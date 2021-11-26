КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Расстрел рабочей демонстрации 9.01.1905 г., который положил начало Первой русской революции .

В условиях «весны Святополк-Мирского» с одобрения властей в Санкт-Петербурге действовало Собрание русских фабрично-заводских рабочих во главе с Г. Гапоном . Гапон стал выступать за создание парламента, в котором рабочая фракция будет влиять на законодательство. Узнав об идеях Гапона, покровительствовавшие ему чиновники отказали Собранию в дальнейшей поддержке. Зато с Собранием сотрудничали социал-демократы.

3.01.1905 г. члены Собрания возглавили забастовку на Путиловском заводе. После того, как администрация отклонила требования забастовщиков, Гапон и его соратники решили привлечь внимание царя к бедам рабочих — вывести рабочих в воскресенье 9.01.1905 г. на массовую демонстрацию, прийти к Зимнему дворцу и вручить Николаю петицию (обращение) с рабочими требованиями. Текст петиции был написан Гапоном после обсуждения с оппозиционной интеллигенцией, прежде всего социал-демократами и журналистами (С. Стечкиным и А. Матюшенским). Петиция написана в стиле церковной проповеди, но содержит современные для того времени социальные и политические требования: 8-часовой рабочий день, создание рабочих комиссий для переговоров с администрацией, свобода профсоюзной деятельности и стачек, повышение зарплаты, введение народного представительства, свобода слова, печати, отделения церкви от государства, прекращение Русско-японской войны , политическая амнистия, ответственности министров перед народом, всеобщее образование за государственный счет. В поддержку петиции было собрано несколько десятков тысяч подписей. Гапон надеялся вручить петицию царю, если рабочую делегацию к нему допустят. Гапон не исключал, что демонстрация может быть разогнана, но важен был сам факт выдвижения оппозиционной программы от имени массового движения. Николай II не собирался встречаться с представителями рабочих и уехал из столицы. Все подходы к центру Санкт-Петербурга были перекрыты войсками.

Утром 9 января сотни тысяч рабочих двинулись с окраин столицы к Зимнему дворцу. Впереди колонн демонстранты несли иконы и портреты царя. Натолкнувшись на цепи солдат, преграждавшие путь, рабочие стремились пройти дальше. Произошли потасовки между демонстрантами и войсками. Тогда начался расстрел демонстрации. Рабочих атаковала кавалерия, завершившая разгон. Было убито более 100 человек. Единство народа и монарха было подорвано.

Слухи о «Кровавом воскресении» широко разошлись по стране, вспыхнули забастовки протеста в десятках городов. В Петербурге рабочие построили баррикады на Выборгской стороне и пытались сопротивляться войскам. Однако забастовки вскоре прекратились. Николай II встретился с представителями монархически-настроенных рабочих и принял ряд незначительных мер, облегчавших условия труда. Но это уже не помогло восстановить авторитет режима.

Автор статьи: Шубин А.В.