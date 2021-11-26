МАКЛАКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

МАКЛАКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский по­ли­тический дея­тель, юрист, ме­муа­рист.

Дво­ря­нин. Брат Н.А. Мак­ла­ко­ва .

С 1887 года учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом факультете, за­тем на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультете Московского университета (окон­чил в 1894 году); в 1896 году сдал экс­тер­ном эк­за­ме­ны на юри­дический факультет. Ак­тив­ный уча­ст­ник сту­денческого дви­же­ния. На ми­ро­воз­зре­ние Маклакова ока­зал боль­шое влия­ние Л.Н. Тол­стой, с ко­то­рым он на­хо­дил­ся в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях (Маклаков - ав­тор ря­да ме­му­ар­ных очер­ков и ста­тей о нём).

С 1896 года при­сяж­ный по­ве­рен­ный. В начале 1900-х годов вме­сте с Н.К. Му­равь­ё­вым, П.Н. Ма­лян­то­ви­чем, Н.В. Тес­лен­ко и другими соз­дал объ­еди­не­ние «Мо­ло­дая ад­во­ка­ту­ра», чле­ны ко­то­ро­го ве­ли за­щи­ту под­су­ди­мых в по­ли­тических про­цес­сах по всей Рос­сии; по­сле ря­да гром­ких про­цес­сов с его уча­сти­ем Маклаков стал од­ним из са­мых по­пу­ляр­ных российских ад­во­ка­тов.

В начале 1900-х годов уча­ст­во­вал в зем­ском дви­же­нии, сек­ре­тарь круж­ка ли­бе­раль­ных зем­цев «Бе­се­да» (1904 год). Один из ос­но­ва­те­лей (1905 год), член ЦК и Московского комитета (с 1906 года) Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (КДП), ли­дер её пра­во­го кры­ла. Де­пу­тат Государственной ду­мы 2-4-го со­зы­вов (1907-1917 годы). В пе­ри­од из­би­рательной кам­па­нии в Ду­му 2-го со­зы­ва ру­ко­во­дил ка­дет­ской пар­тий­ной шко­лой ора­то­ров, совместно с А.А. Ки­зе­вет­те­ром под­го­то­вил ру­ко­во­дство для пар­тий­ных ора­то­ров «На­пад­ки на Пар­тию на­род­ной сво­бо­ды и воз­ра­же­ния на них» (1906 год). Совместно с О.Я. Пер­га­мен­том Маклаков со­ста­вил «На­каз» (рег­ла­мент) для Государственной ду­мы (1907 год), ко­то­рый не был при­нят офи­ци­аль­но, но фак­ти­че­ски дей­ст­во­вал.

Маклаков счи­тал, что Ос­нов­ные го­су­дар­ст­вен­ные за­ко­ны 1906 года пре­дос­тав­ля­ли до­ста­точ­но воз­мож­но­стей для со­вер­шен­ст­во­ва­ния об­щественного и по­ли­тического уст­рой­ст­ва стра­ны, и в от­ли­чие от боль­шин­ст­ва других ли­де­ров КДП по­ла­гал не­об­хо­ди­мым со­труд­ни­чать с пра­ви­тель­ст­вом. С одоб­ре­ни­ем от­но­сил­ся к дея­тель­но­сти председателя СМ П. А. Сто­лы­пина, од­на­ко рез­ко кри­ти­ко­вал во­ен­но-по­ле­вые су­ды и прак­ти­ко­вав­шее­ся Сто­лы­пи­ным ут­вер­жде­ние за­ко­но­про­ек­тов в об­ход Государственной ду­мы и Государственного со­ве­та. Вы­ступал про­тив про­грамм­ных тре­бо­ва­ний КДП о при­ну­дительном от­чу­ж­де­нии час­ти ча­ст­но­вла­дельческих зе­мель в поль­зу кре­сть­ян, а так­же о вве­де­нии все­об­ще­го, пря­мо­го, рав­но­го и тай­но­го из­би­рательного пра­ва, скеп­ти­че­ски оце­ни­вая пра­во­со­зна­ние на­род­ных масс.

В 1908 году вы­сту­пил за­щит­ни­ком на про­цес­се по де­лу о бывших чле­нах Государственной ду­мы, под­пи­сав­ших Вы­борг­ское воз­звание, хо­тя са­мо воз­зва­ние не одоб­рял. В 1913 году вме­сте с О.О. Гру­зен­бер­гом и Н.П. Ка­раб­чев­ским за­щит­ник на про­цес­се по Бей­ли­са де­лу; речь Маклакова, по мне­нию со­вре­мен­ни­ков, сыг­ра­ла ре­шаю­щую роль в оп­рав­да­нии М. Бей­ли­са.

С на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны Маклаков ак­тив­но уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Зем­ско­го сою­за, ра­бо­тал в од­ном из пе­ре­до­вых от­ря­дов Российского общества Крас­но­го Кре­ста. В 1915 году во­шёл в со­став «Про­грес­сив­но­го бло­ка». В 1915-1916 годы рас­смат­ри­вал­ся оп­по­зи­ци­ей как же­ла­тель­ный кан­ди­дат на пост министра юс­ти­ции. Сен­са­цию вы­зва­ла его ста­тья «Тра­ги­че­ское по­ло­же­ние» (газета «Рус­ские ве­до­мо­сти», 1915 год, 27 сентября), где Маклаков в ал­ле­го­рической фор­ме изо­бра­зил Рос­сию в ви­де пас­са­жир­ки ав­то­мо­би­ля, ко­то­рый ве­дёт по гор­ной до­ро­ге не­уме­лый шо­фёр (на­мёк на императора Ни­ко­лая II), не же­лаю­щий пе­ре­дать руль дру­гим. От­кло­нил прось­бу князя Ф.Ф. Юсу­по­ва оказать содействие в ор­га­ни­за­ции убий­ст­ва Г.Е. Рас­пу­ти­на с по­мо­щью чле­нов какой-либо ре­во­люционной ор­га­ни­за­ции, счи­тая, что оно долж­но быть со­вер­ше­но пред­ста­ви­те­ля­ми ари­сто­кра­тии, ина­че убий­ст­во по­те­ря­ет по­ли­тическое зна­че­ние.

В хо­де Февральской ре­во­лю­ции 1917 года ко­мис­сар Временного комитета Государственной ду­мы в Министерстве юс­ти­ции (до на­зна­че­ния министра юс­ти­ции А.Ф. Ке­рен­ско­го); председатель Юри­дического со­ве­ща­ния при Временном пра­ви­тель­стве (март). Член Осо­бо­го со­ве­ща­ния для из­го­тов­ле­ния про­ек­та по­ло­же­ния о вы­бо­рах в Уч­ре­дительное со­б­ра­ние. Край­не скеп­ти­че­ски от­но­сил­ся к пер­спек­ти­вам ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тического пре­об­ра­зо­ва­ния Рос­сии в ус­ло­ви­ях ми­ро­вой вой­ны и не­под­го­тов­лен­но­сти бывшей оп­по­зи­ции к государственной дея­тель­но­сти. Уча­ст­во­вал в Государственном со­ве­ща­нии (Мо­ск­ва, август 1917 года), на ко­то­ром вы­сту­пил с при­зы­вом к национальному при­ми­ре­нию. Член Пред­пар­ла­мен­та (сентябрь - октябрь).

Не­за­дол­го до Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года на­зна­чен Временным пра­ви­тель­ст­вом российским послом во Фран­цию, при­был в Па­риж на сле­дую­щий день по­сле при­хо­да боль­ше­ви­ков к вла­сти в Пет­ро­гра­де и ве­ри­тель­ные гра­мо­ты не вру­чил; 17(30) ноября 1917 года при­ка­зом нар­ко­ма иностранных дел Л.Д. Троц­ко­го уво­лен от долж­но­сти, не­смот­ря на это, со­хра­нял ди­пло­ма­тический ста­тус вплоть до при­зна­ния СССР Фран­ци­ей в 1924 году.

В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов за­ни­мал­ся фи­нан­со­вым и ди­пло­ма­тическим обес­пе­че­ни­ем Бе­ло­го дви­же­ния. По ини­циа­ти­ве Маклакова в 1918 году в Па­ри­же об­ра­зо­ва­но Со­ве­ща­ние российских по­слов (Маклаков из­бран его пред­се­да­те­лем). Вхо­дил в состав Русского по­ли­тического со­ве­ща­ния (1918-1919 годы) и Русской по­ли­тической де­ле­га­ции (1919-1920 годы) в Па­ри­же, пред­став­ляв­шие Бе­лое дви­же­ние за гра­ни­цей. Без­ус­пеш­но пы­тал­ся до­бить­ся пред­ста­ви­тель­ст­ва Рос­сии на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов. В 1924-1957 годы (с пе­ре­ры­вом в 1940-1944 годы) воз­глав­лял Офис по де­лам русских бе­жен­цев во Фран­ции, на­хо­див­ший­ся под двой­ной юрис­дик­ци­ей - Ли­ги на­ций и МИД Фран­ции, ко­то­рый ока­зы­вал юри­дическую и ма­те­ри­аль­ную по­мощь российским эмиг­ран­там. Од­но­вре­мен­но председатель Эмиг­рант­ско­го комитета (1924-1957 годы, с пе­ре­ры­вом в 1942-1944 годы).

Во 2-ю ми­ро­вую вой­ну за­нял ан­ти­на­ци­ст­скую по­зи­цию, в 1942 году аре­сто­ван гес­та­по, че­рез несколько ме­ся­цев ос­во­бож­дён. В 1945 году пы­тал­ся най­ти воз­мож­ность при­ми­ре­ния с советской вла­стью, рас­счи­ты­вая, что она из­ме­нит свою по­ли­ти­ку по­сле вой­ны. По при­гла­ше­нию советского по­сла во Фран­ции Маклаков по­се­тил его ре­зиден­цию во гла­ве груп­пы российских эмиг­ран­тов (12 февраля 1945 года), впо­след­ст­вии счи­тал этот ви­зит ошиб­кой.

Ав­тор ря­да ме­му­ар­но-пуб­ли­ци­стических со­чи­не­ний - «Из про­шло­го» (журнал «Со­вре­мен­ные за­пис­ки», 1929-1936 годы; пе­ре­из­да­но с из­ме­не­ния­ми в книге «Власть и об­ще­ствен­ность на за­ка­те ста­рой Рос­сии», т. 1-3, 1936 год), «Пер­вая Го­су­дар­ст­вен­ная Ду­ма» (1939 год), «Вто­рая Го­су­дар­ст­вен­ная Ду­ма» (без года), «Из вос­по­ми­на­ний» (1954 год). В них Маклаков кри­ти­че­ски рас­смат­ри­вал по­ли­ти­ку КДП и дея­тель­ность её ли­де­ра П.Н. Ми­лю­ко­ва, воз­ло­жил от­вет­ст­вен­ность за ка­та­ст­ро­фические со­бы­тия на ка­де­тов.

Сочнения:

Л.Н. Тол­стой, как об­ще­ст­вен­ный дея­тель. М., 1912;

Не­ко­то­рые до­пол­не­ния к вос­по­ми­на­ни­ям Пу­риш­ке­ви­ча и кн. Юсу­по­ва об убий­ст­ве Рас­пу­ти­на // Со­вре­мен­ные за­пис­ки. 1928. Кн. 34;

1905-1906 го­ды // М.М. Ви­на­вер и рус­ская об­ще­ст­вен­ность на­ча­ла XX в. Па­риж, 1937;

Ка­нун ре­во­лю­ции // Но­вый жур­нал. 1946. Кн. 14;

Ере­ти­че­ские мыс­ли // Там же. 1948. Кн. 19-20;

Ре­чи: су­деб­ные, дум­ские и пуб­лич­ные лек­ции. 1904-1926. Па­риж, 1949;

«Боль­ше­визм есть не­сча­стье, но не­сча­стье за­слу­жен­ное»: Пе­ре­пис­ка В.А. Мак­ла­ко­ва и А.А. Ки­зе­вет­те­ра // Ис­точ­ник. 1996. № 2;

«Ос­та­вим свя­точ­ные те­мы и пе­рей­дем к ев­рей­ско­му во­про­су»: (Из пе­ре­пис­ки В.А. Мак­ла­ко­ва и В.В. Шуль­ги­на) // Ев­реи и рус­ская ре­во­лю­ция. М.; Ие­ру­са­лим, 1999;

«Со­вер­шен­но лич­но и до­ве­ри­тель­но!»: Б.А. Бах­ме­тев - В.А. Мак­ла­ков: Пе­ре­пис­ка. 1919-1951: В 3 т. М.; Стэн­форд, 2001-2002;

Из пе­ре­пис­ки В.А. Мак­ла­ко­ва и В.В. Шуль­ги­на // Ис­то­рия и ис­то­ри­ки. 2006. Ис­то­рио­гра­фи­че­ский вест­ник. М., 2007.