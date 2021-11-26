УРУСОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Сенатор, статс-секретарь, последний главноуправляющий Вторым отделением (1867-81). Управляющий Министерством юстиции.

Происхождение и образование.

Родился в старинной княжеской семье. Старший сын генерал-майора Николая Юрьевича от брака с Ириной Никитичной Хитрово (умерла в 1854). Получив превосходное домашнее образование, юноша в июне 1833 году поступил на службу в канцелярию Московского губернатора в чине губернского регистратора, в 1834 году стал коллежским регистратором. Одновременно посещал лекции на словесном факультете Императорского Московского университета. Успешно сдав выпускные экзамены, он в январе 1836 года окончил университет. В июне 1837 года С.Н. Урусов получил чин губернского секретаря. Первое время С. Н. Урусов занимался расследованием преступлений, а в 1838 году перешёл на службу во 2-е отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Спустя пять лет его причислили к департаменту Министерства юстиции, где он был полностью поглощен делами Московского сенатского архива.

Сенат и Священный Синод.

В 1845 году получил назначение в Правительствующий Сенат на должность обер-секретаря департамента. По словам современников, молодой юрист «умел с одинаковой ловкостью излагать по одному и тому же делу мнение большинства и меньшинства сенаторов и согласительное предложение обер-прокурора».

В феврале 1852 года С. Н. Урусов становится камер-юнкером Двора Его Императорского Величества и с этого времени его карьера пошла более успешно. Вначале он попал за обер-прокурорский стол, а затем возглавил духовно-учебное управление при Святейшем Синоде и стал членом главного управления цензуры духовного ведомства. Вместе с новым назначением ему жалуют чин действительного статского советника и придворное звание камергера. В 1859—1865 годах С. Н. Урусов исполнял обязанности товарища обер-прокурора Синода, а также временно исполнял обязанности обер-прокурора Н.А. Протасова во время его отсутствия, и статс-секретаря императора. В 1864 году он был утвержден в должности и произведен в тайные советники, а позднее стал сенатором и государственным секретарем. Одновременно Сергей Николаевич успешно трудился в целом ряде обществ и комитетов.

Министр юстиции и член Государственного Совета.

В начале 1867 года С. Н. Урусов был назначен главноуправляющим 2-м отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, а 16 апреля без освобождения от этой должности — управляющим Министерством юстиции и членом Государственного Совета. Смена министров произошла в то время, когда судебная реформа только начиналась и были открыты всего два округа — Петербургской и Московской судебных палат. Это, конечно, сказалось на темпах судебных преобразований в России. Князь Урусов весьма активно участвовал в осуществлении великих реформ Александра II, но современники обвиняли его в том, что он был человеком консервативных взглядов. А. Ф. Кони называл его одним из «вреднейших людей царствования Александра II». Урусов руководил судебными и прокурорскими органами до 15 октября 1867 года. При нём была открыта Харьковская судебная палата.

После оставления министерского кресла.

В 1872 году С. Н. Урусов производится в действительные тайные советники и, продолжая оставаться главноуправляющим 2-м отделением, становится председателем департамента законов Государственного Совета. В апреле 1879 года С.Н. Урусов был назначен председателем Верховного уголовного суда для рассмотрения дела о покушении 2 апреля на жизнь императора Александра II. Напряженный труд чиновника всегда находил достойную оценку императора. В марте 1871 года его мундир украсил орден Св. Александра Невского, в апреле 1875 года ему были вручены алмазные знаки к этому ордену, в январе 1879 года – орден Св. Владимира 1 степени. В 1881 году С. Н. Урусов по состоянию здоровья оставил пост главноуправляющего 2-м отделением, сохраняя за собой должность председателя департамента законов Государственного Совета. Через год, 29 декабря 1882 года, государственные заслуги Сергея Николаевича были отмечены императором высшей наградой Российской империи – орденом Св. апостола Андрея Первозванного. Болезнь не отступала, поэтому С.Н. Урусов 1 января 1883 года был уволен от председательства в Департаменте законов Государственного совета (с оставлением членом Совета и статс-секретарем). Вскоре он скончался, на отпевании присутствовал Александр III и члены императорской фамилии. Похоронен князь С.Н. Урусов в Донском монастыре в Москве.