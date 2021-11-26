ГОЛОВИН ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
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ГОЛОВИН ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский политический деятель, мемуарист.
Из рода Головиных. Окончил Лицей памяти цесаревича Николая в Москве и сдал экзамен в юридической комиссии при Московском университете (1891). С 1893 года гласный Дмитровского уездного, с 1896 года - Московского губернского земских собраний. Председатель Московской губернской земской управы (1904-1907 годы, гласный с 1898 года). Председатель Бюро земских и городских съездов (1904-1905 годы). Один из организаторов Конституционно-демократической партии, член её ЦК. Депутат 2-й (избран её председателем) и 3-й Государственных дум (в 1910 году сложил депутатские полномочия, считая их несовместимыми с тем, что он добивался предоставления концессии одному из железнодорожных обществ). По образцу Сеньорен-конвента рейхстага ввёл во 2-й Государственной думе Совет старейшин (не был предусмотрен в числе официальных учреждений Государственной думы, продолжал существовать в 3-й и 4-й Государственных думах), что позволило упорядочить деятельность Государственной думы. В 1912 году избран городским головой города Баку, однако из-за принадлежности к кадетам не утверждён в должности наместником на Кавказе графом И.И. Воронцовым-Дашковым. Сразу после Февральской революции 1917 года комиссар Временного правительства по Министерству императорского двора и уделов. Участвовал в работе Государственного совещания. После Октябрьской революции 1917 года служил в советских учреждениях. Во время голода, охватившего значительную территорию РСФСР, член Всероссийского комитета помощи голодающим при ВЦИК (1921). Автор воспоминаний. По обвинению в контрреволюционной агитации расстрелян на Бутовском полигоне близ Москвы. Реабилитирован в 1989 году.