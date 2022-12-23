«МУСАВАТ» «Мусават» (араб. «Равенство»; полное название — Мусульманская демократическая партия «Мусават») — политическая партия, учрежденная в 1911 в Баку представителями азербайджанско-тюркской интеллигенции, бывшими членами «Гуммет».

«Мусават» ( араб. «Равенство»; полное название — Мусульманская демократическая партия «Мусават») — политическая партия, учрежденная в 1911 в Баку представителями азербайджанско-тюркской интеллигенции, бывшими членами « Гуммет », на конфессиональной (исламской) платформе. Лидер и главный теоретик — М. Расул­заде, организаторы — Ч. Шериф­заде, А.-К. Кязим­заде, К. Микаил­заде. Печатный орган — газета «Ачыг сёз» («Ясное слово», 1915—1918), с 1918 — «Истиглал» («Независимость») и «Наш путь». Хотя первая программа (1912) преду­сматривала создание панисламского государства под эгидой Стамбула и «интенсификацию всех форм борьбы за прогресс мусульман» (лозунг «тюркизировать — исламизировать — модернизировать»), руководство «М.» воздерживалось от открытой критики российского правительства, а с началом Первой мировой войны поддержало его.

После Российской революции 1917 «М.» вышла из подполья как влиятельная политическая сила в Закавказье. В апреле — мае 1917 на Кавказском краевом мусульманском съезде в Баку «М.» заключила соглашение о слиянии с Тюркской партией федералистов, созданной в марте крупными землевладельцами во главе с Н. Усуббековым и Г. Агаевым. Итогом стало оформление в июне Тюркской демократической партии федералистов-мусаватистов, которое завершилось в октябре — ноябре (первый съезд «М.»). Избранный ЦК включил, помимо Расул-заде, Усуббекова и Агаева, М.-Г. Гаджинского, Т. Нагиева, А. Ахундова и др. Съезд с незначительными изменениями принял программу федералистов, которая преду­сматривала государственный строй России «в форме федеративной демократической республики, на началах национально-территориальной автономии», хотя впоследствии члены «М.» неоднократно обращались к Османской империи с просьбой о присоединении мусульманской части Южн. Кавказа. Мусаватисты вошли в состав Закавказского комиссариата и Закавказского сейма, а также (с ноября 1917) Бакинского совета рабочих, солдатских и матросских депутатов, но в марте 1918 руководили мусульманским населением Баку в боях с силами Бакинского совета и бойцами « Дашнакцутюн », закончившимися поражением мусульман. В апреле участвовали в создании правительства Закавказской демократической федеративной республики. После ее распада в мае бывшие члены Сейма от «М.» провозгласили в Тифлисе независимую Азербайджанскую Демократическую республику (АДР), а в июне — правительство в Гяндже. В сентябре отряды «М.», совместно с османскими вооруженными силами, заняли Баку. Как правящая партия АДР, «М.» в ноябре получила поддержку оккупационных властей Великобритании, пришедших на смену османским по Мудросскому перемирию , и ликвидировала все учреждения Бакинской коммуны .

В 1919, несмотря на эвакуацию британских интервентов в августе и кризис, вызванный расколом между левым и правым крылом партии в декабре (II съезд «М.»), ввиду разнородного социального состава участников (крупные помещики и промышленники, националистическая интеллигенция, представители городских низов), удерживала власть и руководила боевыми действиями против правительств дашнаков в Армении и меньшевиков в Грузии. Конец правлению «М.» положило восстание в Баку, организованное ВКП(б), и занятие его Красной армией в апреле 1920. В мае часть мусаватистов участвовала в Гянджинском восстании , после подавления которого их лидеры эмигрировали, перенеся деятельность партии сначала в Турцию, затем в Европу (Германия и Польша). В 1992 воссоздана в постсоветском Азербайджане как одна из основных оппозиционных политических партий (глава — И. Гамбар).

Лит .: Гусейнов М. Д. Тюркская демократическая партия федералистов «Мусават» в прошлом и настоящем. Вып. 1. Тифлис, 1927; Раевский А . Партия «Мусават» и ее контрреволюционная работа. Баку, 1927; Смит М. Партия «Мусават» и формирование азербайджанского социал-демократического национализма // История национальных политических партий России. М., 1997. С. 154—163. Т. К . Кораев.