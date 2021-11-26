ОКТЯБРЬСКАЯ СТАЧКА 1905 Г.

Крупнейшая забастовка в период Первой российской революции .

Она переросла в кампанию гражданского неповиновения и парализовала экономическую жизнь страны и заставила самодержавие пойти на уступки. Началась 8 октября со стачки железнодорожников. Когда остановились железные дороги, вся экономика страны была парализована. Весть о новой - на этот раз всеобщей стачке быстро распространилась по России, так как железные дороги связывали все ее регионы. Демократически настроенная интеллигенция и рабочие вышли на улицы и требовали гражданских свобод, в том числе свободы стачек и профсоюзной организации, введения конституции с полновластным парламентом. Петербургский генерал-губернатор Д. Трепов угрожал расстреливать демонстрации, но это не остановило выступления. С новой силой вспыхнули крестьянские выступления, начались новые волнения в армии и на флоте. Бастовало более 2 миллионов человек. Власть оказалась в критической ситуации. В этих условиях Николай II вынужден был подписать манифест 17 октября , после чего стачка прекратилась. Стачка, закончившаяся такими важными результатами, вызвала энтузиазм в левых кругах Европы, всеобщая стачка рассматривалась и как эффективное средство борьбы с буржуазным режимом за социализм.

Исторические источники:

Дневники императора Николая II. 1894—1918. М., 2011-2013;

Революция 1905–1907 гг. в России. Документы и материалы. Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года. М., 1955.

Автор статьи: Шубин А.В.