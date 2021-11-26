ХРИСТИАНСКОЕ БРАТСТВО БОРЬБЫ

Религиозно-политическая организация, созданная в феврале 1905 года В.П. Свенцицким и В.Ф. Эрном под впечатлением от событий «кровавого воскресенья» 9 января 1905 года.

Целью организации объявлялось «активное проведение в жизнь начал вселенского христианства» и утверждение их в качестве основы общественной жизни. Частными целями ХББ являлись борьба с самодержавием, борьба с пассивным состоянием православной церкви и замена частной собственности общественно-трудовой. В акциях ХББ в разной степени принимали участие П.А. Флоренский, А.В. Ельчанинов, А. Белый.

Первой акцией ХББ стало распространение воззваний с опровержением синодального послания, в котором участники манифестации 9 января приравнивались к изменникам и пособникам японцев. Обращение «О задачах Христианского Братства Борьбы», в котором попытка сформулировать социально-экономическую доктрину с опорой на православную догматику сочеталась с критикой капиталистического строя и призывами к революции, было разослано представителям духовенства в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Владимире и других городах. Также распространялись «Обращение к войскам», «Обращение к крестьянам» и «Обращение к обществу». В конце мая 1905 года. участники ХББ в провинциальных городах читают рефераты о программе организации.

Летом 1905 года члены ХББ Е. Лундберг и И. Беневский принимают участие в политической стачке в Иваново-Вознесенске, где пытаются вести пропаганду в религиозном духе, но безуспешно. Социально-экономическая программа ХББ имела общие черты как с программами левых партий, так и с идеями «христианского социализма», отличалась утопичностью.

Наибольшее влияние идеи ХББ оказали на светскую и церковную интеллигенцию (еп. Михаил (Семёнов), Григорий (Петров), К.М. Аггеев и др.), способствуя развитию обновленческого движения в православной церкви. В.П. Свенцицкий и В.Ф. Эрн издают журнал «Свобода и религия» (1906, с С.Н. Булгаковым), принимают участие в издании журналов «Вопросы религии» (1906), «Живая жизнь» (1906-1908), «Религия и жизнь» (1908), еженедельника «Век» (1906-1907). В 1905-1906 годах Свенцицкий и Эрн принимают участие в создании Московского Религиозно-философского общества памяти В.С. Соловьёва. В 1908 году, после скандала, связанного с исключением В.П. Свенцицкого из МРФО, ХББ прекращает свою деятельность.