ШАХОВСКОЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Российский общественный и политический деятель. Член «Союза Освобождения» (1904), член ЦК Конституционно-демократической партии (1905). Министр государственного призрения Временного правительства (1917).

Князь Шаховской принадлежал к старинному знатному роду, ведущему свое начало от легендарного Рюрика. Многие представители этого рода были видными государственными и общественными деятелями. Главным примером для него был его дед, Федор Петрович, декабрист, один из организаторов «Союза спасения» и «Союза благоденствия». Отец Шаховского – Иван Федорович (1826-1894), генерал, кавалер многих российских и иностранных орденов. С 1866 года служил в Варшаве командиром лейб-гвардии уланского полка. В Варшаве и прошли детские годы Дмитрия Ивановича. Мать – Екатерина Святославовна, графиня Бержинская, происходила из рода Долгоруковых. Она скончалась в 1871 году, когда мальчику было 9 лет. Братья: Николай, Георгий и Сергей. Сестра Наталья.

Жена – Анна Николаевна Сиротинина (с 1886 года). Дети: сын Илья (1887-1916), дочери Анна (1889-1959), литератор и ученый, деятель кооперативного движения, секретарь В.И. Вернадского и П.А. Кропоткина; Наталья (1890-1942), литератор и деятель кооперативного движения; Александра (1894-1912), Елизавета (1897, умерла в младенчестве).

С 1873-го по 1880 год князь Шаховской учился в VI Варшавской мужской гимназии и окончил ее с золотой медалью. На становление личности князя сильно повлиял Степан Михайлович Громека, с 1878 года преподававший в гимназии русский и церковнославянский языки, историю и географию. Он привил мальчику идеи о социальном прогрессе, о необходимости нравственного самосовершенствования. В начале 1880-х учитель познакомил своего ученика с Л.Н. Толстым.

В 1880 году Дмитрий Иванович поступил на историко-филологический факультет Московского университета. В 1881 году перевелся на второй курс того же факультета Санкт-Петербургского университета. Здесь он учился под руководством профессора славянской филологии И.В. Ягича.

Во время обучения в университете возник кружок друзей и единомышленников (в середине 1880-х годов превратившийся в Приютинское братство), во главе которого встал Ф.Ф. Ольденбург. В него входили студенты С.Ф. Ольденбург, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, С.Е. Крыжановский и др. Видное место в нем занимал и Д.И. Шаховской. Наиболее близким по духу кружку было либеральное земское движение с его идеями культурно-просветительской работы на местах. «Ольденбуржцы», как они себя называли, постоянно находились в духовных и религиозно-этических поисках. Задачи, которые они ставили перед собой, сводились к двум простым положениям:

постоянно духовно самосовершенствоваться;

жить для других, служить людям.

Важным делом Ольденбургского кружка стало активное участие в деятельности Научно-литературного студенческого общества (1882-1887). Благодаря усилиям князя Шаховского и его друзей, общество стало настоящей студенческой научной организацией, которая не имела какого-либо политического окраса. Работа в рамках Н.-Л.О. давала студентам опыт настоящей и живой научной жизни.

В 1884 году кружковцы, испытывавшие влияние идей Л.Н. Толстого и искавшие возможность выразить себя на поприще общественной деятельности, организовали кружок народной литературы. С его помощью они вникали в вопросы постановки народного образования на местах, определяли круг необходимой литературы для народного чтения и организовывали ее издание. На этой почве Дмитрий Иванович и его друзья сошлись с известным педагогом и издательницей Александрой Михайловной Калмыковой.

В том же году Шаховской окончил университет. В 1884-1885 годах писал диссертацию «О языке Домостроя о. Сильвестра». Тогда же познакомился с известными земцами П.А. Корсаковым и Ф.И. Родичевым. По их приглашению князь уехал в Тверскую губернию и стал гласным Весьегонского уездного земства.

В 1885-1889 годах заведовал хозяйственной частью народных училищ Весьегонского уезда, курировал земские, церковно-приходские школы и школы грамотности. В 1889 году Дмитрий Иванович был гласным Ярославского уездного земства. В 1890 году он вернулся в Тверь и занялся работой в области статистики: готовил статистическое описание уезда.

В 1891-1892 годах Шаховской вместе с членами Приютинского братства принимал участие в борьбе с голодом, охватившим около 20 губерний России.

В1895 году он участвовал в подготовке всеподданейших адресов девяти земств о «единении царя с народом» путем «доступа голосов земств к престолу» в связи с коронацией Николая II. Опубликовал их в Женеве под псевдонимом С. Мирный.

В 1899-1901 годах князь Шаховской был активным участником земского кружка «Беседа». Способствовал созданию журнала «Освобождения» в 1902 году и его распространению. В 1904 году Дмитрий Иванович участвовал в организации «Союза освобождения». С формированием в октябре 1905 года Конституционно-демократической партии был избран в ее ЦК. Был депутатом Первой Государственной думы (1906). После ее роспуска (1907) князь подписал Выборгское воззвание, в результате чего лишился права быть избранным в Госдуму и органы местного самоуправления, три месяца отбывал наказание в тюрьме в Ярославле.

В 1908 году Шаховской начал собирать материал о своих предках – историке М.М. Щербатове и философе П.Я. Чаадаеве. Занимался вопросами организации работы местных комитетов к.-д. партии. В 1912 году переехал в Москву.

В 1912-1913 годах Дмитрий Иванович организовывал всероссийские кооперативные съезды в Петербурге, Москве и Киеве.

Во время Первой мировой войны в газете «Речь» он печатал статьи с планом помощи фронту («Мобилизация хозяйства», «Путь к победе»). В 1915 году стал учредителем и руководителем потребительского общества «Кооперация».

После Февральской революции Шаховской стал членом исполкома Московского комитета общественных организаций. С мая по июль 1917 года являлся министром государственного призрения Временного правительства и выступал за сотрудничество кадетов с умеренными элементами социалистических партий.

Октябрьскую революцию князь воспринял негативно. В 1917-1919 годах принял участие в антибольшевистском подполье. Призывал Московскую городскую думу, кооператоров, членов к.-д. партии немедленно начать «действенную борьбу с большевизмом». Стал одним из инициаторов создания «Союза возрождения России» (1918) и «Тактического центра (1919). По делу о последнем был арестован ВЧК в феврале 1920 года, но был амнистирован в 1921 году. После этого Дмитрий Иванович отошел от активной политической деятельности. Работал в кооперации, в Госплане.

С конца 1920-х активно участвовал в краеведческом движении, изучал усадьбы декабристов. В середине 1930-х годов приступил к подготовке издания сочинений П.Я. Чаадаева.

В ночь с 26 на 27 июля 1938 года в квартире Шаховского в Москве был произведен обыск, а сам он арестован и отправлен во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянке. После многочисленных допросов Дмитрий Иванович был вынужден написать заявление с признанием собственной вины в контрреволюционной деятельности. 15 апреля 1939 года Д.И. Шаховской был расстрелян, по одним данным, на полигоне в Бутове, по другим – в Коммунарке. Родным официально сообщили, что он приговорен к 10 годам без права переписки.

Князь Шаховской был реабилитирован 9 июля 1957 года. В 2003 году установлена мемориальная доска князю Д.И. Шаховскому в Ярославле на улице Республиканской, дом 47.

Сочинения:

Мирный С. Адресы земств 1894-1895 гг. и их политическая программа. Женева, 1896.

Союз Освобождения//Зарницы. СПб., 1909. Вып. 2.

Автобиография//Русские ведомости. 1863-1913. Сб. статей. М., 1913.

Пятидесятилетие земства//Очерки экономической деятельности земства. Сб. статей. М., 1914.

Усадьбы декабристов в Московской губернии//Московский краевед. Вып. 3 (11). М., 1929.

П.Я. Чаадаев на пути в Россию в 1826 г.//Литературное наследство. Т. 19-21. М.-Л., 1935.

Письма о братстве//Звенья. Исторический альманах. М., СПб., 1992. Вып. 2.

Письма и заметки//П.Я. Чаадаев. Личность и творчество Петра Чаадаева в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб., 1998.

Избранные статьи и письма. 1881-1895. М., 2002.