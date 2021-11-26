АГТЕ НИКОЛАЙ ХРИСТИАНОВИЧ

Образование и начало карьеры

Родившись 5 июля 1815 г. в семье Х.А. Агте и В.Е. Агте (Седневой) на Украине, Н.Х. Агте был выходцем из лифляндских немцев. Его предки были потомственными военными. Это и предопределило дальнейшую судьбу А.

Окончил Харьковский университет (по другим данным – не окончил). Еще студентом в 1833 г. записался на военную службу и был определен в кирасирский Великой княгини Елены Павловны полк. Получил производство в поручики этого полка. С 1835 г. - слушатель Императорской военной академии. После ее окончания в 1837 г. А. причислили к Генеральному штабу.

Экспедиции в Забайкалье

С 1840 г. А. находился на службе при генерал-губернаторе Оренбургской губернии. В 1842 г. его назначили членом Комиссии сенатора И.Н. Толстого, на которую была возложена задача проведения ревизии в Восточной Сибири. Эта должность позволила А. узнать природу Забайкалья, увидеть просторы вдоль границы с Китаем и р. Амур. Уже будучи майором он возглавлял проведение топографических работ в Забайкалье, занимаясь сбором геологических и геодезических данных. Им была осуществлена глазомерная рекогносцировка рек Шилки, Аргуни, Ангары и Лены. Несомненным успехом стала подготовка планов таких пограничных крепостей, как Троицко-Савская, Горбицская, Ново-Цурухайская и Акша, а также пограничных казачьих караулов в Забайкальском крае. Стараниями А. был разработал проект преобразования Забайкальского казачьего войска (не реализован).

Вернувшись из Сибири, на протяжении 1846 г. А. работал в Комиссии по поверке границы и возобновлению пограничных знаков между Россией и Норвегией.

Возвращение в Сибирь

В 1848 г. Генеральный штаб решил предпринять секретную экспедицию. Задача - определить русско-китайскую границу исходя из положений Нерчинского договора 1689 г., а также найти золото и серебро в Якутии, Удском и Амурском краях. Возглавил Забайкальскую экспедицию подполковник А. Штаб экспедиции расположился в Удском укреплении.

За 1849 – 1852 гг. экспедиция прошла земли от Байкала до Охотского моря. Участники экспедиции впервые нанесли на карту хр. Джугджур, нашли четыре горных цепи между р. Удой и р. Амгунью; изучили хр. Джагды, Тукурингра, Алдано-Учурский, Становый. Подготовили первую орографическую карту Амурского края, на которой были отражены речные системы Амура и его притоков (Зея, Бурея, Амгунь), реки западного побережья Охотского моря и др.

В конце 1852 г. отряд прибыл в Санкт-Петербург, представив отчет в МИД, Военное министерство и в Генеральный штаб. 22 апреля 1853 г. отчет был заслушан на заседании Особого Амурского комитета, в котором приняли участие император Николай I, генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев и А. Итог - 23 апреля 1853 г. был подписан указ о новой границе с Цинской империей. Россия начала утверждаться в Нижнем Приамурье. По итогам экспедиции А. повышен до полковника, а затем – до генерал-майора.

Последующая служба

Участник Крымской войны 1853 – 1856 гг. Воевал на территории Финляндии. С 1857 г. возглавлял штаб 2-й кирасирской дивизии. Оставил службу по болезни в самом начале 1859 г. будучи генерал-майором. В дальнейшем жил на Украине.

Умер А. 5 января 1867 г. и был похоронен в с. Седневка Елисаветградского уезда Херсонской губернии на кладбище Ильинской церкви.