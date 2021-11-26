СОВЕТЫ

Органы самоуправления трудящихся, возникшие во время Первой российской революции 1905-1907 гг., воссозданные после начала Февральской революции 1917 г. и в ходе Октябрьской революции 1917 г. ставшие представительными органами власти в России и СССР.

13 мая в ходе забастовки для переговоров с властями был избран первый Иваново-Вознесенский совет рабочих депутатов. В ходе Октябрьской стачки 1905 г. возник Петербургский совет рабочих депутатов, который приобрел большую известность. Осенью Советы стали возникать в разных городах России. Они разгонялись властями, депутаты репрессировались. В ходе Февральской революции 1917 г. возникли Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и Московский совет рабочих депутатов. В первые месяцы Великой российской революции вся Россия покрылась сетью Советов рабочих и солдатских, а также Советов крестьянских депутатов. Их влияние превосходило влияние Временного правительства и его структур, что породило «двоевластие».

Решения исполкомов должно было обсуждаться Советом и могло быть отвергнуто им. Коллектив мог в любое время отозвать депутата. Уездные, губернские и всероссийские органы советов избирались на съездах Советов соответствующего уровня. Советы опирались на фабрично-заводские комитеты. Стала выстраиваться система, при которой нижестоящие Советы могли определять решение вышестоящих органов, новый тип демократии.

В условиях углублявшегося социально-экономического кризиса и усталости от войны произошла большевизация Советов – большинство в ряде крупнейших Советов, включая Петроградский, Московский и Киевский, перешло к большевикам. Октябрьская революция передала власть на местах Советам, но в 1918 г. за счет Советов росли полномочия Совета народных комиссаров. В 1917-1918 гг. рабочие стали разочаровываться в правлении большевиков, и новые перевыборы могли отнять у них власть. Но большевики затрудняли перевыборы в Советы советами и фактически ликвидировали в них демократию. Все решения заранее принимались партийными организациями, а затем утверждались Советами и проводились через их исполкомы. Несогласные с этим депутаты исключались из Советов и репрессировались. В СССР Советы разных типов были унифицированы в Советы депутатов трудящихся. С принятием конституции 1936 г. были отменены выборы органов Советов на съездах и введена система прямых выборов Советов, которая уже не отличалась от парламентской (по прежнему — чисто формальной). Советы перестали быть фасадом партийной диктатуры только в 1990 г., но уже в 1993 г. они были насильственно ликвидированы.

Исторические источники:

Второй всероссийский съезд советов Р. и С. Д. М., Л., 1928;

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 32-1936. М., 1967;

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Документы и материалы. М., 1993–2003;

Первый всероссийский съезд советов РСД. М.-Л., 1931;

Революция 1905–1907 гг. в России. Документы и материалы. М., 1955;

Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.