БЕЛЕЦКИЙ СТЕПАН (СТЕФАН) ПЕТРОВИЧ

Один из руководителей российского политического сыска, тайный советник (1914).

Из мещан, учился в Нежинской гимназии. В 1894 г. окончил юридический факультет Киевского университета, затем работал в канцелярии Ковенского губернатора, что предвосхитило его последующую судьбу. В это время в Ковно П.А. Столыпин занимал должность уездного и губернского предводителя дворянства и обратил внимание на молодого чиновника. С февраля 1907 г. Белецкий - вице-губернатор Самарской губернии, занимался вопросами проведения земельной реформы и преобразованиями в местном полицейском управлении для борьбы с революционной деятельностью. В 1909 г. приглашён председателем Совета министров П.А. Столыпиным на должность вице-директора Департамента полиции , участвовал в реформировании полиции того времени, заведовал законодательным отделом. В 1912–1914 гг. был директором Департамента полиции, при назначении получил чин действительного статского советника. Белецкий достаточно много предпринял для реорганизации департамента, изменения его структуры, разграничения работы различных отделов. Непосредственной причиной его ухода из департамента стали сложные отношения с В.Ф. Джунковским .

28 января 1914 г. после ухода с поста директора Департамента полиции стал сенатором с пожалованием чина тайного советника и определен к присутствованию в первом департаменте. С 28 сентября 1915 г. был товарищем (заместителем) министра внутренних дел. В это время особенно был близок к Г.Е. Распутину , пользовался доверием императрицы. Но затем решил дистанцироваться от фаворита, более того вместе с министром А.Н. Хвостовым стал строить план по его ликвидации, о чем вскоре стало известно. В феврале 1916 г. освобожден от должности товарища министра и назначен генерал-губернатором в Иркутск, однако так и не выехал к месту назначения и подал прошение об отставке, которое было удовлетворено. В конце 1916 г. занимался негласной охраной Распутина.

После Февральской революции 1917 г. был арестован и содержался под стражей до ноября, давал обширные и подробные показания Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, в которых пролил свет на работу политического сыска того времени. В 1918 г. в качестве заложника был перевезён в Москву и, в самом начале «Красного террора», 5 сентября, публично, в Петровском парке, расстрелян вместе с другими видными представителями «старого режима» (всего около 80 человек).