ГОЛОВИН ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ На чтение: 1 минута

ГОЛОВИН ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский политический деятель, мемуарист.

Из ро­да Го­ло­ви­ных . Окон­чил Ли­цей па­мя­ти це­са­ре­ви­ча Ни­ко­лая в Мо­ск­ве и сдал эк­за­мен в юри­дической ко­мис­сии при Московском университете (1891). С 1893 года глас­ный Дмит­ров­ско­го уезд­но­го, с 1896 года - Московского гу­берн­ско­го зем­ских со­б­ра­ний. Председатель Московской гу­берн­ской зем­ской упра­вы (1904-1907 годы, глас­ный с 1898 года). Председатель Бю­ро зем­ских и го­род­ских съез­дов (1904-1905 годы). Один из ор­гани­за­то­ров Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии, член её ЦК. Де­пу­тат 2-й (из­бран её пред­се­да­те­лем) и 3-й Государственных дум (в 1910 году сло­жил де­пу­тат­ские пол­но­мо­чия, счи­тая их не­со­вмес­ти­мы­ми с тем, что он до­би­вал­ся пре­дос­тав­ле­ния кон­цес­сии од­но­му из железнодорожных об­ществ). По об­раз­цу Сень­о­рен-кон­вен­та рейхс­та­га ввёл во 2-й Государственной ду­ме Со­вет ста­рей­шин (не был пре­ду­смот­рен в чис­ле официальных уч­ре­ж­де­ний Государственной ду­мы, про­дол­жал су­ще­ст­во­вать в 3-й и 4-й Государственных ду­мах), что по­зво­ли­ло упо­ря­до­чить дея­тель­ность Государственной ду­мы. В 1912 году из­бран городским го­ло­вой города Ба­ку, од­на­ко из-за при­над­леж­но­сти к ка­де­там не ут­вер­ждён в долж­но­сти на­ме­ст­ни­ком на Кав­ка­зе графом И.И. Во­рон­цо­вым-Даш­ко­вым. Сра­зу по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года ко­мис­сар Временного пра­ви­тель­ст­ва по Министерству императорского дво­ра и уде­лов. Уча­ст­во­вал в ра­бо­те Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­ща­ния. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года слу­жил в советских уч­ре­ж­де­ни­ях. Во вре­мя го­ло­да, ох­ва­тив­ше­го зна­чительную тер­ри­то­рию РСФСР, член Все­российского комитета по­мо­щи го­ло­даю­щим при ВЦИК (1921). Ав­тор вос­по­ми­на­ний. По об­ви­не­нию в контр­ре­во­лю­ци­он­ной аги­та­ции рас­стре­лян на Бу­тов­ском по­ли­го­не близ Мо­ск­вы. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1989 году.