КОЛЮБАКИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Колюбaкин Александр Михайлович (02[14].09.1868, Тюлькино, Тверской губ. — 21.01[03.02].1915, Воля Шидловска близ Варшавы) — российский политический деятель, один из основателей партии кадетов (см. Конституционно-демократическая партия ).

По окончании 2-го кадетского корпуса поступил в Николаевское инженерное училище, затем перешел в Константиновское военное училище в Санкт-Петербурге. В 1889 выпущен подпоручиком в пехоту, затем зачислен в лейб-гвардии Измайловский полк. В 1893 произведен в поручики, позднее служил при штабе 1-й гвардейской пехотной дивизии. С февраля 1897 — член Новгородской губернской земской управы. С ноября 1897 — председатель Устюженской уездной земской управы. Член «Союза освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов» , в 1904—1905 — участник земских съездов. Участвовал в создании Конституционно-демократической партии, на ее учредительном съезде в октябре 1905 избран членом ЦК. В феврале 1906 постановлением совета при министре внутренних дел уволен с должности председателя Новгородской губернской земской управы, в марте находился под следствием по обвинению в продаже революционной литературы с земского склада, но был оправдан. С 1907 — член комиссии по руководству внепарламентской деятельностью кадетов. В ноябре 1906 — один из учредителей масонской ложи «Полярная звезда» в Санкт-Петербурге. В 1910 — один из создателей масонской организации Великий восток народов России, ее генеральный секретарь с 1912. 23 октября 1907 избран в III Государственную думу . Входил в Конституционно-демократическую фракцию. В феврале 1908 по постановлению Саратовской судебной палаты приговорен к 6 месяцам тюрьмы за выступление в августе 1906 на саратовском съезде конституционных демократов. 27 апреля 1909 закрытым голосованием исключен из состава Госдумы и лишен избирательных прав. С 1910 — председатель Петербургского городского комитета Конституционно-демократической партии. В начале Первой мировой войны не подлежал мобилизации как политически неблагонадежный. Подал прошение на высочайшее имя, и в ноябре 1914 в чине штабс-капитана направлен на фронт. Убит в бою.

Соч.:О необходимости участия женщин в земском самоуправлении. Петроград, 1915.

Лит.: Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. М., 1996; Старцев В. И. Тайны русских масонов. СПб., 2004; Иванов Б. Ю., Комзолова А. А., Ряховская И. С. Государственная дума Российской империи: 1906—1917. М., 2008; Маров М. Н. Род Колюбакиных: Материалы к родословию. СПб., 2008.