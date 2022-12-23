МИРНООБНОВЛЕНЦЫ

Мирнообновленцы — члены Партии мирного обновления, праволиберальной политической партии в Российской империи начала XX в.

Создана в июле 1906 бывшими левыми октябристами (П. А. Гейденом, Д. Н. Шиповом, М. А. Стаховичем и др.) и бывшими правыми кадетами (Н. Н. Львовым, Е. Н. Трубецким и др.) на основе фракции «мирного обновления» в I Государственной думе. Программа партии провозглашала традиционные либеральные права и свободы личности, а также законодательное урегулирование рабочего вопроса. При этом партия выступала за сохранение помещичьих земель, переселение безземельных крестьян в окраинные районы с выкупом части помещичьих земель и расширением малоземельных наделов за счет государства. В III Государственной думе (1907) М. объединились с «партией демократических реформ» во фракцию «прогрессистов».

Лит.: Политические партии в России. М., 1907; Партия мирного обновления. Её образование и деятельность в первой Государственной Думе. СПб., 1907; Шевырин В. М. Партия мирного обновления в избирательной кампании во II Государственную думу // Вестник МГУ. Серия История. 1972. № 5. В. И. Плотников.