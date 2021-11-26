ИТТИФАК АЛЬ-МУСЛИМИН
ИТТИФАК АЛЬ-МУСЛИМИН (Союз мусульман) - первая всероссийская исламская партия, образованная по решению Всероссийских съездов мусульман в Нижнем Новгороде (13-20 августа 1905 года, 16-22 августа 1906 года) и Санкт-Петербурге (13-22 января 1906 года).
Представляла собой оппозиционное самодержавию либерально-демократическое движение, созданное выходцами из мусульманской интеллигенции, купечества и буржуазии, в осном из татар Поволжья и Крыма. В Центральном комитете партии преобладали лидеры джадидизма - Ю. Акчурин (смотри Акчурины), С. Максуди, А. Апанаев (смотри Апанаевы), Г. Баруди (Казань), Р. Ибрагимов, М. Бигиев (Санкт-Петербург), Г. Буби (Вятка), И. Гаспринский (Бахчисарай). Печатными органами Иттифак аль-муслимин были «Казан мухбире» («Казанский вестник») и «Ахбар» («Вести») в Казани. Взяв за основу программу Конституционно-демократической партии, Иттифак аль-муслимин адаптировала её к особенностям мусульманских регионов страны.
Основные цели партии: введение в России конституционно-парламентской монархии; уравнение всех российских граждан перед законом без различия вероисповедания и национальности; наделение крестьян землёй из государственного фонда; передача мусульманам земель, изъятых казной для нужд переселенцев; свободное распоряжение вакфами, имуществом мечетей, учебных и богоугодных заведений; выборность мусульманского духовенства и общественный контроль над его действиями; реформа медресе и муфтиятов; свобода образования религиозных и политических объединений.
Из региональных отделений партии наиболее деятельными были казанский, уфимский и оренбургский комитеты. Лидеры партии предприняли несколько неудачных попыток легализовать партию.
После поражения Революции 1905-1907 годов многие из них были лишены политических прав и отстранены от общественной деятельности (С.-Г. Алкин, А. Апанаев, Г. Баруди и Г. Буби, С.-Г. Джантюрин, А.-М. Топчибашев). Р. Ибрагимов и Ю. Акчурин оказались в эмиграции. В 1908 году Центральный комитет Иттифак аль-муслимин объявил о самороспуске партии, функции нового координирующего органа её сторонников приняла на себя мусульманская фракция Государственной думы, большинство из депутатов фракции были членами Иттифак аль-муслимин. После Февральской революции 1917 года предпринимались безуспешные попытки воссоздания мусульманской «кадетской» партии.