МАКЛАКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
МАКЛАКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский политический деятель, юрист, мемуарист.
Дворянин. Брат Н.А. Маклакова.
С 1887 года учился на физико-математическом факультете, затем на историко-филологическом факультете Московского университета (окончил в 1894 году); в 1896 году сдал экстерном экзамены на юридический факультет. Активный участник студенческого движения. На мировоззрение Маклакова оказал большое влияние Л.Н. Толстой, с которым он находился в дружеских отношениях (Маклаков - автор ряда мемуарных очерков и статей о нём).
С 1896 года присяжный поверенный. В начале 1900-х годов вместе с Н.К. Муравьёвым, П.Н. Малянтовичем, Н.В. Тесленко и другими создал объединение «Молодая адвокатура», члены которого вели защиту подсудимых в политических процессах по всей России; после ряда громких процессов с его участием Маклаков стал одним из самых популярных российских адвокатов.
В начале 1900-х годов участвовал в земском движении, секретарь кружка либеральных земцев «Беседа» (1904 год). Один из основателей (1905 год), член ЦК и Московского комитета (с 1906 года) Конституционно-демократической партии (КДП), лидер её правого крыла. Депутат Государственной думы 2-4-го созывов (1907-1917 годы). В период избирательной кампании в Думу 2-го созыва руководил кадетской партийной школой ораторов, совместно с А.А. Кизеветтером подготовил руководство для партийных ораторов «Нападки на Партию народной свободы и возражения на них» (1906 год). Совместно с О.Я. Пергаментом Маклаков составил «Наказ» (регламент) для Государственной думы (1907 год), который не был принят официально, но фактически действовал.
Маклаков считал, что Основные государственные законы 1906 года предоставляли достаточно возможностей для совершенствования общественного и политического устройства страны, и в отличие от большинства других лидеров КДП полагал необходимым сотрудничать с правительством. С одобрением относился к деятельности председателя СМ П. А. Столыпина, однако резко критиковал военно-полевые суды и практиковавшееся Столыпиным утверждение законопроектов в обход Государственной думы и Государственного совета. Выступал против программных требований КДП о принудительном отчуждении части частновладельческих земель в пользу крестьян, а также о введении всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права, скептически оценивая правосознание народных масс.
В 1908 году выступил защитником на процессе по делу о бывших членах Государственной думы, подписавших Выборгское воззвание, хотя само воззвание не одобрял. В 1913 году вместе с О.О. Грузенбергом и Н.П. Карабчевским защитник на процессе по Бейлиса делу; речь Маклакова, по мнению современников, сыграла решающую роль в оправдании М. Бейлиса.
С начала 1-й мировой войны Маклаков активно участвовал в деятельности Земского союза, работал в одном из передовых отрядов Российского общества Красного Креста. В 1915 году вошёл в состав «Прогрессивного блока». В 1915-1916 годы рассматривался оппозицией как желательный кандидат на пост министра юстиции. Сенсацию вызвала его статья «Трагическое положение» (газета «Русские ведомости», 1915 год, 27 сентября), где Маклаков в аллегорической форме изобразил Россию в виде пассажирки автомобиля, который ведёт по горной дороге неумелый шофёр (намёк на императора Николая II), не желающий передать руль другим. Отклонил просьбу князя Ф.Ф. Юсупова оказать содействие в организации убийства Г.Е. Распутина с помощью членов какой-либо революционной организации, считая, что оно должно быть совершено представителями аристократии, иначе убийство потеряет политическое значение.
В ходе Февральской революции 1917 года комиссар Временного комитета Государственной думы в Министерстве юстиции (до назначения министра юстиции А.Ф. Керенского); председатель Юридического совещания при Временном правительстве (март). Член Особого совещания для изготовления проекта положения о выборах в Учредительное собрание. Крайне скептически относился к перспективам либерально-демократического преобразования России в условиях мировой войны и неподготовленности бывшей оппозиции к государственной деятельности. Участвовал в Государственном совещании (Москва, август 1917 года), на котором выступил с призывом к национальному примирению. Член Предпарламента (сентябрь - октябрь).
Незадолго до Октябрьской революции 1917 года назначен Временным правительством российским послом во Францию, прибыл в Париж на следующий день после прихода большевиков к власти в Петрограде и верительные грамоты не вручил; 17(30) ноября 1917 года приказом наркома иностранных дел Л.Д. Троцкого уволен от должности, несмотря на это, сохранял дипломатический статус вплоть до признания СССР Францией в 1924 году.
В Гражданскую войну 1917-1922 годов занимался финансовым и дипломатическим обеспечением Белого движения. По инициативе Маклакова в 1918 году в Париже образовано Совещание российских послов (Маклаков избран его председателем). Входил в состав Русского политического совещания (1918-1919 годы) и Русской политической делегации (1919-1920 годы) в Париже, представлявшие Белое движение за границей. Безуспешно пытался добиться представительства России на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов. В 1924-1957 годы (с перерывом в 1940-1944 годы) возглавлял Офис по делам русских беженцев во Франции, находившийся под двойной юрисдикцией - Лиги наций и МИД Франции, который оказывал юридическую и материальную помощь российским эмигрантам. Одновременно председатель Эмигрантского комитета (1924-1957 годы, с перерывом в 1942-1944 годы).
Во 2-ю мировую войну занял антинацистскую позицию, в 1942 году арестован гестапо, через несколько месяцев освобождён. В 1945 году пытался найти возможность примирения с советской властью, рассчитывая, что она изменит свою политику после войны. По приглашению советского посла во Франции Маклаков посетил его резиденцию во главе группы российских эмигрантов (12 февраля 1945 года), впоследствии считал этот визит ошибкой.
Автор ряда мемуарно-публицистических сочинений - «Из прошлого» (журнал «Современные записки», 1929-1936 годы; переиздано с изменениями в книге «Власть и общественность на закате старой России», т. 1-3, 1936 год), «Первая Государственная Дума» (1939 год), «Вторая Государственная Дума» (без года), «Из воспоминаний» (1954 год). В них Маклаков критически рассматривал политику КДП и деятельность её лидера П.Н. Милюкова, возложил ответственность за катастрофические события на кадетов.
Сочнения:
Л.Н. Толстой, как общественный деятель. М., 1912;
Некоторые дополнения к воспоминаниям Пуришкевича и кн. Юсупова об убийстве Распутина // Современные записки. 1928. Кн. 34;
1905-1906 годы // М.М. Винавер и русская общественность начала XX в. Париж, 1937;
Канун революции // Новый журнал. 1946. Кн. 14;
Еретические мысли // Там же. 1948. Кн. 19-20;
Речи: судебные, думские и публичные лекции. 1904-1926. Париж, 1949;
«Большевизм есть несчастье, но несчастье заслуженное»: Переписка В.А. Маклакова и А.А. Кизеветтера // Источник. 1996. № 2;
«Оставим святочные темы и перейдем к еврейскому вопросу»: (Из переписки В.А. Маклакова и В.В. Шульгина) // Евреи и русская революция. М.; Иерусалим, 1999;
«Совершенно лично и доверительно!»: Б.А. Бахметев - В.А. Маклаков: Переписка. 1919-1951: В 3 т. М.; Стэнфорд, 2001-2002;
Из переписки В.А. Маклакова и В.В. Шульгина // История и историки. 2006. Историографический вестник. М., 2007.