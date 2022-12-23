МАЛИНOВСКИЙ, РОМАН ВАЦЛАВОВИЧ

Малинoвский, Роман Вацлавович (18[30].03.1876, Варшава — 05.11.1918, Москва) — российский политик, социал-демократ, меньшевик , затем большевик ; полицейский провокатор. Происходил из польской семьи. В 14 лет остался круглым сиротой, жил попрошайничеством. В 1901—1905 служил рядовым в лейб-гвардии Измайловском полку. В 1906 вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП), работал в петербургском профсоюзе металлистов. С 1907 предоставлял сведения полиции. C 1910 был агентом Московского охранного отделения и с 1912 — Департамента полиции. В 1912—1914 — член ЦК РСДРП (б), депутат IV Государственной думы Российской империи от Московской губернии по рабочей курии. Возглавлял фракцию большевиков. С помощью М. были арестованы Н. И. Бухарин (1910), Г. К. Орджоникидзе (1912), Я. М. Свердлов (1913) и И. В. Сталин (1913). В январе 1914 по требованию товарища министра внутренних дел В. Ф. Джунковского уволен из полиции. В мае 1914 в связи со слухами о его провокаторстве сложил депутатские полномочия и уехал за границу. После отъезда за границу из-за своего неожиданного исчезновения был исключен из партии по обвинению в дезертирстве. С началом Первой мировой войны 1914—1918 вступил в российскую армию, был ранен, попал в плен. В 1917 Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства раскрыла его тесное сотрудничество с охранкой. После освобождения из плена в 1918 вернулся в Россию, надеясь на сотрудничество с большевиками. Осужден и расстрелян по приговору Верховного трибунала ВЦИК.

Лит. : Эренфельд Б. К. Дело Малиновского // Вопросы истории. 1965. № 7; Зиновьев Г. Е. Воспоминания: Малиновский // Известия ЦК КПСС. 1989. № 6; Жухрай В. В. Тайны царской охранки: авантюристы и провокаторы. М., 1991; Розенталь И. С. Роман Малиновский: Судьба и время. М., 1996; Шикман А. П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. М., 1997; «Охранка». Воспоминания руководителей политического сыска. Т. 1. М., 2004. В. И. Плотников.