ХВОСТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Государственный деятель Российской империи, занимавший должности министра юстиции (1915—1916) и министра внутренних дел (1916).

Происхождение.

Родился года в семье дворян Алексея Николаевича Хвостова и Екатерины Лукиничны (урождённой Жемчужниковой). Его братья, Николай, Сергей и Алексей, также были видными общественными и государственными деятелями. Среди его племянников — Алексей Николаевич Хвостов, занимавший пост министра внутренних дел в 1915—1916 годах и Сергей Бехтеев — поэт-монархист, участник Белого движения.

Образование и карьера.

В 1878 г. окончил Александровский лицей, и в декабре того же года начал свою службу в Государственной канцелярии. В феврале следующего года он переводится в Министерство юстиции и назначается кандидатом на судебные должности при прокуроре Саратовского окружного суда. Первое время был секретарем при прокуроре, а затем в комиссии сенатора И.И. Шамшина участвовал в «обозрении» Самарской губернии. Спустя три года Хвостов исправлял уже должность товарища прокурора Саратовского окружного суда, а вскоре и утверждается на этом посту. Через некоторое время его причислили к Министерству государственных имуществ, где он, правда недолго, был чиновником по особым поручениям при Прибалтийском управлении. В 1885 г. был назначен вначале редактором департамента Министерства юстиции, а затем — управляющим законодательным отделением и юрисконсультом. В 1894 г. перевелся на службу в министерство внутренних дел, где занял пост правителя канцелярии, а позднее — директора хозяйственного департамента. В 1901 г. вернулся в министерство юстиции на должность директора 1-го департамента. 21 января 1905 г. был назначен товарищем министра юстиции, а 1 января 1912 г. — членом Государственного совета.

6.7.1915 назначен по рекомендации И. Л. Горемыкина управляющим Министерством юстиции, с 30.9.1915 министр юстиции и генерал-прокурор. Как министр юстиции был опытным, хладнокровным «стражем закона»: на все смотрел с точки зрения законности и права, не считаясь ни с какими влияниями; Честный, правдивый и прямой, он умел отстаивать свою точку зрения перед любым, в том числе и перед императором. Не шел на поводу всесильных фаворитов и временщиков, не исключая и Распутина, к которому относился "заведомо отрицательно"; был против прекращения дела В. А. Сухомлинова. С 7.7 по 16.9.1916 министр внутренних дел.

Общественности был малоизвестен, но в судебных кругах пользовался всеобщим уважением; пользовался репутацией «убежденного законника», умного, дельного, честного и скромного.

1 января 1917 г. он был произведен в действительные тайные советники. После Февральской революции 1917 Хвостов жил в своем имении; 12.7.1917 допрошен Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства в качестве свидетеля. После октября 1917 г. он счастливо избежал участи многих царских сановников, расстрелянных по приговорам революционных трибуналов и был выслан в Елец (похоронен в Воронце, близ церкви).