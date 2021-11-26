МЛАДОБУХАРЦЫ

Младобухарцы ( узб. Yosh Buxo­roliklar) — в Бухарском ханстве 1910-х название политических объединений интеллектуалов — сторонников умеренно модернизаторских преобразований в духе джадидизма . Первоначальный очаг (с 1909) — тайное общество «Воспитание детей» («Тарбийа-йи атфал»). Организаторы — Мирза Мунзим (А. Бурханов), С. Айни, У. Полатходжаев, А. Ходжаев, М. С. Хаким. Позднее руководящую роль сыграли литератор Абдуррауф Фитрат, а также Файзулла Ходжаев и Мухиддин Мансуров, выходцы из купеческих семей, оказавшие движению материальную поддержку. Деятельность М. первоначально направлялась из Стамбула, куда многие из них эмигрировали от гонений со стороны эмиров Абд-аль-Ахада и Сайида Мира Мухаммада Алима и создали «Общество распространения просвещения» («Та‘лим-и ма‘ариф джам‘ийати»), издания которого полулегально провозились в Туркестан. В 1912—1913 непродолжительное время выходили печатные органы М.: «Благородная Бухара» («Бухара-йи шариф») на персидском и «Туран» на чагатайском языках, но были по настоянию России закрыты Сайидом Мухаммадом Алимом. Политизации М. способствовала Первая мировая война. После Российской революции 1917 М. заявили о себе как о партии (председатель — М. Мансуров). В марте 1918, опираясь на Ташкентский городской совет, подняли восстание против Сайида Алима, с целью создать при монархе представительное правительство. После его подавления «партия» распалась. Члены левого крыла бежали в Ташкент, где в январе 1920 организовали Туркестанское центральное бюро младобухарцев-революционеров (руководитель — Ф. Ходжаев), программа которого предусматривала установление республики. В мае, после взятия Бухары Красной армией, они участвовали в создании Бухарской коммунистической партии (БКП) и вошли в первый состав правительства Бухарской народной советской республики (БНСР), признав программу коммунистов, а с сентября официально слились с ними (Ф. Ходжаев, А. Кадыри, А. Мухитдинов и др.). Но противоречия с большевиками сохранялись, и IV съезд Советов БНСР в 1923 инициировал чистку рядов БКП, отстранив правых М. от власти как «буржуазных националистов». Значительная их часть примкнула к басмачеству, выступив против советской власти, а затем ушла в эмиграцию; большинство левых М., вошедших в Компартию (КП) Узбекистана, сохраняло там лидерские позиции (в т. ч. первый председатель Совнаркома республики Ходжаев и первый секретарь КП А. Икрамов), но подверглось репрессиям в 1937. Наряду с младохивинцами , М. оказали существенное влияние на национальное движение в Восточном Туркестане начала 1930-х.

Лит. : Ходжаев Ф. К истории революции в Бухаре и национального размежевания Средней Азии // Ходжаев Ф . Избранные труды. Т. I. Ташкент, 1970. С. 69—308; Гафаров Н. История культурно-просветительской деятельности джадидов в Бухарском эмирате. Худжанд, 2000; Khalid A. The Bukharan People’s Soviet Republic in the Light of Muslim Sources // Die Welt des Islams. Vol. 50. Issue 3/4. 2010. A Muslim Interwar Soviet Union. P. 335—361. С. С . Вдовин.