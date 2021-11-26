КАЛЯЕВ Иван Платонович

Российский революционер, террорист, поэт.

Родился в семье отставного околоточного надзирателя (полицейского). Студент Петербургского университета. В 1898 г. вступил в Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса. В 1899-1902 гг. находился в ссылке в Екатеринославе за руководство студенческой забастовкой. С 1903 г. в партии эсеров, член Боевой организации эсеров. Участвовал в организации покушения на В. Плеве . 04.02.1905 г. в Кремле бросил бомбу в карету великого князя Сергея Александровича Романова - реакционера и бывшего московского генерал-губернатора . Покушение вызвало положительные отклики левой и либеральной общественности. Каляев мог осуществить покушение и ранее, но тогда в карете помимо великого князя ехала еще его супруга Елизавета Федоровна Романова и двое племянников, и Каляев не стал бросать бомбу. В тюрьме великая княгиня посетила Каляева и подарила ему иконку. Каляев сказал, что ему больно за причиненное горе, но он исполнял свой долг. Его речи на суде, письма распространялись революционерами. Каляев был повешен. После его гибели эсеры выпустили сборник его стихов. Образ Каляева был отражен одним из организаторов теракта 04.02.1905 г. Б. Савинковым в повести «Конь бледный». Именем Каляева было названо несколько улиц в СССР, в том числе в Москве (ныне Долгоруковская).

Автор статьи Шубин А.В.