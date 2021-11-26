ПЕШКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Ранние годы

Николай Николаевич родился 4 апреля 1857 г. С 1872 г. обучался в Пажеском корпусе, затем - в младшем специальном классе. С августа 1875 г. – корнет Кавалергардского полка. С 1876 г. – помощник начальника учебной команды.

Военная карьера и гражданская служба

Участник Русско-турецкой войны. Служил в составе Лейб-гвардейского Конно-гренадерского полка. Сражался в боях под Горным Дубняком, Телишем, Врацем, Радотиным, Лютиковым, Филипполем. С 1878 г. – поручик.

С октября 1878 г. стал слушателем Академии Генерального штаба. С 1881 г. – штабс-ротмистр; вошел в состав штаба Варшавского военного округа (ВВО). С конца 1881 г. определен в Генеральный штаб; при штабе ВВО. Однако вскоре состоялся его перевод на службу в Министерство иностранных дел. С 1883 г. – коллежский асессор; вице-консул в Ризе.

С 1886 г. – военный агент в Константинополе; причислен в Генеральный штаб и повышен до подполковника. С 1889 г. возглавлял работы по сооружению Храма-усыпальницы русских воинов неподалеку от Сан-Стефано.

С 1890 г. – полковник. В 1896 г. направлен на Крит, вошел в число участников комиссии по созданию жандармерии. На следующий год отправился в Болгарию, чтобы вести переговоры о зачислении на службу армии Болгарии офицеров из эмиграции. В 1898 г. делегирован в комиссию по вопросам Фессалии.

С 1899 г. находился в ведении начальника Главного штаба. С 1900 г. – генерал-майор; вошел в состав 1-й кавалерийской дивизии.

В 1901 г. направлен в Тургайскую область. С 1902 г. возглавлял штаб 7-го армейского корпуса. С 1904 г. – штаб 2-го кавалерийского корпуса.

Губернатор

С 1906 г. – Харьковский губернатор, Генерал-губернатор Харькова; генерал-лейтенант. В октябре 1908 г. подал в отставку. Находился на лечении. По возвращении в столицу примкнул к монархическому движению.

С 1910 г. – член Главного Совета Союза русского народа, затем - глава Совета Pусского Cобрания (до марта 1913 г.).

Дальнейшая судьба

Глава комитета, занимавшегося организацией плаваний на Северный полюс.

В апреле 1914 г. вернулся на службу, назначен в резерв чинов при штабе Кавказского военного округа. С июля 1916 г. – в резерве. В августе 1916 – январе 1917 гг. был Генерал-губернатором турецких областей, занятых по праву войны. С января 1917 г. – в резерве чинов при штабе Кавказского военного округа, затем – в резерве чинов Петроградского военного округа. 31 мая 1917 г. вышел в отставку. О дальнейшей судьбе сведения не сохранилась.

Семья

Супруга – Елизавета Петровн Есипова.