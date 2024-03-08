САМОСТИЙНИКИ-СОЦИАЛИСТЫ

Самостийники-социалисты (Украинская партия самостийников-социалистов (УПСС); укр. Украïнська партія соціалістів-самостійників) — украинская политическая партия. Зародилась как политическое течение «автономистов» в результате раскола Украинской народной партии (УНП) в 1905–1906. 20 октября 1917 представители течения выступили с меморандумом на 3-м вой­сковом съезде, где потребовали немедленного провозглашения суверенной Украинской республики, проведения аграрной реформы, организации украинской армии и флота. Окончательно УПСС оформилась 17–21 декабря 1917 на Всеукраинском съезде в Киеве. В состав партии вошли представители УНП, национал-социалистов, социалистов-революционеров независимых и беспартийные самостийные группы. Основатели и лидеры: А. Макаренко (председатель партии), М. Андриевский, И. Андрущенко, П. Макаренко. Печатные органы: газеты «Самостийник», «Украïна», «Украïнскі Вісті», «Украïнска Справа», «Украïнске Діло». Программа УПСС, принятая в декабре 1917, предусматривала ликвидацию классовых привилегий, введение широких гражданских свобод, наделение беднейшего крестьянства землей и пр. Партия выступала за полную независимость Украины, установление парламентской республики с президентом, придание украинскому языку статуса государственного; признавала право наций на самоопределение. УПСС критиковала Центральную Раду . В середине мая 1918 УПСС выступила инициатором создания антигетманского Украинского национально-державного союза. 24 мая 1918 совместно с Украинской партией социалистов-федералистов , Украинской демократическо-хлеборобской партией, украинскими трудовиками выступила с ультиматумом к П. П. Скоропадскому с требованием создания украинского кабинета министров. УПСС подверглась репрессиям. 29 апреля 1919 партия поддержала неудачную попытку государственного переворота атамана В. П. Оскилко против С. В. Петлюры . Партия направила 7 представителей во Всеукраинскую национальную раду. В эмиграции руководство УПСС располагалось в Вене. С 1922 называлась Украинская народная партия.

Лит.: Украïнська партія самостійників-соціалістів. Відень, 1920; Історія украïнськоï влади 1917–1919. Відень–Киïв, 1920. Т. С. Мельниченко.