и «Журнал для овцеводов». Его работы «Хозяйственная статистика России» (1827), «Земледельческая статистика России» (1832), «Статистическая записка о Москве» (1832) содержат ценный фактический материал по экономической истории России начала XIX в. Труд «О предметах и настоящем состоянии экономии политической» (1833) стал первым обзором истории развития экономиче­ской мысли на русском языке.

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