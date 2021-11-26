ЖОРДАНИЯ Ной Николаевич

Грузинский государственный и политический деятель. Из дворян. Окончил Тифлисскую духовную семинарию, учился в ветеринарном институте в Варшаве. С 1893 г. участвовал в общественном движении, один из лидеров Месаме-даси, легальный марксист. В 1894 г. привлекался к суду по делу «Лиги свободы Грузии». Член РСДРП с 1898 г. В 1903 г. — Делегат II съезда РСДРП, поддержал меньшевиков. В 1905 г. — редактор меньшевистской газеты “Социал-демократ” (Тифлис). В 1906 г. — лидер социал-демократической фракции в I Думе. В 1907 г. осужден на 3 месяца тюрьмы за подписание Выборгского воззвания. В 1912 г. в Баку выпускал меньшевистскую газету «Наше слово». В годы Первой мировой войны — “оборонец”, участвовал в плехановском сборнике “Самозащита”. После Февральской революции 1917 г. — комиссар исполкома Тифлисского Совета, призывал меньшевиков и эсеров к единству в борьбе против большевиков. Делегат Демократического совещания, член Предпарламента.

25.10.1917 г. заявил о необходимости мирной ликвидации восстания в Петрограде. 26.11.1917 г. возглавил Президиум Национального Совета Грузии, высказался за полное самоуправление страны. В январе-мае 1918 г. участвовал в работе Закавказского Сейма. В условиях подписания Брестского мира не поддержал отделение Закавказья от России. 26.5.1918 г. Жордания фактически возглавил Временный парламент Грузинской Демократической Республики. Проводил политику сближения с Германией, после поражения в войне Германии наладил отношения и с английскими интервентами. 24.7.1918 г. возглавил правительство Грузии. В июне 1919 г. заключил соглашение с А. Деникиным о совместной борьбе против большевиков. Провел в Грузии аграрную реформу.

В 1921 г. после установления советской власти эмигрировал во Францию. В 1924 г. участвовал в подготовке меньшевистского восстания в Грузии. Умер в эмиграции .

Сочинения:

Моя жизнь. Stanford, 1968.

Автор статьи: Шубин А.В.