ЕЗЕРСКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Российский общественно-политический деятель, присяжный поверенный, лидер пензенских кадетов, депутат I Государственной думы, в эмиграции православный священник.

Происхождение и образование.

Родился в дворянской семье. Отец Федор Венедиктович Езерский (1836-1916) коллежский асессор, экономист, теоретик и практик бухгалтерского учета, впоследствии основал первые в России бухгалтерские курсы в Москве. Мать, урожденная княгиня Александра Николаевна Гагарина.

В 1894 г. Езерский окончил юридический факультет Московского университета, а год спустя перешел в ведомство Министерства народного просвещения.

Служба.

В 1898 г. он был произведен в титулярные советники. В 1902 г. принял должность инспектора дирекции народных училищ по Мокшанскому и Городищенскому уездам Пензенской губернии.

В 1902-1913 гг. с некоторыми перерывами был членом правления Пензенской общественной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова и секретарем правления Пензенского общества имени А.С. Пушкина.

Кадетская партия.

Езерский стал во главе Пензенского бюро Конституционно-демократической партии, созданного в ноябре 1905 г. С декабря 1905 г. в Пензе под редакцией Езерского и В.Н. Ладыженского стала выходить газета «Перестрой», получившая известность далеко за границами губернии. В своих статьях Езерский призывал к достижению гражданского мира, борьбе, как против произвола администрации, так и против террора со стороны радикальных политических сил. Он принял деятельное участие в митингах и собраниях накануне выборов в I Государственную думу.

Езерский был избран в I думу от Пензенской губернии. Активно занимался приобщением широких слоев населения к общественно-политической жизни страны. ЦК кадетской партии принял решение о разделении территории России на лекционные округа, в которые были направлены депутаты и известные ораторы от кадетов. Езерский приехал в Пензенскую губернию, где 9 июня 1906 г. состоялось собрание, на котором он сделал доклад о работе думы. Его выступление вызвало резонанс в среде крестьянства. Езерский использовал поездку для решения задачи социального расширения своей партии. В «Перестрое» было опубликовано воззвание, в котором он призвал «заняться политическим воспитанием народа» и создавать местные организации партии. По некоторым данным, максимальная численность кадетской организации пензенских кадетов достигала 400 человек.

Езерский воспринял роспуск Думы как произвол власти и нарушение прав избирателей и депутатов. Вместе с другими членами своей партии он подписал Выборгское воззвание. Помимо распространения текста воззвания среди населения Пензенской губернии, он публикует страстные статьи в «Перестрое». 17 октября 1906 г. вышел последний номер газеты, запрещенной властями. Как и другие кадеты, подписавшие Выборгское воззвание, Езерский был приговорен к трехмесячному заключению, которое отбывал в петербургской тюрьме, и был лишен права быть избранным в следующие Думы и структуры местного самоуправления. Таким образом, Езерский не мог вернуться и к прежней профессии: должность инспектора народных училищ оказывается для него закрытой. Он пытался снова заняться общественной деятельностью: организовывал общеобразовательные курсы, читал публичные лекции.

Езерский был вынужден заниматься работой присяжного поверенного и, судя по косвенным данным, переехал к отцу в Москву. В Пензу он вернулся после Февральской революции 1917 г., где стал редактором новой кадетской газеты «Пензенская речь». Приход к власти большевиков был встречен им негативно. Баллотировался на выборах в Учредительное собрание по спискам кадетов в том же году, однако избран не был.

Эмиграция.

В 1918-1920 гг. Езерский сражался в рядах белых армий. Эмигрировал в Сербию, затем перебрался во Францию, где вскоре принял сан священника. С 1932 г. служил в Будапеште, где и скончался 14 января 1938 г.

Сочинения:

Кустарная промышленность и ее значение в народном хозяйстве. М, 1894.

Что же дальше? // Перестрой. 1905, 22 декабря.

Государственная Дума первого созыва. Пенза, 1907.

Культура и революция // Московский еженедельник, 1907, №18.

Одиночное заключение // Московский еженедельник 1908, № 20-21

Что такое земство и что оно сделало для народа. Пенза, 1914.

Наши союзники французы. М, 1916.

Чем силен немец и как его победить. М, 1916.

Наши союзники англичане. М, 1917.

Почему нельзя верить немцам М, 1917.

Кризис свободы // Пензенская речь, 1917, 13 мая.

Что такое государство. Новороссийск, 1919.

Англичане. Новороссийск, 1919.