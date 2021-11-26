«ГУММЕТ»
«ГУММЕТ» - азербайджанская социал-демократическая организация.
Создана в конце 1904 года в Баку учащейся молодёжью и представителями азербайджанской радикальной интеллигенции для ведения революционной пропаганды среди трудящихся мусульман. Была тесно связана с Бакинским комитетом РСДРП - РСДРП(б) - РКП(б). Активно действовала в Революцию 1905-1907 годов (участвовала в организации стачек, в работе Бакинского совета рабочих депутатов и Союза нефтепромышленных рабочих, выпускала листовки) и после Февральской революции 1917 года.
Летом 1917 года раскололась на сторонников большевиков и меньшевиков. В период Бакинской коммуны 1918 года члены «Гуммета» по решению его ЦК вступили в Красную Армию. Лидеры меньшевистской организации «Гуммет» в конце 1918 года вошли в парламент Азербайджанской демократической республики. В марте 1919 года обе организации «Гуммета» объединились; в конце лета 1919 года из объединённого «Гуммета» вышла часть бывших членов меньшевистского «Гуммета», тогда же в «Гуммет» вошли азербайджанские левые социалисты-революционеры.
В феврале 1920 года «Гуммет» наряду с Бакинским комитетом РКП(б) и организацией «Адалет» участвовал в создании Азербайджанской коммунистической партии (большевиков).