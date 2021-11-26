ЕЛЕНА ПАВЛОВНА

ЕЛЕНА ПАВЛОВНА - великая княгиня, российский общественный деятель, благотворительница и меценатка.

Суп­ру­га великого князя Ми­хаи­ла Пав­ло­ви­ча (с 1824 года; ов­до­ве­ла в 1849 году). Уро­ж­дён­ная Фре­де­ри­ка Шар­лот­та Ма­рия, прин­цес­са Сак­сен-Аль­тен­бург­ская (имя Елены Павловны по­лу­чи­ла при кре­ще­нии в пра­во­сла­вие в 1823 году), дочь Пав­ла Кар­ла Фрид­ри­ха Ав­гу­ста, прин­ца Вюр­тем­берг­ско­го, и Ека­те­ри­ны Шар­лот­ты, уро­ж­дён­ной прин­цес­сы Сак­сен-Аль­тен­бург­ской. Вос­пи­ты­ва­лась в пан­сио­не пи­са­тель­ни­цы Ж.Л. Кам­пан в городе Сен-Жер­мен под Па­ри­жем. В 1823 году при­бы­ла в Рос­сию. Поль­зо­ва­лась рас­по­ло­же­ни­ем им­пе­ра­то­ров Ни­ко­лая I и Алек­сан­д­ра II. От­ли­ча­лась ши­ро­ким кру­гом ин­те­ре­сов. Приё­мы и музыкальные ве­че­ра, ко­то­рые Елена Павловна уст­раи­ва­ла в Ми­хай­лов­ском двор­це в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1840-х - начале 1870-х годов, по­се­ща­ли Алек­сандр II, вид­ные государственные и во­енные дея­те­ли, учё­ные, писа­те­ли и ху­дож­ни­ки: великий князь Кон­стан­тин Ни­ко­лае­вич, П.Д. Ки­се­лёв и С.С. Лан­ской, Н.Н. Му­равь­ёв-Амур­ский, прусский по­сол О. фон Бис­марк, П.А. Вя­зем­ский, И.С. Тур­ге­нев, Ф.И. Тют­чев, Б.Н. Чи­че­рин, С.П. Ше­вы­рёв и др. Осо­бое вни­ма­ние Елена Павловна про­яв­ля­ла к кре­сть­ян­ско­му во­про­су. Под её ру­ко­во­дством и по пла­ну, со­став­лен­но­му по её прось­бе П.Д. Ки­се­лё­вым, в Ора­ни­ен­ба­ум­ском име­нии Елена Павловна в Ям­бург­ском уезде Санкт-Пе­тербургской губернии во 2-й половине 1830-х - конце 1840-х годов про­ве­де­ны хо­зяйственные пре­об­ра­зо­ва­ния: об­рок сни­жен и стал взи­мать­ся в де­неж­ной фор­ме, со­кра­ще­ны или от­ме­не­ны не­до­им­ки с кре­сть­ян, про­ве­де­но ме­же­ва­ние зе­мель на вы­год­ных для кре­сть­ян ус­ло­ви­ях и т. д. Во 2-й половине 1850-х - начале 1860-х годов Елена Павловна су­ще­ст­вен­но влия­ла на пра­ви­тельственную по­ли­ти­ку, бы­ла сто­рон­ни­цей ре­фор­ма­тор­ско­го кур­са, по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ла «ли­бе­раль­ным бю­ро­кра­там», убе­ж­да­ла Алек­сан­д­ра II от­ме­нить кре­по­ст­ное пра­во и ос­во­бо­дить кре­сть­ян с зем­лёй за вы­куп. По по­ру­че­нию Елены Павловны Н.А. Ми­лю­ти­ным раз­ра­бо­та­ны пра­ви­ла об уст­рой­ст­ве кре­сть­ян её име­ния Кар­лов­ка в Кон­ста­ти­но­град­ском уезде Пол­тав­ской губернии (9,9 тысяч га зем­ли, свыше 15 тысяч кре­сть­ян), ко­то­рые бы­ли ут­вер­жде­ны Алек­сан­дром II в феврале 1859 года и ис­поль­зо­ва­ны при раз­ра­бот­ке про­ек­та кресть­ян­ской ре­фор­мы в Ре­дак­ци­он­ных ко­мис­си­ях. Со­дей­ст­во­ва­ла ра­бо­те этих ко­мис­сий (1859-1860), бы­ла по­сред­ни­цей ме­ж­ду фак­тическим ли­де­ром ко­мис­сий Н.А. Ми­лю­ти­ным, их председателем Я.И. Рос­тов­це­вым и Алек­сан­дром II.

С 1828 года за­ве­до­ва­ла Ма­ри­ин­ским жен­ским и По­ви­валь­ным ин­сти­ту­та­ми Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии в Санкт-Пе­тер­бур­ге, с 1852 года - так­же Мак­си­ми­лиа­нов­ской ле­чеб­ни­цей для при­хо­дя­щих боль­ных. В па­мять сво­их умер­ших до­че­рей Ели­за­ве­ты и Ма­рии ос­но­ва­ла Ели­за­ве­тин­скую кли­ническую боль­ни­цу для ма­ло­лет­них де­тей из бед­ных се­мей в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1845) и дет­ские при­юты Ели­за­ве­ты и Ма­рии в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Пав­лов­ске (1846). В Крым­скую вой­ну 1853-1856 годов вы­сту­пи­ла с воз­зва­ни­ем к русским жен­щи­нам об ока­за­нии по­мо­щи боль­ным и ра­не­ным, уст­рои­ла в сво­ём двор­це склад ве­щей и ме­ди­ка­мен­тов для них, на собственные сред­ст­ва сна­ря­ди­ла в оса­ж­дён­ный Се­ва­сто­поль от­ряд вра­чей во гла­ве с Н.И. Пи­ро­го­вым. Для по­мо­щи ра­не­ным в Се­ва­сто­по­ле ос­но­ва­ла Кре­сто­воз­дви­жен­скую об­щи­ну сес­тёр ми­ло­сер­дия (1854), при ко­то­рой бы­ли от­кры­ты бес­плат­ные боль­ни­ца, ам­бу­ла­то­рия и шко­ла для де­во­чек. В 1873 году ос­но­ван­ные Еленой Павловной бла­го­тво­рительные уч­ре­ж­де­ния во­шли в соз­дан­ное то­гда же Ве­дом­ст­во уч­ре­ж­де­ний великой княгини Еле­ны Пав­лов­ны.

Елена Павловна по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ла ком­по­зи­то­ру А.Г. Ру­бин­штей­ну , вос­то­ко­ве­ду В.В. Рад­ло­ву, ис­то­ри­ку И.Д. Бе­ляе­ву, ес­те­ст­во­ис­пы­та­те­лю К.М. Бэ­ру, ас­тро­но­му В.Я. Стру­ве (смотри Стру­ве), ис­сле­до­ва­те­лю Си­би­ри и Центральной Азии Г.Н. По­та­ни­ну и др., ока­зы­ва­ла им ма­те­ри­аль­ную по­мощь. Вы­де­ли­ла сред­ст­ва на пе­ре­воз­ку из Ита­лии в Рос­сию мо­ну­мен­таль­ной кар­ти­ны А.А. Ива­но­ва «Яв­ле­ние Хри­ста на­ро­ду». В 1858 году пре­дос­та­ви­ла часть по­ме­ще­ний Ми­хай­лов­ско­го двор­ца для пер­вых клас­сов Санкт-Пе­тербургской кон­сер­ва­то­рии (офи­ци­аль­но уч­ре­ж­де­на в 1862 году). При уча­стии и фи­нан­со­вой по­мо­щи Елены Павловны ос­но­ва­но Рус­ское му­зы­каль­ное об­ще­ст­во (1859).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.